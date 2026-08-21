سيسعى ليدز يونايتد إلى جمع أكبر عدد ممكن من النقاط قبل التوقف المؤقت للدوري الإنجليزي الممتاز بسبب فترة التوقف الدولي، ومع خوض مباراتين متتاليتين على ملعب إيلاند رود في منتصف سبتمبر، فإن ذلك يمنحه الفرصة المثالية.

وبعد مباراته على أرضه في الدوري ضد نيوكاسل في 14 سبتمبر، يفرش فريق دانييل فاركه السجادة الحمراء من جديد بعد خمسة أيام فقط، عندما يواجه كريستال بالاس يوم السبت 19 سبتمبر. ويمكنك الجلوس في إيلاند رود في أي من المباراتين، أو كلتيهما، من خلال حجز التذاكر اليوم.

منح ليدز جماهيره المتحمسة هدية مبكرة لعيد الميلاد العام الماضي، عندما اكتسح بالاس بنتيجة 4-1، قبل خمسة أيام فقط من ليلة عيد الميلاد (20 ديسمبر). وسجل دومينيك كالفيرت-لوين هدفين، فيما أحرز كل من إيثان أمبادو وأنتون ستاخ هدفًا في تلك الليلة التي لا تُنسى على ملعب إيلاند رود.

هل سينجح ليدز يونايتد في التفوق على بالاس مجددًا؟ دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول تأمين تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد كريستال بالاس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة ليدز يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة ليدز يونايتد ضد كريستال بالاس على ملعب إيلاند رود (ليدز) يوم السبت 19 سبتمبر، على أن تنطلق في الساعة 3 مساءً بتوقيت BST.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 20 سبتمبر 2026 - 09:00 إيلاند رود

كيفية شراء تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد البوابات الرقمية بالكامل بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحضور بنظام قرعة عشوائية للأعضاء الرسميين الذين يدفعون رسوم العضوية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويقوم الأعضاء بالتسجيل خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالسعر الرسمي من خلال منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: تكاد المبيعات المفتوحة للجمهور العام غير الأعضاء أن تكون معدومة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو تحت 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات مختلفة، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار الرسمية.

موقع المقعد: تكون المقاعد الواقعة في وسط الجوانب الطولية والمدرجات السفلية الأعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الرسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة للنادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سقف سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. إذ تكون الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وتُباع عادة بشكل حصري لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل تقريبًا أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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