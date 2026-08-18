كيفية الحصول على تذاكر ليدز يونايتد ضد برينتفورد: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

يكون الحماس دائمًا في أعلى مستوياته عندما يخوض ليدز يونايتد مبارياته على ملعب إيلاند رود، وسيبلغ ذروته بشكل يفوق الوصف في مباراته الافتتاحية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 30 أغسطس أمام برينتفورد. لا تفوت فرصتك في أن تكون جزءًا من هذه المناسبة الكبيرة، واحجز تذاكر المباراة اليوم.

بدد ليدز مخاوف الهبوط في الموسم الماضي بفضل نهاية قوية للموسم. ولم يتعرض لأي هزيمة على مدار شهرين بين مارس ومايو، وهي فترة شهدت أيضًا ثلاثة انتصارات متتالية على ملعب إيلاند رود. وسيهدف فريق دانييل فاركه، الذي يضم الآن هاري ويلسون صاحب التوقعات الكبيرة، إلى الحفاظ على هذا الزخم على أرضه.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر ليدز يونايتد ضد برينتفورد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة ليدز يونايتد ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة ليدز يونايتد ضد برينتفورد في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، على ملعب إيلاند رود في ليدز، يوم الأحد 30 أغسطس.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 30 أغسطس 2026 - 09:00 إيلاند رود

كيفية شراء تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر وفق العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت وفق أسبقية الحضور بأنظمة قرعة عشوائية للأعضاء المشتركين برسوم في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر مباراة ما، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الرسمي من خلال منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وتصنيف المباراة:

فئات العمر والتخفيضات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مثل A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبيرة ضد منافسي المراكز الستة الأولى أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، ما يجعل أسعارها الرسمية الأعلى.

موقع المقعد: تحظى المقاعد الوسطية على طول جانبي الملعب ومقاعد الطبقة السفلية بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقة العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الرسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر المباريات خارج الأرض وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف السعري الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر المباريات خارج الأرض حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر المباريات خارج الأرض يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الزائرة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو إلى قرعات العضوية الأساسية.

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