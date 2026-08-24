يواجه لوهافر نظيره أنجيه يوم السبت 12 سبتمبر 2026 على ملعب ستاد أوسيان في لوهافر.

شهدت المواجهات الأخيرة بين الفريقين تنافسًا متقاربًا، إذ حقق لوهافر فوزًا على أرضه بنتيجة 2-1 في يناير 2026، وتعادل 1-1 في ملعب أنجيه في أبريل 2026. وسيسعى الفريقان إلى حصد نقاط مهمة مبكرًا في الموسم من أجل اكتساب الزخم والابتعاد عن النصف السفلي من جدول الترتيب.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة لوهافر ضد أنجيه، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة لوهافر ضد أنجيه في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة لوهافر ضد أنجيه على ملعب ستاد أوسيان في لوهافر، ضمن الجولة الحالية من الدوري الفرنسي.

الدوري الفرنسي - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 14:45 Stade Oceane

كيفية شراء تذاكر مباراة لوهافر ضد أنجيه في الدوري الفرنسي

يتطلب شراء تذاكر مباراة لوهافر ضد أنجيه في الدوري الفرنسي على ملعب ستاد أوسيان بضع خطوات رئيسية:

التذاكر الرسمية للنادي

الموقع الرسمي: قم بزيارة منصة التذاكر الرسمية لنادي لوهافر AC ( billetterie.hac-foot.com ). وتعد هذه الطريقة الأكثر أمانًا والأكثر مباشرة للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي.

مواعيد الطرح: تُطرح تذاكر يوم المباراة عادة للبيع العام قبل موعد اللقاء بأسبوعين إلى 3 أسابيع.

شباك التذاكر يوم المباراة: إذا لم تُبع التذاكر بالكامل مسبقًا، يمكن شراء المقاعد المتبقية يوم المباراة مباشرة من شبابيك التذاكر في ملعب ستاد أوسيان.

المنصات الثانوية ومنصات إعادة البيع

المنصات المجمعة: إذا نفدت التذاكر على الموقع الرسمي، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض المقاعد المتاحة من الأعضاء أو حاملي التذاكر الموسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لوهافر ضد أنجيه في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة لوهافر ضد أنجيه في الدوري الفرنسي على ملعب ستاد أوسيان بحسب قناة الشراء وفئة المقاعد:

أسعار شباك التذاكر الرسمية

المقاعد العادية: تتراوح أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية التي تُشترى مباشرة عبر لوهافر AC عادة بين 15 إلى 45 جنيهًا إسترلينيًا (18 إلى 52 يورو) بحسب المدرج، سواء خلف المرميين أو في المدرجات الرئيسية الوسطى.

الأسعار المخفضة: تتراوح فئات الخصم للشباب أو الطلاب أو الأطفال عادة بين 10 و25 جنيهًا إسترلينيًا (12 إلى 30 يورو).

أسعار السوق الثانوية وإعادة البيع

سعر البداية: تبدأ أسعار مقاعد الدخول العام المدرجة على منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub من نحو 40 إلى 50 جنيهًا إسترلينيًا (48 إلى 58 يورو / 52 دولارًا).

متوسط السعر: يبلغ متوسط الأسعار الإجمالي عبر مختلف فئات الملعب على مواقع إعادة البيع نحو 65 إلى 70 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 80 دولارًا أمريكيًا).





لوهافر ضد أنجيه في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة لوهافر وأنجيه

أسفرت آخر خمس مباريات للوهافر عن فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وجاء انتصاره الوحيد في مباراة ودية للأندية أمام لو مان، بينما كانت آخر مبارياته خسارة 1-0 في الدوري أمام موناكو يوم 23 أغسطس. وخلال تلك المباريات الخمس سجل الفريق خمسة أهداف واستقبل ستة، ولم ينجح حتى الآن في الخروج بشباك نظيفة خلال هذه السلسلة.

فاز أنجيه في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضها، رغم أن اثنين من تلك الانتصارات جاءا في مباريات ودية قبل الموسم أمام باريس إف سي ولوريان. وكانت آخر نتائجه خسارة 2-0 في الدوري خارج أرضه أمام ليل يوم 23 أغسطس. كما فاز على باريس إف سي بنتيجة 3-2 في آخر مباراة ودية له، لكن هذا الزخم الإيجابي لم يستمر مع انطلاق عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من الدوري الفرنسي.

لوهافر ضد أنجيه: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بالتعادل 1-1، وأُقيمت في الدوري الفرنسي على ملعب أنجيه يوم 18 أبريل 2026. وخلال آخر خمس مواجهات، لم يفرض أي من الفريقين هيمنته، إذ حقق لوهافر فوزًا واحدًا، وحقق أنجيه فوزًا واحدًا، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل. وفاز لوهافر على أرضه 2-1 في يناير 2026، بينما حقق أنجيه انتصارًا 1-0 على ملعب ستاد أوسيان في ديسمبر 2024.

ترتيب لوهافر وأنجيه

في جدول الدوري الفرنسي الحالي، يحتل لوهافر المركز 14، بينما يأتي أنجيه في المركز 15، مع فارق ضئيل بين الناديين في أسفل الترتيب.