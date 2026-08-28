كيفية الحصول على تذاكر لو مان ضد لوريان: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي لو مان مع لوريان يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب ستاد ماري-مارفان في لو مان.

يتفوق إف سي لوريان في المواجهات التنافسية المباشرة الأخيرة بين الفريقين، بعدما فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات جمعتهما. وسيحاول لو مان استغلال أفضلية اللعب على أرضه لقلب المعادلة أمام ضيفه.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة لو مان ضد لوريان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة لو مان ضد لوريان في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة لو مان ضد لوريان على ملعب ستاد ماري-مارفان في لو مان.

الدوري الفرنسي - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 14:45 إم إم أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة لو مان ضد لوريان في الدوري الفرنسي

لشراء تذاكر مباراة لو مان ضد لوريان على ملعب ستاد ماري-مارفان يوم 19 سبتمبر 2026، لديك بعض الخيارات التي تتراوح بين القنوات الرسمية للنادي ومنصات بيع التذاكر الثانوية:

المتجر الرسمي لتذاكر لو مان إف سي (lemans.org / ticketing.lemans.org): الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة هي شراء التذاكر مباشرة من الموقع الرسمي الإلكتروني لبيع التذاكر الخاص بالنادي المضيف. وتبدأ أسعار المقاعد العادية خلف المرمى عادة من نحو 7 €، بينما تصل مقاعد المنصة الرئيسية إلى 15 € أو أكثر بحسب الفئة.

شباك التذاكر في الملعب: إذا لم تُبع التذاكر بالكامل عبر الإنترنت مسبقًا، يمكن شراء تذاكر يوم المباراة شخصيًا من شبابيك التذاكر في ستاد ماري-مارفان يوم اللقاء.

منصات بيع التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر الرسمية للنادي أو كنت تبحث عن توافر لغير الأعضاء، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض مقاعد يعيد المشجعون بيعها.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لو مان ضد لوريان في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة لو مان إف سي ضد إف سي لوريان على ملعب ستاد ماري-مارفان بحسب موقع المقعد ومكان الشراء:

شباك التذاكر الرسمي والمبيعات المباشرة:

المقاعد العادية/خلف المرمى: تتراوح عادة بين 7 € و15 € للمقاعد من الفئة الأساسية. مقاعد المنصة الرئيسية / الفئة المتوسطة: تتراوح عادة بين 15 € و60 € بحسب المدرج المحدد وزاوية الرؤية.

المنصات الثانوية ومنصات إعادة البيع:

تبدأ الأسعار على المنصات الثانوية مثل StubHub عادة من نحو 55 € إلى 65 € للدخول الأساسي، بينما تستقر الأسعار المتوسطة عند نحو 75 € إلى 80 € بحسب الطلب والتوافر مع اقتراب يوم المباراة.



لو مان ضد لوريان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة لو مان ولوريان

حقق لو مان انتصارين وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها. وكانت آخر نتائجه تعادلًا 2-2 مع بريست في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس، في أول مباراة تنافسية له بالموسم الجديد. كما تغلب خارج أرضه على أنجيه بنتيجة 2-3 وعلى نانت 1-0 خلال فترة الإعداد، بينما كانت خسارته الوحيدة في تلك السلسلة أمام لو هافر بنتيجة 0-1. وسجل لو مان ثمانية أهداف واستقبل خمسة خلال تلك المباريات الخمس.

أسفرت آخر خمس مباريات للوريان عن فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وكانت آخر مبارياته تعادلًا سلبيًا 0-0 مع نيس في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس. وكانت النتيجة الأثقل في سلسلة نتائجه الأخيرة خسارته 4-1 أمام إلفيرسبيرج في مباراة ودية يوم 15 أغسطس، رغم أنه أظهر جودة هجومية في وقت سابق بالفوز 5-1 على UNFP FC والانتصار 2-0 خارج أرضه على غانغان. وسجل لوريان تسعة أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

لو مان ضد لوريان: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في دوري الدرجة الثانية الفرنسي يوم 4 فبراير 2020، حين فاز لوريان على لو مان 4-2 على أرضه. وقبل ذلك، استضاف لو مان لوريان في أغسطس 2019 ضمن دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وفاز لوريان 2-1 على ملعب ستاد ماري-مارفان. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يتفوق لوريان بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد للو مان، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.