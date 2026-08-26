كيفية الحصول على تذاكر لو مان ضد لانس: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي لو مان مع لانس يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب ماري-مارفان في لو مان.

وكان آخر لقاء تنافسي بين الفريقين في دوري الدرجة الثانية الفرنسي في يوليو 2019، حين حقق لانس فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على ملعب ماري-مارفان. ويظهر السجل التاريخي للمواجهات المباشرة في آخر خمس مباريات تقاربًا كبيرًا، إذ فاز لو مان مرتين، وفاز لانس مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة لو مان ضد لانس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة لو مان ضد لانس في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة لو مان ضد لانس على ملعب ماري-مارفان في لو مان، على أن تنطلق ضمن جدول مباريات الدوري الفرنسي.

الدوري الفرنسي - الجولة 4 13 سبتمبر 2026 - 11:15 إم إم أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة لو مان ضد لانس في الدوري الفرنسي؟

يمكن الحصول على تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المقبلة بين لو مان وRC Lens على ملعب ماري-مارفان عبر عدة طرق رئيسية:

القنوات الرسمية للنادي: تحقق من البوابات الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بنادي لو مان أو RC Lens لشراء تذاكر الدخول العادية مباشرة من الناديين بمجرد طرحها للبيع للجمهور.

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر العادية أو كنت تبحث عن فئات جلوس محددة، فإن مواقع إعادة بيع التذاكر ومقارنتها مثل StubHub تعرض خيارات من السوق الثانوية لهذه المباراة.

شباك التذاكر ومنافذ البيع في الملعب: رهنًا بالتوافر مع اقتراب يوم المباراة، قد يكون بالإمكان أيضًا شراء التذاكر مباشرة من شباك التذاكر في الملعب أو من منافذ البيع الفعلية في المكان.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لو مان ضد لانس في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المقبلة بين لو مان ولانس يوم 13 سبتمبر 2026 بحسب المنصة، وفئة المقاعد، ومدى التبكير في الشراء:

التذاكر الأولية

القنوات الرسمية للنادي: تتراوح أسعار التذاكر العادية بالقيمة الأصلية، التي تُشترى مباشرة عبر نادي لو مان أو RC Lens، عادة بين 15 و60 يورو بحسب فئة المقاعد والمدرج.

شباك التذاكر في الملعب: تبدأ أسعار تذاكر يوم المباراة التي تُشترى من شباك التذاكر في ملعب ماري-مارفان عادة من حوالي 15 إلى 45 يورو ، وذلك رهنًا بالتوافر.

التذاكر الثانوية

منصات إعادة البيع:S تبدأ الأسعار المدرجة في السوق الثانوية وعلى مواقع مقارنة التذاكر مثل StubHub عادة من 45 إلى 55 يورو للمقاعد الأساسية، بينما قد ترتفع فئات المقاعد المميزة إلى ما يزيد على 80 إلى 140+ يورو بحسب حجم الطلب.

لو مان ضد لانس في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج لو مان ضد لانس

حقق لو مان انتصارين وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه تعادلًا 2-2 مع بريست في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس، في أول مباراة تنافسية له في الموسم الجديد. وقبل ذلك في فترة الإعداد للموسم، فاز على أنجيه 3-2 خارج أرضه وعلى نانت 1-0، بينما مثلت الخسارة 1-0 أمام لو هافر هزيمته الوحيدة. وسجل لو مان ثمانية أهداف واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس.

فاز لانس في ثلاث من آخر خمس مباريات، وخسر مباراتين. وكانت آخر نتائجه الفوز 5-2 على أوكسير في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس، بعد تتويجه بكأس الأبطال على حساب باريس سان جيرمان يوم 16 أغسطس. كما تغلب لانس على فياريال 3-1 في فترة الإعداد للموسم، رغم أن الهزيمتين أمام سندرلاند (0-2) والتعادل السلبي أمام فاماليكاو حضرا في وقت سابق من تحضيراته. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل لانس تسعة أهداف واستقبل خمسة.

لو مان ضد لانس: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاء أحدث لقاء بين لو مان ولانس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي يوم 27 يوليو 2019، حين فاز لانس 2-1 على ملعب ماري-مارفان. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، وجميعها أُقيمت في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، حقق لو مان انتصارين مقابل انتصارين للانس، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. ولم يلتقِ الفريقان في مباراة تنافسية منذ مواجهة 2019.