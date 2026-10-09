كيفية الحصول على تذاكر لو مان ضد تولوز: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي لو مان مع تولوز يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 على ملعب ستاد ماري مارفان.

وعلى مدار تاريخهما الإجمالي، يتقاسم الناديان سجلًا متقاربًا في المواجهات المباشرة، إذ التقيا في 22 مباراة رسمية، فاز لو مان في 7 منها، وتفوق تولوز في 8، بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل. وتمثل هذه المواجهة اختبارًا مهمًا لكلا الناديين في سعيهما لحصد نقاط ثمينة للتقدم في جدول الدوري الفرنسي.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة لو مان ضد تولوز، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة لو مان ضد تولوز في الدوري الفرنسي؟

الدوري الفرنسي - الجولة 7 16 أكتوبر 2026 - 14:45 إم إم أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة لو مان ضد تولوز في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين لو مان وتولوز، اتبع خيارات الشراء الأساسية التالية:

1. منصات بيع التذاكر الرسمية التابعة للنادي

مباراة على الأرض (على ملعب ستاد ماري مارفان): الطريقة الأكثر مباشرة لضمان التذاكر هي عبر البوابة الرسمية الإلكترونية لبيع تذاكر لو مان إف سي. ويمكنك اختيار المدرج والمقعد المفضلين لديك مباشرة عبر خريطة المقاعد الرقمية الخاصة بهم.

قسم الجماهير الضيفة (مشجعو تولوز): إذا كنت ترغب في الجلوس في القسم المخصص للفريق الضيف، فعادة ما تُطرح التذاكر عبر الموقع الرسمي لبيع التذاكر الخاص بتولوز إف سي أو من خلال مجموعات جماهير الزوار المعتمدة.

2. الأسواق الثانوية والعامة لبيع التذاكر

منصات إعادة البيع: تعرض منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تذاكر معاد بيعها من حاملي المقاعد الأفراد. وتتغير الأسعار على هذه المنصات بحسب طلب الجماهير.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لو مان ضد تولوز في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين لو مان وتولوز بحسب مكان الشراء وقسم الجلوس المختار:

1. التذاكر الرسمية للنادي (السعر الأساسي)

الفئة 4 / المدرجات النشطة / خلف المرمى: 15 يورو إلى 25 يورو

الفئة 2 / الزوايا والجوانب العلوية: 20 يورو إلى 35 يورو

الفئة 1 / المدرجات الوسطى والمميزة: 35 يورو إلى 60+ يورو

أسعار مخفضة (الطلاب / أقل من 14 عامًا): 10.50 يورو إلى 23.50 يورو

2. السوق الثانوية ومنصات إعادة البيع

عندما تُغلق نوافذ بيع التذاكر الأساسية، تمنح منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub المشجعين فرصة ثانية لتأمين دخول يوم المباراة.

مقاعد الفئة الدنيا: 45 يورو إلى 55 يورو

الفئة 1 والمقاعد المميزة: 80 يورو إلى 140+ يورو

لو مان ضد تولوز في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج لو مان ضد تولوز

لم يحقق لو مان أي فوز في آخر خمس مباريات، إذ سجل ثلاثة تعادلات وهزيمتين خلال تلك السلسلة. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 2-2 أمام لنس في الدوري الفرنسي، بعد تعادل سابق 1-1 مع نيس. وسجل الفريق ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل تسعة أهداف، كما خسر 3-2 أمام رين في هزيمته الوحيدة على أرضه في الدوري الفرنسي خلال تلك السلسلة.

عانى تولوز أيضًا، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 2-2 أمام لوريان، رغم أنه خسر ثلاثًا من آخر أربع مباريات رسمية. وسجل الفريق الضيف خمسة أهداف خلال سلسلة المباريات الخمس، بينما استقبل سبعة أهداف.

لو مان ضد تولوز: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في يناير 2010، حين فاز تولوز 3-1 خارج أرضه على لو مان في الدوري الفرنسي. وخلال خمس مباريات مسجلة في المواجهات المباشرة، فاز تولوز في ثلاث، ولم يحقق لو مان أي فوز، مع تعادل واحد. وكان تولوز الطرف المهيمن تاريخيًا في هذه المواجهة، بعدما فاز في مباراتي موسم 2008-09 كلتيهما من دون أن يستقبل أي هدف.