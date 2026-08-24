يلتقي لوهافر مع بريست يوم السبت 5 سبتمبر 2026 على ملعب ستاد أوسيان في لوهافر.

يمتلك بريست الأفضلية في المواجهات المباشرة الأخيرة، بعدما فاز في ثلاث من آخر أربع مواجهات بين الناديين في الدوري الفرنسي. وفي آخر لقاء بينهما في الدوري يوم 8 مارس 2026، حقق بريست فوزًا بنتيجة 2-0 على أرضه أمام لوهافر في ملعب ستاد فرانسيس لو بليه.

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متى تنطلق مباراة لوهافر ضد بريست في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة لوهافر ضد بريست على ملعب ستاد أوسيان في لوهافر، مع تأكيد موعد البداية الرسمي في تفاصيل المباراة أدناه.

الدوري الفرنسي - الجولة 3 5 سبتمبر 2026 - 14:45 Stade Oceane

كيف تشتري تذاكر مباراة نيس ضد لو مان في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة OGC Nice vs. Le Mans FC المقررة يوم السبت 5 سبتمبر 2026 على ملعب أليانز ريفييرا:

بوابة تذاكر OGC Nice الرسمية: الخيار الأساسي والأكثر أمانًا هو منصة التذاكر الرسمية لـ OGC Nice. اختر المباراة من الصفحة الرئيسية للتذاكر وحدد القسم والمقاعد المفضلة لديك. منصات إعادة البيع المعتمدة: توفر المنصات الثانوية مثل StubHub تذاكر معاد طرحها للبيع إذا نفدت الحصص الرسمية. في الملعب: بحسب التوافر العام مع اقتراب يوم المباراة، قد تتوفر التذاكر أيضًا مباشرة من شبابيك تذاكر ملعب أليانز ريفييرا قبل انطلاق المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيس ضد لو مان في الدوري الفرنسي؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة OGC Nice vs. Le Mans FC على ملعب أليانز ريفييرا يوم السبت 5 سبتمبر 2026 عادة بين 8 £ و43 £+ (9 € إلى 50 €+) عبر مبيعات شباك التذاكر الرسمية:

الدخول العام / فئات الشباب: تبدأ الأسعار من نحو 8 £ (9 €) لتذاكر الفئة الأساسية للجمهور العام ومناطق المدرجات العائلية/الشبابية.

مقاعد الفئة القياسية: تتراوح أسعار المقاعد العادية في المدرجات الجانبية والمستويات الوسطى عادة بين 21 £ و43 £ (25 € إلى 50 €) بحسب القرب من أرضية الملعب والرؤية المركزية.

منصات إعادة البيع والسوق الثانوية: إذا نفدت التذاكر الأساسية، فإن منافذ إعادة البيع المعتمدة أو منصات التذاكر مثل StubHub تعرض عادة مقاعد تبدأ من حوالي 45 £ إلى 100 £+ ، بحسب العرض وموقع المقعد.

لوهافر ضد بريست في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة لوهافر وبريست

يدخل لوهافر الموسم الجديد بسجل في فترة الإعداد يتضمن فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته قد انتهت بفوز 1-0 على لو مان يوم 15 أغسطس، بعد خسارة 3-2 أمام ريال أوفييدو قبل ذلك بأسبوع. وعلى مدار خمس مباريات ودية، سجل لوهافر سبعة أهداف واستقبل ستة، مع تعادل 1-1 أمام لافال وفوز سابق 2-1 على ريد ستار استكملا تحضيراته.

أسفرت آخر خمس مباريات لبريست عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة 2-0 أمام نوتنجهام فورست يوم 16 أغسطس، بينما تعادل 2-2 مع فينيزيا و3-3 مع جانجان في مباراتين شهدتا عددًا كبيرًا من الأهداف. وسجل بريست ثمانية أهداف خلال خمس مباريات في فترة الإعداد، لكنه استقبل أيضًا تسعة أهداف، من بينها خسارة 2-0 أمام الوكرة في أواخر يوليو.

لوهافر ضد بريست: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاء آخر لقاء بين الفريقين في الدوري الفرنسي يوم 8 مارس 2026، عندما فاز بريست 2-0 على أرضه. وقبل ذلك، حقق لوهافر فوزًا 1-0 على ملعب ستاد أوسيان في أكتوبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات في جميع المسابقات، يمتلك بريست السجل الأفضل بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد للوهافر، مع تعادل واحد، كما تفوق تهديفيًا على منافسه بستة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب لوهافر وبريست

في الترتيب الحالي للدوري الفرنسي، يحتل بريست المركز الرابع، بينما يأتي لوهافر في المركز الخامس.