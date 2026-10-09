كيفية الحصول على تذاكر لوهافر ضد أوكسير: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه لو هافر أوكسير يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب ستاد أوسيان في لو هافر.

تاريخيًا، امتلك لو هافر الأفضلية في هذه المواجهة، بعدما حقق 14 انتصارًا من أصل 24 مباراة تنافسية سابقة أمام أوكسير. وانتهى أحدث لقاء بين الناديين بالتعادل 1-1 في أبريل 2026 خلال موسم 2025-26 من الدوري الفرنسي.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة لو هافر ضد أوكسير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة لو هافر ضد أوكسير في الدوري الفرنسي؟

الدوري الفرنسي - الجولة 7 18 أكتوبر 2026 - 11:15 Stade Oceane

كيف تشتري تذاكر مباراة لو هافر ضد أوكسير في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين لو هافر AC وAJ أوكسير على ملعب ستاد أوسيان، اتبع الخيارات التالية:

1. التذاكر الرسمية للنادي

جماهير أصحاب الأرض (قسم لو هافر):

قم بزيارة بوابة تذاكر لو هافر AC الرسمية ( billetterie.hac-foot.com ).

جماهير الفريق الضيف (قسم زوار أوكسير):

تُدار تذاكر قسم الجماهير الضيفة عادةً مباشرةً عبر مكتب التذاكر الرسمي لـ AJ أوكسير أو مجموعات المشجعين المعتمدة. تحقق من موقع التذاكر الرسمي لأوكسير ( billetterie.aja.fr ) قبل موعد المباراة للاطلاع على تعليمات بيع تذاكر الزوار.



2. مكتب تذاكر ستاد أوسيان

يمكنك شراء التذاكر شخصيًا من متجر/شباك تذاكر ستاد أوسيان في لو هافر خلال ساعات العمل في أيام الأسبوع أو يوم المباراة، بشرط بقاء مقاعد متاحة.

3. المنصات الثانوية ومنصات إعادة البيع

إذا نفدت الحصص الرسمية، فغالبًا ما تعرض منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تذاكر مباريات مستعملة. تأكد من اختيار التسليم عبر التحويل الرقمي أو التذكرة الإلكترونية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لو هافر ضد أوكسير في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة لو هافر AC ضد AJ أوكسير في الدوري الفرنسي على ملعب ستاد أوسيان بحسب مكان وطريقة شرائها:

1. أسعار شباك التذاكر الرسمية للنادي

عند الشراء مباشرةً من بوابة تذاكر لو هافر AC الرسمية:

مقاعد الفئة العادية: تتراوح عادةً بين 18 يورو و55 يورو بحسب موقعها في الملعب (خلف المرمى مقابل المدرجات الرئيسية الوسطى).

تذاكر الشباب والفئات المخفضة: تتراوح أسعار التذاكر المخفضة للأطفال والطلاب عمومًا بين 10 يورو و25 يورو .

كبار الزوار والضيافة: تبدأ باقات المقاعد المميزة أو دخول الصالات عادةً من نحو 120 يورو إلى 180 يورو فأكثر للتذكرة الواحدة.

2. المنصات الثانوية ومنصات إعادة البيع

عندما تُغلق نوافذ بيع التذاكر الأساسية، تمنح منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub المشجعين فرصة ثانية لتأمين دخول يوم المباراة.

السعر الابتدائي: تبدأ تذاكر إعادة البيع من الفئة الدنيا عادةً من نحو 40 يورو إلى 50 يورو .

متوسط سعر إعادة البيع: يبلغ متوسط سعر التذكرة في الأسواق الثانوية تقريبًا 70 يورو إلى 80 يورو للمقعد الواحد.

لو هافر ضد أوكسير في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة لو هافر وأوكسير

فاز لو هافر في مباراة واحدة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل السلبي 0-0 أمام أنجيه في الدوري الفرنسي، بينما جاءت هزيمته السابقة في الدوري على يد بريست، الذي فاز 2-1 على ملعب ستاد أوسيان. وخلال آخر أربع مباريات له في الدوري الفرنسي، سجل لو هافر هدفين واستقبل أربعة أهداف. وجاء انتصاره الوحيد في هذه السلسلة في مباراة ودية قبل الموسم أمام لو مان.

تكشف آخر خمس مباريات لأوكسير عن فوزين وثلاث هزائم. فقد تغلب على نيس 1-0 في أحدث مباراة له بالدوري الفرنسي، لكن ذلك جاء بعد خسارة ثقيلة 5-2 أمام لانس وهزيمة 3-1 أمام أنجيه. وسجل فريق ستيل ثمانية أهداف خلال المباريات الخمس، لكنه استقبل عشرة أهداف، ما يعكس نمطًا من الفاعلية الهجومية إلى جانب الهشاشة الدفاعية.

لو هافر ضد أوكسير: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهى أحدث لقاء بين هذين الناديين بالتعادل 1-1 على ملعب ستاد أوسيان في الدوري الفرنسي في أبريل 2026. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، يمتلك لو هافر الأفضلية بثلاثة انتصارات مقابل فوزين لأوكسير، مع التقاء الناديين في الغالب في الدوري الفرنسي. وكان لو هافر قد فاز في المواجهتين السابقتين قبل ذلك التعادل، بما في ذلك انتصار على أرضه بنتيجة 3-1 في سبتمبر 2024.