كيفية الحصول على تذاكر لوريان ضد موناكو: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه لوريان موناكو يوم الأحد، 18 أكتوبر 2026، على ملعب دو موستوار في لوريان.

سيسعى لوريان إلى مواصلة سجله القوي في المواجهات المباشرة، بعد أن حسم مباراتي الدوري أمام موناكو في موسم 2025-26. وتاريخيًا، تشهد المباريات بين الفريقين غزارة تهديفية، إذ يزيد متوسط الأهداف فيها على 3 أهداف في المباراة الواحدة عبر المواسم الأخيرة.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة لوريان ضد موناكو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة لوريان ضد موناكو في الدوري الفرنسي؟

الدوري الفرنسي - الجولة 7 18 أكتوبر 2026 - 11:15 Stade du Moustoir

كيف تشتري تذاكر مباراة لوريان ضد موناكو في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة لوريان ضد موناكو في الدوري الفرنسي على ملعب دو موستوار، يمكنك الاعتماد على هذه الخيارات الرئيسية:

العضويات الرسمية للنادي / حاملو التذاكر الموسمية: غالبًا ما يحصل الأعضاء المسجلون في نادي لوريان أو حاملو التذاكر الموسمية على أولوية في فترات البيع المسبق قبل طرح التذاكر للجمهور العام. كما يمكن للأعضاء الذين لن يتمكنوا من الحضور عرض مقاعدهم على منصة التبادل الرسمية للتذاكر الخاصة بالنادي.

باقات الضيافة الرسمية: إذا نفدت تذاكر الدخول العام، يمكن شراء باقات كبار الشخصيات أو الضيافة، التي تشمل دخول الصالات والطعام والمقاعد المميزة، مباشرة عبر فريق المبيعات التجارية في النادي.

مدرج جماهير الفريق الضيف: إذا كنت تشجع موناكو، فعادة ما تُباع تذاكر قسم الجماهير الضيفة مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لموناكو بدلًا من موقع لوريان.

المنصات الثانوية: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub توفر خيارات لإعادة بيع التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لوريان ضد موناكو في الدوري الفرنسي؟

في مباراة لوريان ضد موناكو في الدوري الفرنسي على ملعب دو موستوار، تختلف أسعار التذاكر بحسب مكان الشراء وموقع المقعد:

التذاكر الرسمية الأساسية، مباشرة من لوريان:

تتراوح أسعار التذاكر الأساسية العادية عادة بين 20 و60 يورو . خلف المرمى، المدرجان الشمالي/الجنوبي: نحو 20 إلى 30 يورو المدرجات الجانبية والمدرج الرئيسي، المركزي/الشرفي: نحو 35 إلى 60 يورو فأكثر

المنصات الثانوية وإعادة البيع:

عند إغلاق نوافذ بيع التذاكر الأساسية، تمنح منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub المشجعين فرصة ثانية لتأمين دخول يوم المباراة.

السعر المبدئي / سعر الفئة الأدنى: نحو 38 إلى 42 يورو للمقاعد من الفئة العادية.

متوسط سعر التذكرة: يتراوح عادة بين 75 و85 يورو بحسب حجم الطلب وفئة المقاعد. باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ الأسعار تقريبًا من 150 إلى 500 يورو فأكثر للتذكرة الواحدة، وتشمل دخول الصالات وخدمات الضيافة والمقاعد المركزية.



لوريان ضد موناكو في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة لوريان وموناكو

حقق لوريان فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مباراة له تعادلًا 2-2 مع تولوز في الدوري الفرنسي، كما فاز أيضًا على لانس 1-0 خارج أرضه في وقت سابق من سبتمبر. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل لوريان ستة أهداف واستقبلت شباكه سبعة، وهو ما يعكس معاناة الفريق من غياب الثبات الدفاعي.

يدخل موناكو المباراة وهو في حالة جيدة، بعدما فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه تعادلًا 1-1 على أرض ستراسبورج، لكنه قبل ذلك فاز خارج أرضه على باريس سان جيرمان 2-1 وتغلب على مارسيليا 2-0. وسجل موناكو تسعة أهداف في آخر خمس مباريات له، مقابل استقبال أربعة أهداف، وكانت خسارته الوحيدة في تصفيات دوري المؤتمر أمام جورنيك زابجه.

لوريان ضد موناكو: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في يناير 2026، حين استضاف موناكو فريق لوريان وخسر 3-1. وقبل ذلك، فاز لوريان في مباراة الدور الأول على أرضه بنتيجة 3-1 في سبتمبر 2025. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة، يمتلك لوريان السجل الأفضل بتحقيقه انتصارين مقابل فوز واحد لموناكو، مع تعادلين أيضًا خلال تلك السلسلة. وأسفرت المباريات الخمس عن 16 هدفًا في المجمل.