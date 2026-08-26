كيفية الحصول على تذاكر لوريان ضد تولوز: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه لوريان فريق تولوز يوم السبت 12 سبتمبر 2026 على ملعب دو موستوار في لوريان.

على مدار آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الفرنسي، اتسمت المواجهة بتوازن كبير، إذ حقق كل فريق انتصارين وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. ويتطلع الناديان إلى بناء زخم مبكر هذا الموسم وترسيخ موقعيهما في مراكز أعلى بجدول الدوري بعد نهايات متقاربة في المواسم السابقة.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة لوريان ضد تولوز، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة لوريان ضد تولوز في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة لوريان ضد تولوز على ملعب دو موستوار في لوريان، فيما لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن البث الخاص بهذه المباراة.

الدوري الفرنسي - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 14:45 Stade du Moustoir

كيفية شراء تذاكر مباراة لوريان ضد تولوز في الدوري الفرنسي

لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المقبلة بين إف سي لوريان وتولوز إف سي على ملعب دو موستوار، يمكنك استخدام الطرق الرئيسية التالية:

الموقع الرسمي للنادي: الخيار الأكثر مباشرة وموثوقية هو التحقق من بوابة التذاكر الرسمية على الموقع الرسمي لإف سي لوريان. وبما أن لوريان هو الفريق المضيف، فعادة ما تُطرح التذاكر أولًا لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية، ثم تُطرح للبيع العام بحسب التوافر.

شباك تذاكر الملعب: إذا ظلت التذاكر متاحة مع اقتراب موعد المباراة، يمكنك شراؤها مباشرة من مكتب التذاكر في ملعب دو موستوار في لوريان.

منصات إعادة البيع الثانوية: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فيمكن العثور عليها في الأسواق المخصصة للبيع بين الجماهير ومنصات تجميع التذاكر الثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لوريان ضد تولوز في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين إف سي لوريان وتولوز إف سي على ملعب دو موستوار بشكل عام بحسب فئة المقعد التي تختارها.

الأسعار الابتدائية: في أسواق التذاكر الثانوية ومنصات إعادة البيع مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر عادة من نحو 33 € إلى 36 € للمقاعد العادية أو المدرجات الواقعة خلف المرمى (مثل virages).

متوسط الأسعار: تكون معظم المقاعد العادية في المدرجات الجانبية والوسطى أعلى سعرًا، إذ تدور متوسطات السوق حول 50 € إلى 55 € .

المقاعد المميزة وكبار الزوار: قد تكلف المقاعد ذات الرؤية الأفضل في الأقسام المركزية الرئيسية أو باقات الضيافة أكثر بكثير، بحسب التوافر والطلب.

لوريان ضد تولوز في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة لوريان وتولوز

حقق لوريان فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته تعادلًا سلبيًا 0-0 مع نيس في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس، بينما كانت أثقل نتيجة في هذه السلسلة خسارته 4-1 أمام إلفيرسبيرج في مباراة ودية يوم 15 أغسطس. وأظهر الفريق جودة هجومية في وقت سابق من فترة الإعداد، بعدما فاز على UNFP FC بنتيجة 5-1 وحقق انتصارًا 2-0 على ملعب جانجان. وخلال المباريات الخمس، سجل لوريان تسعة أهداف واستقبلت شباكه سبعة.

حقق تولوز فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات أيضًا. وانتهت آخر مباراة له بالخسارة 0-2 خارج ملعبه أمام ليون في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس. كما خسر 1-2 أمام هامبورج إس في خلال فترة الإعداد، رغم أن الفوز على العين وريال سوسييداد أظهر قدرته على تقديم الأداء. وسجل تولوز خمسة أهداف واستقبل ستة خلال المباريات الخمس.

لوريان ضد تولوز: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الفرنسي يوم 21 مارس 2026، عندما فاز تولوز 1-0 على أرضه. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 1-1 على ملعب دو موستوار في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مباريات بينهما في الدوري الفرنسي، فاز تولوز مرتين وفاز لوريان مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، ما يعكس تقاربًا كبيرًا في سجل المواجهات المباشرة.

ترتيب لوريان وتولوز

في جدول الدوري الفرنسي الحالي، يحتل لوريان المركز العاشر، بينما يأتي تولوز في المركز السادس عشر.