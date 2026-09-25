كيفية الحصول على تذاكر لوريان ضد باريس إف سي: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه لوريان فريق باريس إف سي يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب دو موستوار في لوريان.

التقى إف سي لوريان وباريس إف سي 11 مرة في جميع المسابقات، ويتفوق لوريان في المواجهات المباشرة برصيد 6 انتصارات مقابل فوزين لباريس إف سي و3 تعادلات. وأقيمت أحدث مباراة رسمية بينهما يوم 5 أبريل 2026 في الدوري الفرنسي، وانتهت بالتعادل 1-1 على ملعب دو موستوار بعد هدفي بامبا ديينج ومارشال مونيتسي.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة لوريان ضد باريس إف سي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة لوريان ضد باريس إف سي في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة لوريان ضد باريس إف سي يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب دو موستوار في لوريان.

الدوري الفرنسي - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 14:45 Stade du Moustoir

كيف تشتري تذاكر مباراة لوريان ضد باريس إف سي في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين إف سي لوريان وباريس إف سي على ملعب دو موستوار، يمكنك اتباع هذه الخيارات والخطوات:

1. القنوات الرسمية للنادي

يمكن شراء التذاكر بالسعر الرسمي مباشرة عبر منصة التذاكر الإلكترونية الرسمية لإف سي لوريان أو من شباك التذاكر في ملعب دو موستوار. وعادة ما تُطرح تذاكر الدخول العام للبيع قبل يوم المباراة بفترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع.

2. منصات التذاكر الثانوية والمجمّعات

إذا نفدت التذاكر الرسمية الأساسية، فغالبًا ما تكون التذاكر معروضة عبر منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub من خلال البائعين، رغم أن الأسعار قد تكون أعلى من السعر الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لوريان ضد باريس إف سي في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين إف سي لوريان وباريس إف سي على ملعب دو موستوار بحسب موقع الجلوس ومكان الشراء:

1. شباك التذاكر الرسمي (السعر الرسمي)

تتراوح أسعار التذاكر الأساسية العادية مباشرة عبر إف سي لوريان عادة بين 15 و60 يورو:

المدرجات خلف المرمى (Virage): من 15 إلى 25 يورو للمقاعد العامة خلف المرميين.

المدرج الجانبي (Tribune Crédit Agricole): من 30 إلى 45 يورو لرؤية جانبية للملعب.

المدرج الرئيسي (Tribune Jean Floc'h): من 50 إلى 60 يورو لرؤية مركزية وواضحة.

الشباب والتذاكر المخفّضة: من 10 إلى 20 يورو للأطفال (17 عامًا أو أقل) والطلاب الذين يحملون بطاقة هوية سارية.

2. المنصات الثانوية ومنصات إعادة البيع

إذا نفدت التذاكر الأساسية أو إذا اشتريت قبل موعد المباراة بفترة قصيرة عبر منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، فعادة ما تكون الأسعار أعلى:

السعر الابتدائي / الأدنى: نحو 40 إلى 42 يورو للمقاعد العادية.

متوسط سعر إعادة البيع: نحو 65 إلى 70 يورو للمقاعد المركزية أو ذات الرؤية الجانبية.

المقاعد المميزة / الفئة الأولى:90 إلى 120+ يورو بحسب حجم الطلب في السوق بشكل لحظي.

لوريان ضد باريس إف سي في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة لوريان وباريس إف سي

حقق لوريان فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في مبارياته الثلاث بالدوري الفرنسي هذا الموسم، ومع احتساب المباراتين الوديتين قبل الموسم ضمن آخر خمس مباريات، يصبح سجله الإجمالي في تلك المباريات الخمس فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم. وكانت أحدث نتائجه فوزًا خارج أرضه على لانس بنتيجة 1-0 يوم 5 سبتمبر، بعدما خسر 2-1 أمام تروا في المباراة التي سبقتها. وخلال المباريات الخمس، سجل لوريان ستة أهداف واستقبل سبعة.

فاز باريس إف سي في مباراتين وتعادل في واحدة من مبارياته الثلاث في الدوري الفرنسي، مع خسارة واحدة في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه فوزًا لافتًا 3-2 على مارسيليا خارج أرضه يوم 6 سبتمبر، بعد انتصار بنتيجة 3-0 على نيس على أرضه. وسجل باريس إف سي ثمانية أهداف خلال المباريات الخمس واستقبل سبعة، بما في ذلك خسارة ودية 4-0 أمام ماينز 05 قبل بداية الموسم.

لوريان ضد باريس إف سي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهى أحدث لقاء بين الفريقين بالتعادل 1-1 على ملعب دو موستوار في الدوري الفرنسي يوم 5 أبريل 2026. وخلال آخر خمس مواجهات في جميع المسابقات، فاز لوريان مرتين، وفاز باريس إف سي مرة واحدة، فيما انتهت مباراتان بالتعادل. وفاز لوريان 2-0 في مباراة بكأس فرنسا في فبراير 2026، بينما حقق باريس إف سي فوزًا 2-0 على أرضه في الدوري الفرنسي في أكتوبر 2025.