كيفية الحصول على تذاكر لايبزيج ضد هامبورج: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه RB Leipzig فريق Hamburger SV يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب Red Bull Arena في لايبزيج.

وسيسعى الفريقان إلى حصد نقاط مهمة من أجل بناء الزخم في الترتيب المبكر لدوري الدرجة الأولى. وكان آخر لقاء بين الناديين في منافسات البوندسليجا في مارس 2026، حين حقق RB Leipzig فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على هامبورج.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة RB Leipzig ضد Hamburger SV، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة RB Leipzig ضد Hamburger SV في البوندسليجا؟

تقام مباراة RB Leipzig ضد Hamburger SV على ملعب Red Bull Arena في لايبزيج، على أن تنطلق في الموعد المحدد.

الدوري الألماني - الجولة 3 13 سبتمبر 2026 - 09:30 ريد بول أرينا، لايبزيج

كيفية شراء تذاكر مباراة RB Leipzig ضد Hamburger SV في البوندسليجا

لشراء تذاكر مباراة RB Leipzig ضد Hamburger SV في البوندسليجا، يمكنك الحصول عليها عبر المنصات الرسمية أو منصات التذاكر الثانوية:

متجر تذاكر RB Leipzig الرسمي: المكان الأساسي والأكثر أمانًا لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق هو مباشرة عبر متجر تذاكر RB Leipzig الرسمي أو تطبيق RBL Ticket. ويمكن لمشجعي الفريق المضيف تسجيل حساب للاطلاع على خرائط المقاعد، والتحقق من التوافر، وشراء التذاكر بالأسعار الرسمية الأصلية.

منصة التبادل الرسمية للتذاكر (سوق إعادة البيع): إذا نفدت المقاعد العادية، يدير RB Leipzig منصة رسمية ثانوية لتبادل التذاكر (RBL Ticketmarkt) على موقعه الإلكتروني، حيث يعيد حاملو التذاكر الموسمية بيع مقاعدهم بشكل قانوني بالسعر الأصلي.

حصة النادي الضيف: ينبغي للمشجعين الراغبين في الجلوس ضمن قسم Hamburger SV شراء التذاكر عبر متجر التذاكر الرسمي للنادي أو بوابة الجماهير.

السوق الثانوية ومجمّعات التذاكر: توفر منصات مثل StubHub خيارات إعادة بيع إذا كانت القنوات الرسمية محجوزة بالكامل، رغم أن الأسعار على هذه المنصات تتغير فوق القيمة الأصلية بحسب الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة RB Leipzig ضد Hamburger SV في البوندسليجا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة RB Leipzig ضد Hamburger SV على ملعب Red Bull Arena بحسب ما إذا كنت تشتريها بالسعر الأصلي عبر القنوات الرسمية للنادي أو عبر منصات إعادة البيع في السوق الثانوية.

أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الأصلية (البيع الأولي)

منطقة الوقوف / منطقة المشجعين (Sektor B): 13 £ إلى 17 £

الفئتان 4-5 (خلف المرمى / زوايا المدرج العلوي): 20 £ إلى 34 £

الفئتان 2-3 (المدرجات الجانبية / زوايا المدرج السفلي): 38 £ إلى 56 £

الفئة 1 (المدرج الرئيسي الأوسط والمدرج المقابل): 60 £ إلى 85 £

التخفيضات وتذاكر الشباب: 9 £ إلى 25 £ (متاحة عبر معظم الفئات القياسية للطلاب وكبار السن والأطفال)

أسعار إعادة البيع والسوق الثانوية

بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية التوافر لغير الأعضاء، تتقلب الأسعار على منصات التذاكر الثانوية المعتمدة، مثل StubHub، وفقًا لطلب السوق:

الأسعار الابتدائية (الأدنى المتاح): نحو 15 £ إلى 25 £ (للمقاعد الفردية أو أماكن الوقوف في الفئات العليا)

متوسط سعر إعادة البيع: نحو 60 £ إلى 120 £ (بحسب اختيار الصف، والطلب على المقاعد المتجاورة، ومدى قرب موعد المباراة)

RB Leipzig ضد Hamburger SV في البوندسليجا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة RB Leipzig وHamburger SV

يدخل لايبزيج هذه المباراة بسجل يتضمن ثلاثة انتصارات وخسارتين في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه فوزًا بنتيجة 6-0 على Eintracht Trier في كأس ألمانيا، وهو أداء منح الفريق بعض الثقة بعد فترة إعداد صعبة قبل الموسم. وقبل ذلك، خسر 3-1 أمام Bayern Munich و2-0 أمام Leeds United في مباريات ودية. وسجل لايبزيج 12 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس واستقبلت شباكه ستة أهداف.

ويصل هامبورج وهو في وضع جيد. وتُظهر نتائجه الخمس الأخيرة ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وخسارة واحدة. وكانت أحدث تلك النتائج فوزًا 3-0 على SC Verl في كأس ألمانيا، بعد تعادل 2-2 مع Lille وفوز 2-1 على Toulouse في فترة الإعداد. وسجل هامبورج تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس واستقبل سبعة، مع إظهار نتيجة فيرل حفاظه على نظافة الشباك في أول ظهور تنافسي له.

RB Leipzig ضد Hamburger SV: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهى أحدث لقاء بين هذين الناديين بفوز لايبزيج 2-1، وأُقيم على ملعب هامبورج في البوندسليجا يوم 1 مارس 2026. وقبل ذلك، فاز لايبزيج 2-1 على أرضه في أكتوبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مسجلة، فاز لايبزيج أربع مرات مقابل تعادل واحد، مسجلًا 11 هدفًا مقابل خمسة لهامبورج.

ترتيب RB Leipzig وHamburger SV

في جدول البوندسليجا الحالي، يحتل Hamburger SV المركز العاشر، بينما يأتي RB Leipzig بعده بأربعة مراكز في المركز الرابع عشر.