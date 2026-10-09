يستضيف RB Leipzig فريق إلفيرسبيرج يوم السبت 24 أكتوبر 2026 على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج.

وقبل هذه المواجهة في دوري الدرجة الأولى، كان الناديان قد التقيا مرتين فقط من قبل، وتبادلا الفوز خلال موسم 2013/14 في دوري الدرجة الثالثة الألماني. ويدخل RB Leipzig المباراة مرشحًا بقوة لحصد النقاط الثلاث كاملة على أرضه.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة RB Leipzig ضد إلفيرسبيرج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة RB Leipzig ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني؟

الدوري الألماني - الجولة 7 24 أكتوبر 2026 - 09:30 ريد بول أرينا، لايبزيج

كيف تشتري تذاكر مباراة RB Leipzig ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر RB Leipzig vs. SV Elversberg على ملعب Red Bull Arena يوم السبت 24 أكتوبر 2026، أمامك بعض الخيارات الرئيسية:

1. متجر التذاكر الرسمي الأساسي

بوابة التذاكر الرسمية لـ RB Leipzig: على عكس العديد من الأندية الألمانية الكبرى الأخرى، لا يشترط RB Leipzig عضوية مدفوعة لمعظم المباريات المطروحة للبيع العام. كل ما عليك هو تسجيل حساب RBLogin مجاني على موقعه لشراء التذاكر.

منصة التبادل الرسمية للتذاكر: إذا نفدت تذاكر البيع العام العادية، يطرح حاملو التذاكر الموسمية المقاعد التي لا يمكنهم استخدامها عبر منصة التبادل الرسمية للتذاكر الثانوية على منصة بيع التذاكر الخاصة بـ RB Leipzig.

2. منصات التذاكر الثانوية

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت تمامًا الخيارات الرسمية الخاصة بالنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع التذاكر لمباريات الدوري الألماني المقبلة عندما تنفد الحصص الأساسية.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة RB Leipzig ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر RB Leipzig vs. SV Elversberg على ملعب Red Bull Arena يوم السبت 24 أكتوبر 2026 بحسب الفئة والموقع وطريقة الشراء:

1. الأسعار الرسمية الأساسية للنادي (السعر الاسمي)

عند الشراء مباشرة عبر RB Leipzig Ticket Shop الرسمي، تندرج تذاكر مباريات الدوري الألماني القياسية عمومًا ضمن الفئات التالية:

أماكن الوقوف / مدرج جماهير أصحاب الأرض (القطاع B): 15 € إلى 25 €

الفئتان 3 و4 (الطبقات العليا وخلف المرمى): 25 € إلى 45 €

الفئتان 1 و2 (على جانبي الملعب / المدرجان الرئيسي والمقابل): 45 € إلى 85 €

أجنحة كبار الشخصيات والضيافة: 200 € إلى 450 €+ (تشمل دخول الصالة، ومقاعد مميزة، وخدمات ضيافة)

2. منصات التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHubتعرض التذاكر وفقًا لطلب السوق:

المقاعد العادية: تتراوح الأسعار عادة بين 80 € و150 € بحسب العرض والطلب.

الباقات المميزة وباقات الضيافة: تتراوح من 180 € إلى 300 €+ .

RB Leipzig ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة RB Leipzig وإلفيرسبيرج

يدخل RB Leipzig هذه المباراة بعدما حقق انتصارين وتعادل في صفر مباراة وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا سبعة. وانتهت آخر مبارياته بهزيمة 0-2 أمام Bayer Leverkusen في الدوري الألماني، بينما كانت أفضل نتائجه خلال هذه السلسلة فوزًا كبيرًا على أرضه بنتيجة 5-0 على Hamburger SV. كما تلقى لايبزيج أيضًا خسارة 4-1 أمام Como في دوري أبطال أوروبا وهزيمة 3-1 خارج أرضه أمام Werder Bremen خلال تلك الفترة.

أما إلفيرسبيرج، فيدخل اللقاء بعد أربعة انتصارات وتعادل واحد في آخر خمس مباريات تنافسية. وبعد تعادله 0-0 خارج أرضه أمام شالكه في آخر مبارياته، كان قد فاز قبل ذلك على Borussia Mönchengladbach بنتيجة 4-3 خارج أرضه، وتغلب على Bayer Leverkusen بنتيجة 3-2 على ملعبه، وفاز 3-1 على MSV Duisburg في كأس ألمانيا. وكانت هزيمته الوحيدة خلال هذه السلسلة خسارة ضيقة بنتيجة 2-1 أمام Bayern Munich.

RB Leipzig ضد إلفيرسبيرج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

سجل المواجهات المباشرة بين الناديين محدود. وجاءت أحدث مواجهة موثقة بينهما في سبتمبر 2013، عندما فاز إلفيرسبيرج على RB Leipzig بنتيجة 1-0 في دوري الدرجة الثالثة الألماني. وفاز لايبزيج في المباراة الأخرى الموثقة بنتيجة 2-0 في مارس 2014، أيضًا في الدرجة الثالثة. ويلتقي الناديان الآن في الدوري الألماني للمرة الأولى، فيما يشير السجل التاريخي إلى فوز واحد لكل فريق من تلك المواجهات في الدرجات الأدنى.