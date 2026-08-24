كيفية الحصول على تذاكر لانس ضد لوريان: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه لانس فريق لوريان يوم السبت 5 سبتمبر 2026 على ملعب بولار-ديليليس في لانس.

يدخل الفريقان هذه المباراة المبكرة من الموسم بهدف تعزيز موقعيهما قرب النصف الأعلى من جدول الترتيب، إذ يحتل لانس حاليا المركز السابع، بينما يأتي لوريان في المركز التاسع. وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري خلال مارس 2026، حقق لوريان فوزا على أرضه بنتيجة 2-1 على لانس، رغم أن لانس كان قد فاز سابقا 3-0 في آخر لقاء جمعهما على ملعب بولار-ديليليس.

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متى تنطلق مباراة لانس ضد لوريان في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة لانس ضد لوريان على ملعب بولار-ديليليس في لانس.

الدوري الفرنسي - الجولة 3 5 سبتمبر 2026 - 11:15 بولار دولولي

كيف تشتري تذاكر مباراة لانس ضد لوريان في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة RC Lens ضد FC Lorient في الدوري الفرنسي على ملعب بولار-ديليليس يوم 5 سبتمبر 2026، اتبع الخيارات التالية:

الموقع الرسمي: اشتر التذاكر الأساسية بالسعر الرسمي مباشرة عبر بوابة تذاكر RC Lens.

إعادة البيع الرسمية: اشتر تذاكر ثانوية موثقة بين المشجعين مباشرة على منصة إعادة البيع الخاصة بـ RC Lens إذا نفدت التذاكر الأساسية.

نقاط البيع الرسمية: احصل على الحصص المخصصة للتوزيع العام عبر شركاء التذاكر الفرنسيين المعتمدين مثل Ticket master France وFrance Billet.

المنصات الثانوية: احجز تذاكر إعادة البيع بين المشجعين عبر منصات التذاكر الخارجية مثل StubHub .

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لانس ضد لوريان في الدوري الفرنسي؟

تنقسم أسعار تذاكر مباراة لانس ضد لوريان على ملعب بولار-ديليليس يوم 5 سبتمبر 2026 على النحو التالي:

التذاكر الأساسية الرسمية: تتراوح أسعار تذاكر يوم المباراة القياسية مباشرة من النادي بين 15 إلى 60 جنيها إسترلينيا (18 إلى 70 يورو)، بحسب المدرج وفئة المقعد.

إعادة بيع التذاكر الرسمية: تبدأ أسعار المقاعد الموثقة بين المشجعين على المنصة الرسمية عادة من نحو 25 إلى 55 جنيها إسترلينيا (30 إلى 65 يورو) بالقيمة الاسمية.

البائعون الرسميون: يعرض باعة التذاكر الفرنسيون المعتمدون عادة مقاعد تبدأ من 20 إلى 65 جنيها إسترلينيا (25 إلى 75 يورو).

المنصات الثانوية: قارن خيارات التذاكر على المنصات الثانوية مثل StubHub ، التي تعرض حاليا تذاكر من الفئة الأدنى تبدأ من 42 إلى 55 جنيها إسترلينيا (55 إلى 72 دولارا أمريكيا / 50 إلى 65 يورو).

لانس ضد لوريان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة لانس ولوريان

يدخل لانس مباراته الافتتاحية في الدوري الفرنسي بسجل يتضمن انتصارين وهزيمتين في آخر خمس مباريات، مع تسجيل نتيجة واحدة على أنها تعادل في البيانات. وكانت آخر مبارياته قد انتهت بالفوز 1-0 على باريس سان جيرمان في كأس الأبطال يوم 16 أغسطس، وهي النتيجة التي أكدت تتويجه بلقب السوبر. كما فاز على فياريال 3-1 وكريستال بالاس 3-0 في فترة الإعداد للموسم، رغم أن الهزيمتين أمام سندرلاند بنتيجة 0-2 وفاماليكاو أوقفتا تلك السلسلة.

يصل لوريان إلى المباراة بعد ثلاثة انتصارات وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 4-1 أمام إلفرسبرغ يوم 15 أغسطس. وقبل تلك الكبوة، أظهر الفريق نزعة هجومية بفوزه 5-1 على UNFP FC، إلى جانب انتصارين متتاليين على جانجان ونانت، رغم أن الخسارة 2-1 أمام أنجيه كانت أيضا ضمن برنامجه التحضيري للموسم.

لانس ضد لوريان: سجل المواجهات المباشرة مؤخرا

أحدث مواجهة بين الفريقين جاءت في الدوري الفرنسي يوم 14 مارس 2026، عندما تغلب لوريان على لانس 2-1 على أرضه. وقبل ذلك، كان لانس قد فاز 3-0 عندما التقى الفريقان على ملعب بولار-ديليليس في نوفمبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات بين الناديين في الدوري الفرنسي، يمتلك لانس السجل الأفضل إجمالا، بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد للوريان، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

ترتيب لانس ولوريان

في جدول الدوري الفرنسي، يحتل لانس حاليا المركز السابع، بينما يأتي لوريان في المركز التاسع.