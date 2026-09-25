كيفية الحصول على تذاكر لانس ضد سبورتينغ لشبونة: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي لنس مع سبورتينج لشبونة يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على ملعب بولار دولولي في لنس.

يدخل الناديان هذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد انطلاق مشوارهما الأوروبي بانتصارين في الجولة الافتتاحية. وحقق آر سي لنس فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 على سلافيا براغ في الجولة الأولى، بينما حسم سبورتينج لشبونة انتصارًا قويًا بنتيجة 3-1 أمام جالاتا سراي.

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متى تنطلق مباراة لنس ضد سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة لنس ضد سبورتينج لشبونة على ملعب بولار دولولي في لنس، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 12:45 بولار دولولي

كيف تشتري تذاكر مباراة لنس ضد سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا بين آر سي لنس وسبورتينج لشبونة على ملعب بولار دولولي يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، اتبع خيارات الشراء الأساسية التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

بوابة التذاكر الرسمية لآر سي لنس: الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء التذاكر هي مباشرة عبر الموقع الرسمي لتذاكر آر سي لنس (billetterie.rclens.fr). تُطرح تذاكر المباريات على أرضه على مراحل، وغالبًا ما تُمنح الأولوية لحاملي التذاكر الموسمية وأعضاء النادي قبل طرحها للبيع العام.

منصة إعادة البيع الخاصة بآر سي لنس: إذا نفدت التذاكر العامة، يدير آر سي لنس سوقًا رسمية لإعادة بيع التذاكر على منصة التذاكر الخاصة به، حيث يعيد حاملو التذاكر الموسمية بيع المقاعد الموثقة بالقيمة الاسمية.

قسم جماهير سبورتينج لشبونة الزائرة: إذا كنت تشجع سبورتينج لشبونة، فعادة ما تُباع الحصة المخصصة للجماهير الزائرة مباشرة عبر نظام التذاكر الرسمي لسبورتينج لشبونة للأعضاء المسجلين.

2. الأسواق الثانوية ومنصات إعادة البيع

إذا كانت المبيعات الرسمية الأساسية قد نفدت، فيمكن العثور على التذاكر عبر منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo . ضع في اعتبارك أن الأسعار على المنصات الثانوية تختلف بحسب الطلب ويحددها البائعون الأفراد.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لنس ضد سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا بين آر سي لنس وسبورتينج لشبونة على ملعب بولار دولولي بحسب قناة البيع وفئة المقاعد:

المبيعات الرسمية الأساسية: تبدأ أسعار تذاكر يوم المباراة القياسية مباشرة عبر آر سي لنس عادة من نحو 30 إلى 55 يورو للمدرجات خلف المرمى (الشمالية/الجنوبية)، وتصل إلى ما بين 90 و250 يورو للمقاعد المميزة على جانبي الملعب (الشرقية/الغربية) وباقات الضيافة.

إعادة البيع الرسمية بين الجماهير: تُباع تذاكر إعادة البيع التي يتم شراؤها عبر منصة آر سي لنس الرسمية لإعادة البيع بالقيمة الاسمية، وتبدأ عمومًا بين 35 و80 يورو للمقاعد القياسية.

المنصات الثانوية: على منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo ، تبدأ أسعار المقاعد الأساسية عمومًا من نحو 85 إلى 125 يورو ، فيما تصل فئات خط الوسط أو الفئات الأعلى طلبًا إلى 200 إلى 450 يورو فأكثر .

لنس ضد سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة لنس وسبورتينج لشبونة

فاز لنس في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، مسجلًا ثمانية أهداف ومستقبلًا ستة. وكانت آخر نتائجه تعادلًا 2-2 مع لو مان في الدوري الفرنسي يوم 13 سبتمبر، وذلك بعد فوزه 3-2 على سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا. وقبل ذلك في هذه السلسلة، خسر 1-0 أمام لوريان و2-1 أمام ستراسبورج في هزيمتين متتاليتين بالدوري الفرنسي. وكان أفضل عروضه خلال هذه الفترة الفوز 5-2 على أوكسير يوم 22 أغسطس.

حقق سبورتينج لشبونة ثلاثة انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات له، مسجلًا 11 هدفًا ومستقبلًا ثلاثة. وكانت آخر مبارياته تعادلًا 1-1 مع فاماليكاو في الدوري البرتغالي يوم 13 سبتمبر، وقبلها تغلب على جالاتا سراي 3-1 في دوري أبطال أوروبا. كما حقق انتصارات على ناسيونال وريو آفي وألفيركا، ولم يتعرض لأي خسارة في آخر خمس مباريات.

لنس ضد سبورتينج لشبونة: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر بيانات للمواجهات المباشرة لهذه المباراة بين لنس وسبورتينج لشبونة.