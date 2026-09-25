يواجه لاسك فريق ليفربول يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 على ملعب رايفايزن أرينا في لينتس.

تاريخيًا، يملك ليفربول أفضلية واضحة، بعدما فاز في المواجهتين السابقتين بين الفريقين خلال دور مجموعات الدوري الأوروبي 2023-24. وسيسعى لاسك إلى استغلال أفضلية الأرض من أجل تحقيق مفاجأة لا تُنسى أمام ليفربول، بطل أوروبا ست مرات.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة لاسك ضد ليفربول، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة لاسك ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا؟

يستضيف لاسك فريق ليفربول على ملعب رايفايزن أرينا في لينتس، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 14 أكتوبر 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

كيف تشتري تذاكر مباراة لاسك ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا بين لاسك وليفربول على ملعب رايفايزن أرينا في لينتس، لديك بعض الخيارات بحسب المدرج الذي ترغب في الجلوس فيه:

1. التذاكر الرسمية لصاحب الأرض (مدرجات لاسك)

بوابة التذاكر الرسمية للاسك: تُوزع تذاكر المدرجات المخصصة لصاحب الأرض مباشرة عبر الموقع الرسمي للاسك ومنصة التذاكر الخاصة به.

مراحل البيع: تُطرح التذاكر عادة أولًا لحاملي التذاكر الموسمية وأعضاء النادي. ثم تُطرح أي تذاكر متبقية للبيع العام.

شباك التذاكر: في يوم المباراة، قد يكون بالإمكان شراء أي تذاكر غير مباعة من ملعب فوست ألبينه أو من شبابيك تذاكر النادي المحلية، رغم أن المباريات الأوروبية الكبرى غالبًا ما تنفد تذاكرها قبل وقت طويل.

2. التذاكر الرسمية للجماهير الضيفة (مدرج ليفربول)

البوابة الرسمية لنادي ليفربول: تُدار تذاكر الجماهير الزائرة مباشرة من قبل نادي ليفربول.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لاسك ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة لاسك ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا بشكل كبير بحسب ما إذا كنت تشتريها عبر البيع الرسمي الأولي أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية:

1. الأسعار الرسمية بالقيمة الاسمية (مبيعات لاسك)

مبيعات الباقات الجماعية: يبيع لاسك باقات تذاكر رسمية تغطي جميع مبارياته الأربع على أرضه في مرحلة دوري أبطال أوروبا. وتتراوح الأسعار من 150 يورو (لأماكن الوقوف) وحتى 712 يورو (لمقاعد المنصة الممتازة) للبالغين، مع أسعار مخفضة للأطفال تتراوح بين 37,50 يورو و 178 يورو .

تذاكر المباراة الواحدة: تبدأ أسعار التذاكر الفردية للمباراة الواحدة، إذا توفرت بعد بيع الباقات وبيع الأعضاء، عادة من حوالي 40 إلى 60 يورو لأماكن الوقوف، ومن 100 إلى 180 يورو لفئات المقاعد.

2. التذاكر الرسمية للجماهير الضيفة (مدرج ليفربول)

الحصة المخصصة للجماهير الزائرة: تكون أسعار تذاكر المدرج الضيف المباعة عبر نادي ليفربول عادة محددة وفق السقف الأوروبي القياسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتبلغ تقريبًا 45 إلى 70 يورو (بالقيمة الاسمية).

3. الأسواق الثانوية وإعادة البيع

أسعار منصات إعادة البيع: بسبب الطلب المرتفع على المباريات الأوروبية الكبرى، فإن أسعار التذاكر المعروضة على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تبدأ عادة من حوالي 130 إلى 397 يورو للمقاعد الأساسية، وقد تتجاوز 500 إلى 800+ يورو لمناطق المشاهدة الجانبية الممتازة.

لاسك ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لاسك وليفربول

يدخل لاسك هذه المباراة بعدما فاز في مباراتين وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات تنافسية خاضها، مع فوز إضافي في كأس OFB. وانتهت آخر مباراة له بالخسارة 2-1 أمام شتورم جراتس في الدوري، بعد هزيمة 1-0 أمام أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا. وكان أفضل نتائجه خلال سلسلة المباريات الخمس فوزه الكاسح 6-1 على دويتشلاندسبرجر إس سي في الكأس. وتروي ثلاثة انتصارات وهزيمتان في مختلف المسابقات قصة من عدم الاستقرار، إذ لم يجد فريق كويبauer بعد سلسلة ثابتة من النتائج.

حصد ليفربول سبع نقاط من آخر خمس مباريات خاضها في مختلف المسابقات، بعدما حقق انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة. وكانت آخر نتائجه تعادلًا محبطًا 0-0 مع فولهام على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان أبرز نتائج ليفربول في هذه السلسلة الفوز 2-1 على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، بينما يشير التعادلان المتتاليان في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل يونايتد ونوتنجهام فورست، وكلاهما انتهى بنتيجة 2-2، إلى وجود هشاشة دفاعية. وسجل ليفربول ستة أهداف واستقبل خمسة خلال هذه المباريات الخمس.

لاسك ضد ليفربول: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في نوفمبر 2023، حين استضاف ليفربول فريق لاسك في الدوري الأوروبي وفاز 4-0. وقبلها بشهرين، في سبتمبر 2023، ألحق لاسك بليفربول هزيمة 3-1 على هذا الملعب نفسه، رايفايزن أرينا، في مباراة الذهاب. وعلى مدار المواجهتين المسجلتين، فاز ليفربول في كل مناسبة، مسجلًا سبعة أهداف ومستقبلًا هدفًا واحدًا.