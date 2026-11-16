كيفية الحصول على تذاكر كوينز بارك رينجرز ضد وولفرهامبتون واندررز: الأسعار في التشامبيونشيب، معلومات المباراة، مبيعات اللحظة الأخيرة والمزيد

يستضيف كوينز بارك رينجرز وولفرهامبتون واندررز يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026 على ملعب إيوود بارك في بلاكبيرن.

وسبق لكوينز بارك رينجرز أن حقق الفوز 2-1 على ملعب لوفتوس رود في أكتوبر 2017، خلال تلك الفترة نفسها من مواجهاتهما التنافسية. وفي آخر خمس مباريات مسجلة بين الفريقين، أُقيمت بين عامي 2016 و2018 في التشامبيونشيب، فاز كل منهما مرتين، مقابل تعادل واحد.

يقدّم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة كوينز بارك رينجرز ضد وولفرهامبتون واندررز، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة كوينز بارك رينجرز ووولفرهامبتون واندررز في التشامبيونشيب؟

تُقام مباراة كوينز بارك رينجرز ووولفرهامبتون واندررز على ملعب لوفتوس رود في لندن يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 20 8 ديسمبر 2026 - 14:45 لوفتس رود

كيف تشتري تذاكر مباراة كوينز بارك رينجرز ووولفرهامبتون واندررز في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة كوينز بارك رينجرز ووولفرهامبتون واندررز في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: الشراء مباشرة عبر بوابات التذاكر الرسمية أو شباك التذاكر التابع لكوينز بارك رينجرز أو وولفرهامبتون واندررز.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع، مثل ستاب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كوينز بارك رينجرز ووولفرهامبتون واندررز في التشامبيونشيب؟

إليك تفصيلًا بالتكلفة التقديرية لتذاكر مباراة كوينز بارك رينجرز ووولفرهامبتون واندررز في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذكرة المباراة العادية: تتراوح عادةً بين نحو 25 و45 جنيهًا إسترلينيًا.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين المباشرة، فإن منصات إعادة البيع، مثل ستاب هب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

التذاكر الأقل سعرًا: تبدأ من نحو 50 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ من نحو . متوسط السعر في السوق: نحو 78 جنيهًا إسترلينيًا .

نحو . المقاعد المميزة أو مقاعد المدرج العلوي مرتفعة الطلب: ترتفع أسعارها إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا.

كوينز بارك رينجرز ضد وولفرهامبتون واندررز في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كوينز بارك رينجرز ووولفرهامبتون واندررز

حقق كوينز بارك رينجرز فوزين وتعادل مرة وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب. وانتهت مباراته الأخيرة بالفوز 2-1 على لينكولن سيتي، كما حقق خلال تلك السلسلة فوزًا 5-0 على سوانزي سيتي. وجاءت الهزيمتان أمام ساوثهامبتون بنتيجة 4-1، وبرمنجهام سيتي بنتيجة 3-0. وسجل كوينز بارك رينجرز تسعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية في تلك المباريات الخمس، ما يعكس قدرة الفريق الهجومية مع تعرضه لهفوات دفاعية.

فاز وولفرهامبتون واندررز بثلاث من آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب وتعادل في اثنتين، دون أن يتعرض لأي خسارة. وتعادل مؤخرًا 1-1 مع ريكسهام، وسبق ذلك فوزه 3-0 على كارديف سيتي، الذي جاء بعد فوزه 1-2 خارج أرضه على بريستول سيتي. وخلال تلك السلسلة، فاز فريق بيشوتو أيضًا 1-0 على واتفورد وتعادل 1-1 مع بورتسموث، مسجلًا سبعة أهداف ومستقبلًا ثلاثة فقط في المباريات الخمس.

كوينز بارك رينجرز ضد وولفرهامبتون واندررز: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت أحدث مواجهة بين الفريقين في فبراير 2018، حين فاز وولفرهامبتون واندررز 2-1 على أرضه في التشامبيونشيب. وفي آخر خمس مباريات مسجلة بينهما، فاز كل فريق مرتين وتعادلا مرة واحدة. وأُقيمت المباريات الخمس جميعها في التشامبيونشيب بين عامي 2016 و2018. وفاز كوينز بارك رينجرز 2-1 على أرضه في أكتوبر 2017، بينما انتصر وولفرهامبتون واندررز في اثنتين من المواجهات الثلاث التي أُقيمت في موسم 2016-17.