يستضيف كوينز بارك رينجرز فريق واتفورد يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب لوفتوس رود في لندن.

في آخر مواجهة بينهما في التشامبيونشيب، يوم 3 أبريل 2026، حقق كوينز بارك رينجرز فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على واتفورد في لوفتوس رود. وخلال مواجهتي موسم 2025–2026، كان عامل الأرض حاسمًا، إذ فاز كل فريق بنتيجة 2-1 على ملعبه.

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متى تنطلق مباراة كوينز بارك رينجرز ضد واتفورد في التشامبيونشيب؟

تُقام مباراة كوينز بارك رينجرز ضد واتفورد على ملعب لوفتوس رود في لندن يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 21 12 ديسمبر 2026 - 07:30 لوفتس رود

كيف تشتري تذاكر مباراة كوينز بارك رينجرز ضد واتفورد في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة كوينز بارك رينجرز ضد واتفورد في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

شباك التذاكر الرسمي لكوينز بارك رينجرز: يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الإلكترونية الرسمية لكوينز بارك رينجرز، أو بالاتصال بشباك التذاكر، أو بالحضور إلى متجر النادي. وتُمنح الأولوية أحيانًا لفئات معينة من الأعضاء أو لمن سبق لهم شراء تذاكر من النادي، خصوصًا في المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العامة على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كوينز بارك رينجرز ضد واتفورد في التشامبيونشيب؟

إليك تفصيلًا لأسعار التذاكر التقديرية لمباراة كوينز بارك رينجرز ضد واتفورد في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للنادي

المقاعد العادية للبالغين: تتراوح عمومًا بين 29 و53 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح عمومًا بين . الفئات المخفّضة (كبار السن والشباب البالغون): تتراوح بين 17 و41 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح بين . الناشئون والأطفال: تتراوح بين 12 و35 جنيهًا إسترلينيًا ، بينما تتراوح أسعار تذاكر الأطفال الصغار المرافقين لذويهم، الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و7 سنوات، بين 6 و7،50 جنيهات إسترلينية .

تتراوح بين ، بينما تتراوح أسعار تذاكر الأطفال الصغار المرافقين لذويهم، الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و7 سنوات، بين . مدرج الفريق الضيف (جماهير واتفورد): تبدأ الأسعار عادةً بين 25 و30 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأصلية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب تذاكر تتحدد أسعارها وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر الدخول العادية الأقل سعرًا: تبدأ عمومًا من نحو 60 إلى 80 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ عمومًا من نحو . المقاعد المميزة على جانبي الملعب: تتراوح عادةً بين 85 و130 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح عادةً بين . مدرجات جماهير الفريق الضيف والمناطق ذات الطلب المرتفع: تتراوح غالبًا بين 110 و160 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر.

كوينز بارك رينجرز ضد واتفورد في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كوينز بارك رينجرز وواتفورد

فاز كوينز بارك رينجرز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات خاضها في التشامبيونشيب. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع بيرنلي، بعد خسارته على أرضه 4-1 أمام ساوثهامبتون. وأبرز نتائجه خلال تلك الفترة الفوز 5-0 على سوانزي سيتي، لكن خسارته 3-0 خارج أرضه أمام برمنجهام سيتي تعكس تذبذب مستواه مؤخرًا. وسجل كوينز بارك رينجرز 11 هدفًا واستقبل 9 أهداف في تلك المباريات الخمس.

فاز واتفورد في مباراة واحدة وتعادل في أخرى وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات خاضها في التشامبيونشيب. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 0-0 مع ميدلزبره، بعد فوزه 1-0 على لينكولن سيتي. وقبل ذلك، تعرّض واتفورد لهزيمتين متتاليتين أمام نورويتش سيتي بنتيجة 3-2، وولفرهامبتون واندررز بنتيجة 1-0. وسجل واتفورد 4 أهداف واستقبل 4 أهداف في تلك المباريات الخمس.

كوينز بارك رينجرز ضد واتفورد: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين في أبريل 2026، حين تغلّب كوينز بارك رينجرز على واتفورد 2-1 في مباراة بالتشامبيونشيب على ملعب لوفتوس رود. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز كوينز بارك رينجرز ثلاث مرات مقابل فوزين لواتفورد، ومن بينها فوز كوينز بارك رينجرز 3-1 في يناير 2025. وشهدت مواجهات الفريقين الأخيرة نتائج متقاربة، إذ حُسمت أربع من المباريات الخمس بفارق هدف واحد.