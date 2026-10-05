كيفية الحصول على تذاكر كومو ضد مانشستر يونايتد: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه كومو فريق مانشستر يونايتد يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 على ملعب ج. سينيغاليا في كومو.

يدخل الناديان هذه المواجهة بعد انتصارين لافتين في الجولة الأولى من افتتاح البطولة الأوروبية. وتمثل المباراة أول مواجهة رسمية تنافسية على الإطلاق بين الناديين في تاريخ المسابقات الأوروبية.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة كومو ضد مانشستر يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة كومو ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة كومو ضد مانشستر يونايتد على ملعب ج. سينيغاليا في كومو، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 21 أكتوبر 2026 - 12:45 جوسيبي سينيجاليا

كيف تشتري تذاكر مباراة كومو ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا؟

توجد عدة قنوات رئيسية لحجز تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا بين كومو 1907 ومانشستر يونايتد على ملعب جوزيبي سينيغاليا:

1. شباك التذاكر الرسمي للنادي (كومو 1907)

المبيعات الأساسية: يبيع كومو 1907 التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة به ومنصات الشركاء.

2. الحصة الرسمية لجماهير الفريق الزائر (مانشستر يونايتد)

قسم الفريق الضيف: تُخصص تذاكر الجماهير الزائرة مباشرة من خلال مانشستر يونايتد.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كومو ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا بين كومو 1907 ومانشستر يونايتد بشكل كبير بحسب القناة وقسم الجلوس:

1. التذاكر الأساسية بالسعر الرسمي (كومو 1907)

الأقسام المنزلية العادية: تتراوح أسعار التذاكر بالسعر الرسمي التي يبيعها كومو 1907 مباشرة عادة بين 40 يورو و150 يورو ، وتبدأ بأسعار أقل في كورفا خلف المرميين، ثم ترتفع في مقاعد تريبونا الوسطية.

قسم الجماهير الزائرة: يفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سقفًا يبلغ 70 يورو على أسعار التذاكر الرسمية للجماهير الزائرة في جميع مباريات دوري أبطال أوروبا.

2. المنصات الثانوية لبيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo تعرض أسعار التذاكر ضمن النطاقات التالية بحسب الطلب وموقع المقعد:

الدخول العام: بسبب ارتفاع الطلب والسعة المحدودة للملعب (حوالي 13,600 مقعد)، تبدأ حاليًا أسعار إعادة البيع في السوق الثانوية من نحو 680 يورو إلى 720 يورو لمقاعد الدخول العادية.

متوسط سعر إعادة البيع: يتراوح متوسط السعر عبر القوائم الثانوية بين 1,100 يورو و1,180 يورو .

الأقسام المميزة وعالية الطلب: تصل أسعار المقاعد الوسطية على امتداد خط التماس أو المواقع المميزة على المنصات الثانوية إلى ما بين 1,500 يورو و2,800 يورو+ .

كومو ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة كومو ومانشستر يونايتد

يصل كومو وهو في حالة ممتازة، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وجاءت النقاط الوحيدة التي أهدرها بتعادله 1-1 خارج أرضه أمام أودينيزي في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من موسم الدوري الإيطالي. ومنذ ذلك الحين، فاز على نابولي 2-1 خارج أرضه، وعلى جنوى 4-1 خارج أرضه، وعلى RB Leipzig بنتيجة 4-1 في دوري أبطال أوروبا، وعلى بارما 2-1، مسجلًا 12 هدفًا ومستقبلًا أربعة أهداف فقط في تلك المباريات الخمس.

اتسمت المباريات الخمس الأخيرة لمانشستر يونايتد بعدم الاستقرار. وحقق فريق كاريك فوزًا على إيبسويتش بنتيجة 5-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتصارًا 4-0 على Sabah FK في دوري أبطال أوروبا، لكنه تعادل بعد ذلك 2-2 مع إيفرتون، وخسر 0-1 أمام مانشستر سيتي في الدوري، وتلقى هزيمة 2-3 أمام برايتون في كأس كاراباو. وسجل يونايتد 13 هدفًا واستقبل سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

كومو ضد مانشستر يونايتد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين هذين الناديين في السجلات المقدمة. وتمثل هذه المباراة مواجهة بين فريقين من دوريين مختلفين وتقاليد كروية مختلفة، مع صعود كومو إلى المنافسات الأوروبية، ما يجعلها مواجهة لافتة.