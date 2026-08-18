كان على كوفنتري أن يسافر إلى لندن لمواجهة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، آرسنال، في افتتاح موسمه. ولحسن حظ «سكاي بلوز»، فإن أول مواجهة على أرضه في الموسم الجديد تبدو أكثر ملاءمة، إذ يلتقي وجهاً لوجه مع فريق صاعد آخر هو هال سيتي، على ملعب كوفنتري بيلدينغ سوسيتي أرينا يوم السبت 29 أغسطس.

أنهى فريق فرانك لامبارد، بطل التشامبيونشيب، الموسم بقوة، بعدما تغلب على آخر ثلاثة منافسين له وسجل 12 هدفاً في شباكهم، ليتوج باللقب بفارق 11 نقطة. وكان مستواه على أرضه مثيراً للإعجاب للغاية طوال الموسم أيضاً، إذ لم يتعرض سوى لخسارتين فقط أمام جماهير كوف، وكلتاهما كانتا أمام فريقين من أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

فهل سيفرض كوفنتري سيطرته على أرضه هذه المرة؟ يمكنك معرفة ذلك بنفسك من خلال حجز تذاكر المباراة. دع GOAL يزودك بكل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد هال سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة كوفنتري سيتي ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة كوفنتري سيتي ضد هال سيتي في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي، يوم السبت 29 أغسطس، على ملعب كوفنتري بيلدينغ سوسيتي أرينا في كوفنتري.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 29 أغسطس 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

كيفية شراء تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وتُدار جميعها عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): جرى استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء الرسميين المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بعدة أسابيع للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضاً شراء التذاكر من منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيراً متدرجاً لفئات البالغين، والناشئين، وعادة ما يكونون دون 18 أو 21 عاماً، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصم والفئات العمرية من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات البارزة ضد المنافسين من الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وهي الأعلى من حيث الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: المقاعد المركزية على جانبي الملعب وفي الطبقات السفلية تكون بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرميين خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريباً أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية فعالة ومدفوعة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهاً إسترلينياً لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن سقف سعر تذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهاً إسترلينياً، فإنها تعد من أصعب التذاكر حصولاً عليها في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وتُباع عادةً بشكل حصري لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعلياً إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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