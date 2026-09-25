يواجه كوفنتري سيتي فريق نيوكاسل يونايتد يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 على ملعب كوفنتري بيلدينغ سوسيتي أرينا في كوفنتري.

يتشارك كوفنتري سيتي ونيوكاسل يونايتد منافسة تاريخية طويلة الأمد تعود إلى سنواتهما في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. وكانت آخر مواجهة تنافسية بينهما في فبراير 2010 خلال لقاء في دوري البطولة الإنجليزية، حين حقق نيوكاسل فوزًا مقنعًا بنتيجة 4-1 على ملعب سانت جيمس بارك.

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متى تنطلق مباراة كوفنتري سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة كوفنتري سيتي ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب كوفنتري بيلدينغ سوسيتي أرينا في كوفنتري، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6 12 أكتوبر 2026 - 15:00 Coventry Building Society Arena

كيف تشتري تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كوفنتري بيلدينغ سوسيتي أرينا، لديك بعض المسارات الرسمية والثانوية بحسب ما إذا كنت تريد مقاعد الجماهير صاحبة الأرض أو الضيوف.

1. تذاكر أصحاب الأرض الرسمية (مدرج كوفنتري سيتي)

الموقع الرسمي: تُباع التذاكر عبر بوابة التذاكر الإلكترونية الرسمية الخاصة بكوفنتري سيتي.

أولوية العضوية: للوصول إلى تذاكر أصحاب الأرض للدخول العام، تحتاج عادة إلى عضوية كوفنتري سيتي الرسمية. ويحصل الأعضاء المشتركون على الأولوية الأولى عند طرح تذاكر المباريات للبيع عبر نظام طرح متدرج أو اقتراع.

البيع العام: إذا تبقّت أي تذاكر بعد شراء حاملي التذاكر الموسمية والأعضاء لتذاكرهم، تُطرح للبيع العام للجمهور. ومع ذلك، نادرًا ما تصل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ذات الطلب المرتفع إلى مرحلة البيع العام.

2. تذاكر الضيوف الرسمية (مدرج نيوكاسل يونايتد)

الموقع الرسمي: تُدار تذاكر الضيوف مباشرة من جانب نيوكاسل يونايتد عبر منصة التذاكر الرسمية الخاصة به.

نقاط الولاء والعضوية: تكون الحصة المخصصة لمباريات الضيوف في الدوري الإنجليزي الممتاز محدودة للغاية. ويوزع نيوكاسل يونايتد تذاكر الضيوف بناءً على نظام نقاط الولاء الخاص بمباريات خارج الأرض لحاملي التذاكر الموسمية وأعضاء "Mags" المشتركين. وتنفد هذه التذاكر باستمرار لصالح المشجعين القدامى.

3. باقات ضيافة يوم المباراة (من دون الحاجة إلى عضوية)

إذا لم تكن تحمل عضوية في النادي أو نقاط أولوية، فإن حجز باقة ضيافة رسمية ليوم المباراة مباشرة عبر نادي كوفنتري سيتي هو الطريقة الأكثر موثوقية لضمان الحصول على تذكرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

في ما يخص مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين كوفنتري سيتي ونيوكاسل يونايتد على ملعب كوفنتري بيلدينغ سوسيتي أرينا، تختلف أسعار التذاكر بحسب ما إذا كنت تشتريها عبر القنوات الرسمية للناديين أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية:

1. الأسعار الرسمية للنادي (السعر الاسمي)

عند شرائها مباشرة عبر الناديين، تكون تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز القياسية محددة بسقف سعري أو موزعة على فئات سعرية ثابتة:

الدخول العام (أصحاب الأرض - مدرج كوفنتري سيتي): تتراوح أسعار تذاكر يوم المباراة القياسية عادة بين 30 و55 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين، بحسب فئة المقعد والمدرج، بينما تتراوح أسعار الفئات المخفضة عادة، مثل الناشئين وكبار السن والشباب، بين 15 و35 جنيهًا إسترلينيًا .

جماهير الضيوف (مدرج نيوكاسل يونايتد): بموجب قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، تخضع تذاكر الضيوف القياسية للدخول العام لسقف صارم يبلغ حدّه الأقصى 30 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين.

باقات ضيافة يوم المباراة: تبدأ أسعار المقاعد التنفيذية وباقات ضيافة كبار الشخصيات من نحو 120 إلى 250+ جنيهًا إسترلينيًا للفرد الواحد، بحسب خيارات الطعام وإمكانية دخول الصالات.

2. منصات التذاكر الثانوية

نظرًا إلى ارتفاع الطلب على مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، تُتداول التذاكر على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub بأسعار سوق ديناميكية تحكمها مستويات العرض:

الأسعار الابتدائية: تبدأ قوائم إعادة البيع عمومًا من حوالي 230 إلى 250 جنيهًا إسترلينيًا لمقاعد المدرج المخصص لأصحاب الأرض القياسية.

متوسط الأسعار: تتراوح أسعار المقاعد المركزية المميزة أو الأقسام ذات الطلب المرتفع بشكل متكرر بين 300 و600+ جنيهًا إسترلينيًا .

كوفنتري سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كوفنتري سيتي ونيوكاسل يونايتد

فاز كوفنتري في مباراة واحدة، ولم يتعادل في أي مباراة، وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وجاء انتصاره الوحيد أمام بليموث أرجايل في كأس كاراباو، بينما أسفرت مبارياته الثلاث في الدوري الإنجليزي الممتاز عن هزائم أمام آرسنال (3-0)، وهال سيتي (0-1)، ومانشستر سيتي (1-0). وخلال تلك المباريات الخمس، سجل سكاي بلوز ستة أهداف واستقبل خمسة، رغم أن سجله في دوري الأضواء يشير إلى هدفين فقط في ثلاث مباريات بالدوري.

فاز نيوكاسل في ثلاث مباريات، وتعادل في اثنتين، ولم يخسر في أي من آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث نتائجه الفوز 0-1 على ميلوول خارج أرضه في كأس كاراباو، كما تعادل 2-2 خارج أرضه أمام بورنموث في مباراته السابقة بالدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل نيوكاسل 10 أهداف واستقبل سبعة خلال سلسلة المباريات الخمس، مع إبراز انتصارين متتاليين خارج أرضه على توتنهام (0-2) ووست بروم (3-2) قدراته الهجومية.

كوفنتري سيتي ضد نيوكاسل يونايتد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في دوري البطولة الإنجليزية في فبراير 2010، عندما فاز نيوكاسل 4-1 على ملعب سانت جيمس بارك. وعلى امتداد المباريات الخمس المسجلة بينهما، فاز نيوكاسل في أربع مباريات مقابل فوز واحد لكوفنتري، وسجل نيوكاسل 13 هدفًا مقابل أربعة لكوفنتري. ولم يلتقِ الفريقان في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ يناير 2001، حين فاز نيوكاسل 3-1.