كيفية الحصول على تذاكر كوفنتري سيتي ضد فولهام: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف كوفنتري سيتي فريق فولهام يوم السبت 24 أكتوبر 2026 على ملعب كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا في كوفنتري.

ويدخل كوفنتري سيتي، بقيادة فرانك لامبارد، هذه الجولة سعيًا لتحسين منظومته الدفاعية في بداية الموسم ومستواه العام. في المقابل، يتوجه فريق فولهام بقيادة ماركو سيلفا إلى كوفنتري بهدف حصد نقاط مهمة خارج أرضه من أجل بناء الزخم في مشواره بالدوري.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد فولهام، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة كوفنتري سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 24 أكتوبر 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

كيف تشتري تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا، لديك عدة خيارات بحسب التوافر وحالة العضوية:

1. القنوات الرسمية الأساسية

المكتب الرسمي لتذاكر كوفنتري سيتي (البيع الأساسي لأصحاب الأرض) — يمكن لمشجعي الفريق المضيف الشراء مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لكوفنتري سيتي، مع أولوية بحسب فئات عضوية النادي وحاملي التذاكر الموسمية ثم الطرح العام.

الحصة الرسمية لفولهام للجماهير الزائرة — يجب على الجماهير المسافرة شراء التذاكر عبر الموقع الرسمي لنادي فولهام أو مكتب التذاكر، وهو ما يتطلب عضوية سارية في النادي ونقاط ولاء لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز خارج الأرض.

2. منصات التذاكر الثانوية

غالبًا ما تتوفر مقاعد على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub عبر باعة إعادة البيع إذا نفدت التذاكر الرسمية، رغم أن الأسعار قد تختلف عن السعر الاسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز لمباراة كوفنتري سيتي ضد فولهام على ملعب كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا بحسب الفئة وقناة البيع:

1. تذاكر النادي الأساسية (السعر الاسمي)

تذاكر البالغين العادية: من المتوقع أن تتراوح أسعار تذاكر المباراة الواحدة بين 35£ و55£ ، بحسب منطقة الجلوس وتصنيف المباراة.

الفئات المخفضة (كبار السن والشباب): تتراوح عادة بين 25£ و40£ .

الناشئون (دون 18 عامًا / دون 14 عامًا): تتكلف تذاكر المباراة الفردية العادية عمومًا بين 15£ و25£ (وقد تنخفض إلى 10£ و15£ في المناطق العائلية المخصصة).

حصة الجماهير الزائرة: تحدد قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز سقفًا لسعر تذاكر البالغين خارج الأرض عند 30£ لجماهير فولهام الزائرة.

2. الأسواق الثانوية للتذاكر

نظرًا لأن التذاكر العادية للمباريات ذات الطلب المرتفع أمام منافسين من فرق الصف الأول تنفد عادة خلال مرحلة البيع الرسمية للأعضاء، فإن التذاكر على منصات التذاكر الثانوية مثلStubHubتتغير أسعارها وفقًا لطلب السوق:

مقاعد إعادة البيع العادية: تعرض الأسواق الثانوية للتذاكر حاليًا مقاعد دخول عام تبدأ من نحو 80£ إلى 120£ بسبب ارتفاع الطلب.

المقاعد المميزة ومقاعد أفضل مشاهدة: غالبًا ما تتراوح أسعار المقاعد المركزية في الطبقة السفلية أو التذاكر المطروحة في وقت متأخر بين 150£ و300£+ .

كوفنتري سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة كوفنتري سيتي وفولهام

حقق كوفنتري فوزًا واحدًا من دون أي تعادل وتلقى أربع هزائم في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه فوزًا بنتيجة 1-0 على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي بذلك سلسلة تضمنت خسارة 5-0 أمام برايتون وهزيمة 1-0 أمام هال سيتي. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل كوفنتري هدفين واستقبلت شباكه عشرة أهداف، بما يعكس الهشاشة الدفاعية التي طبعت انطلاقته في الموسم.

أما آخر خمس مباريات لفولهام فأسفرت عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وانتهت آخر مباراة له في الدوري بالتعادل 1-1 أمام مانشستر يونايتد، بينما تغلب على وست هام 3-2 في كأس كاراباو. ويعد التعادل السلبي مع ليفربول أفضل أداء دفاعي له خلال هذه السلسلة، رغم أن الهزيمتين أمام كريستال بالاس وسندرلاند خففتا من سقف التوقعات. وسجل فولهام سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس واستقبل ستة.

كوفنتري سيتي ضد فولهام: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

يمتد سجل المواجهات المباشرة بين الناديين في البيانات المقدمة إلى فترة التشامبيونشيب. وشهدت أحدث مواجهة فوز كوفنتري على فولهام 4-1 على أرضه في أكتوبر 2021، بينما رد فولهام بالفوز 3-1 على ملعب كرافن كوتيدج في أبريل 2022. وعبر هاتين المباراتين، حقق كوفنتري فوزًا واحدًا مقابل فوز واحد لفولهام، مع تسجيل ثمانية أهداف إجمالًا.