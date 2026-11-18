يستضيف كوبس فريق سسكا صوفيا يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب تامي في كوبيو.

تمثل هذه المواجهة المرتقبة في دوري المؤتمر الأوروبي أول لقاء رسمي على الإطلاق بين كوبس وسسكا صوفيا في المسابقات الأوروبية. وفي غياب مواجهات سابقة أو تاريخ من التنافس بينهما، سيعتمد مدربا الفريقين بالكامل على المستوى الحالي في أوروبا والتعديلات التكتيكية لحصد النقاط الثلاث المهمة.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة كوبس ضد سسكا صوفيا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة كوبس ضد سسكا صوفيا في دوري المؤتمر؟

تبدأ مباراة كوبس ضد سسكا صوفيا يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب تامي في كوبيو.

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 5 10 ديسمبر 2026 - 12:45 Tamme Stadium

كيف تشتري تذاكر مباراة كوبس ضد سسكا صوفيا في دوري المؤتمر؟

إليك خيارات حجز وشراء التذاكر المتاحة لمباراة كوبس ضد سسكا صوفيا المرتقبة في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: الشراء مباشرة عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية لنادي كوبس هو الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية للحصول على مقاعد معتمدة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع، مثل StubHub. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات دوري المؤتمر المقبلة عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كوبس ضد سسكا صوفيا في دوري المؤتمر؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة كوبس ضد سسكا صوفيا في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للنادي

المقاعد العادية: تبدأ من نحو 17,60 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع الأساسية للنادي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات العلوية والدخول العام: تبدأ عمومًا من نحو 65 إلى 75 يورو.

تبدأ عمومًا من نحو المقاعد المميزة على جانبي الملعب: تبدأ أسعارها في كثير من الأحيان من نطاق 100 إلى أكثر من 250 يورو.

كوبس ضد سسكا صوفيا في دوري المؤتمر: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كوبس وسسكا صوفيا

لم يحقق كوبس أي فوز في مبارياته الخمس الأخيرة، إذ تعادل مرتين وخسر ثلاث مرات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 0-2 أمام إنتر توركو في الدوري الفنلندي الممتاز. وسجل كوبس ثلاثة أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس، لكن تعادله 0-0 مع جينت في دوري المؤتمر أظهر أنه قادر على جعل اختراق دفاعه صعبًا.

حقق سسكا صوفيا نتائج أفضل، إذ فاز مرتين وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة. وفاز في أحدث مبارياته على ليفسكي صوفيا 3-0، كما تغلب على لودوجوريتس رازجراد 2-0 في الدوري البلغاري للمحترفين. وجاءت خسارته الوحيدة أمام باناثينايكوس في دوري المؤتمر. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل سسكا صوفيا ثمانية أهداف واستقبل خمسة.

كوبس ضد سسكا صوفيا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين كوبس وسسكا صوفيا. وستكون هذه المباراة نقطة مرجعية لأي لقاءات مستقبلية بين الناديين.