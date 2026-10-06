كيفية الحصول على تذاكر كلوب بروج ضد لانس: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلعب كلوب بروج ضد لنس يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 على ملعب يان برايدل في بروج.

تأهل بطل بلجيكا مباشرة بعد حسمه لقب الدوري المحلي للمرة الـ20 في الموسم الماضي. وفي الوقت نفسه، حجز لنس مقعده في نخبة مسابقات الأندية الأوروبية بعد حملة قوية أنهاها في مركز الوصافة في الدوري الفرنسي.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة كلوب بروج ضد لنس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة كلوب بروج ضد لنس في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة كلوب بروج ضد لنس على ملعب يان برايدل في بروج، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 21 أكتوبر 2026 - 15:00 جان بريدل

كيفية شراء تذاكر مباراة كلوب بروج ضد لنس في دوري أبطال أوروبا

تشمل خيارات شراء تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا بين كلوب بروج وآر سي لنس على ملعب يان برايدل:

1. مكتب التذاكر الرسمي لكلوب بروج

مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي كلوب بروج. تُمنح أولوية الشراء أولًا لحاملي التذاكر الموسمية لكلوب بروج وأعضاء النادي المشتركين. وأي تذاكر متبقية تُطرح للبيع العام، رغم أن مباريات دوري أبطال أوروبا ذات الطلب المرتفع غالبًا ما تنفد خلال مراحل بيع الأعضاء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كلوب بروج ضد لنس في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة كلوب بروج ضد آر سي لنس في دوري أبطال أوروبا بحسب ما إذا كنت تشتريها مباشرة عبر القنوات الرسمية أو عبر منصات بيع التذاكر الثانوية:

1. الأسعار الرسمية بالقيمة الاسمية (البيع المباشر من النادي)

تذاكر البالغين العادية: تبدأ أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية لمباريات دوري أبطال أوروبا على أرض كلوب بروج في ملعب يان برايدل عادة من نحو 45 إلى 60 يورو للمقاعد العادية في المدرجات.

الفئة 1 / المقاعد المميزة: تتراوح أسعار المقاعد الجانبية الوسطى بين 80 و120 يورو .

2. أسواق التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض أسعار التذاكر ضمن النطاقات التالية بحسب الطلب وموقع المقعد:

قوائم الفئة الأدنى: في الأسواق الثانوية، تبدأ الأسعار عادة من نحو 120 إلى 140 يورو للمقعد الواحد.

متوسط سعر إعادة البيع: بحسب فئة المقعد ومستوى الطلب مع اقتراب يوم المباراة، يبلغ متوسط أسعار التذاكر العادية عبر المنصات الثانوية نحو 190 إلى 390 يورو ، مع ارتفاع أكبر في الفئات المميزة.

كلوب بروج ضد لنس في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة كلوب بروج ولنس

فاز كلوب بروج في ثلاث مباريات، وخسر مباراتين، ولم يتعادل في أي مباراة خلال آخر خمس مواجهات له في جميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 3-1 على رويال أنتويرب في الدرجة الأولى البلجيكية A يوم 13 سبتمبر، كما حقق أيضًا انتصارًا خارج أرضه بنتيجة 1-0 على لوميل في وقت سابق من هذه السلسلة. وجاءت خسارتاه أمام جينت في الدوري وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا، وانتهت مباراة فيلا بالخسارة 3-2. وخلال المباريات الخمس، سجل بروج سبعة أهداف واستقبلت شباكه ستة.

حقق لنس فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 2-1 أمام موناكو في الدوري الفرنسي يوم 18 سبتمبر، بعد تعادل 2-2 خارج أرضه أمام لو مان وفوزه 3-2 على سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا. وتسلط هزائمه الثلاث خلال هذه السلسلة الضوء على عدم الاستقرار في مستواه بالدوري، رغم أنه سجل ثمانية أهداف في المباريات الخمس واستقبل سبعة.

كلوب بروج ضد لنس: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

لم تُقدَّم أي بيانات عن المواجهات المباشرة بين كلوب بروج ولنس لهذه المباراة. ولا تتوفر معلومات إضافية عن السجل التاريخي في الوقت الحالي.