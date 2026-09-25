يواجه كريستال بالاس نظيره نوتنجهام فورست يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب سيلهرست بارك في لندن.

شهدت المواجهات الأخيرة بين الفريقين تنافسًا متقاربًا، إذ انتهت أربع من آخر خمس مباريات بينهما في الدوري بالتعادل 1-1. وستشكل الأجواء في سيلهرست بارك اختبارًا قويًا مع سعي كلا الفريقين إلى حصد النقاط الثلاث كاملة.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست على ملعب سيلهرست بارك في لندن، على أن تنطلق في الموعد المذكور أعلاه.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6 11 أكتوبر 2026 - 09:00 سيلهرست بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

لشراء تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سيلهرست بارك، اتبع القنوات الرسمية التالية وخيارات السوق الثانوية:

1. القنوات الرسمية للنادي (الشراء الأساسي)

يشترط وجود عضوية رسمية: نادرًا ما تُطرح تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض الفريق للبيع العام. وللشراء مباشرة من كريستال بالاس، تحتاج عادة إلى عضوية كريستال بالاس للبالغين أو العضوية الدولية سارية.

منصة التبادل الرسمية للتذاكر: إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن لحاملي التذاكر الموسمية في بالاس الذين لا يستطيعون الحضور إعادة بيع مقاعدهم بالسعر الاسمي حصريًا لأعضاء آخرين عبر منصة Crystal Palace Ticket Exchange الرسمية.

مدرج الجماهير الضيفة (جماهير نوتنجهام فورست): يجب على مشجعي فورست شراء تذاكرهم المخصصة للجماهير الضيفة مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنوتنجهام فورست، والتي تتطلب أيضًا عضوية رسمية في النادي وعددًا كافيًا من نقاط الولاء.

2. الضيافة يوم المباراة (لا تتطلب عضوية)

إذا لم تكن عضوًا في النادي أو نفدت تذاكر الدخول العام للمباراة، يمكنك شراء باقات الضيافة الرسمية مباشرة من كريستال بالاس.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سيلهرست بارك بحسب ما إذا كنت تشتريها عبر القنوات الرسمية للنادي أو عبر منصات التذاكر الثانوية.

الأسعار الرسمية للنادي (السعر الاسمي)

عند الشراء مباشرة عبر كريستال بالاس (مع اشتراط العضوية)، فإن فئات تذاكر المباراة القياسية لمقاعد الدخول العام في سيلهرست بارك تقع عادة ضمن النطاقات التالية:

البالغون: 35 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا (بحسب المدرج وفئته)

الفئات المخفضة (كبار السن 65+ والشباب من 18 إلى 21 عامًا): 25 إلى 42 جنيهًا إسترلينيًا

الناشئون (أقل من 18 عامًا): 18 إلى 30 جنيهًا إسترلينيًا

الجماهير الضيفة (قسم نوتنجهام فورست): 30 جنيهًا إسترلينيًا (وهو الحد الأقصى وفقًا للوائح الدوري الإنجليزي الممتاز الخاصة بتذاكر الجماهير الضيفة القياسية)

باقات الضيافة

تتوفر باقات الضيافة الرسمية ليوم المباراة، مثل Legends Restaurant أو Executive Lounges، لغير الأعضاء.

السعر الابتدائي: نحو 190 إلى 250+ جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد

أسواق التذاكر الثانوية

إذا نفدت تذاكر الدخول العام عبر القنوات الرسمية، ففي منصات تبادل وإعادة بيع التذاكر مثل StubHub، تتغير الأسعار بحسب الطلب والموقع والتوافر.

أرخص التذاكر/التذاكر الابتدائية: نحو 60 إلى 80 جنيهًا إسترلينيًا

متوسط سعر التذكرة: نحو 160 إلى 180 جنيهًا إسترلينيًا

كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة كريستال بالاس ونوتنجهام فورست

أسفرت آخر خمس مباريات لكريستال بالاس عن انتصارين وثلاث هزائم. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 2-3 خارج أرضه على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 5 سبتمبر، وذلك بعد خسارة 1-4 أمام مانشستر سيتي وهزيمة 2-0 أمام إيفرتون. وجاء الانتصاران في هذه السلسلة أمام فولهام، من بينهما فوز ودي قبل بداية الموسم بنتيجة 1-2. واستقبل بالاس عددًا كبيرًا من الأهداف خلال المباريات الخمس، كما تضمنت السلسلة خسارة ودية بنتيجة 3-0 أمام فرايبورج.

أسفرت آخر خمس مباريات لنوتنجهام فورست عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وكانت آخر نتائجه تعادلًا سلبيًا 0-0 أمام توتنهام هوتسبير يوم 5 سبتمبر، وذلك بعد تعادل 2-2 مع ليفربول وهزيمتين متتاليتين أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو. وجاء الفوز الوحيد لفورست في هذه السلسلة خلال مباراة ودية قبل بداية الموسم، بنتيجة 2-0 على بريست. وخرج الفريق بشباك نظيفة مرة واحدة خلال المباريات الخمس.

كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في فبراير 2026، حين تعادل نوتنجهام فورست وكريستال بالاس بنتيجة 1-1 على ملعب سيتي جراوند في الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، وجميعها أُقيمت في الدوري الإنجليزي الممتاز، انتهت أربع مباريات بنتيجة 1-1، بينما حقق نوتنجهام فورست النتيجة الحاسمة الوحيدة بفوزه 1-0 على أرضه في أكتوبر 2024. ولم ينجح أي من الفريقين في الفوز بأي من آخر ثلاث مواجهات.

ترتيب كريستال بالاس ونوتنجهام فورست

في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل كريستال بالاس حاليًا المركز 13، بينما يأتي نوتنجهام فورست في المركز 16.