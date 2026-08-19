كيفية الحصول على تذاكر كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

يواجه كريستال بالاس اختبارًا صعبًا على أرضه في افتتاح مبارياته المنزلية بموسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، عندما يستضيف مانشستر سيتي، الذي أنهى كل موسم من المواسم العشرة الماضية ضمن المراكز الثلاثة الأولى، يوم الجمعة 28 أغسطس على ملعب سيلهرست بارك. ويمكنك حجز التذاكر اليوم لهذه المواجهة الليلية المثيرة.

سيقود بيير ساج فريق كريستال بالاس على أرضه للمرة الأولى منذ توليه المسؤولية خلفًا لأوليفر جلاسنر الناجح للغاية، وسيأمل في تقديم أداء إيجابي. وبينما مالت بعض المواجهات المباشرة الأخيرة بشكل واضح لصالح مانشستر سيتي، فإن كريستال بالاس لا يزال يحتفظ بذكريات جميلة عن فوزه المفاجئ في ويمبلي، عندما تُوج بكأس الاتحاد الإنجليزي في مايو 2025.

وسيشرف إنزو ماريسكا، المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي، على مباراة في العاصمة للمرة الأولى منذ فترته كمدرب لتشيلسي. وخلال ثلاث مباريات أمام كريستال بالاس في تلك الفترة التي امتدت 18 شهرًا، فشل في إيجاد صيغة الفوز، إذ انتهت كل تلك المواجهات بالتعادل.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الساعة 20:00 بتوقيت BST يوم الجمعة 28 أغسطس، على ملعب سيلهرست بارك في لندن.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 28 أغسطس 2026 - 15:00 سيلهرست بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد البوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر وفق العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وحاملو السندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع من أجل دخول السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: يكاد يكون البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجماهير غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير حسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، عادةً تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، لكن نسب الخصم والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تُسعَّر المقاعد الوسطية على طول جانبي الملعب ومقاعد الدرجات السفلى بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في الدرجات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء التذاكر المنزلية بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة ونشطة في النادي من أجل دخول قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار وتوافر تذاكر الجماهير الضيفة

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يمتلكون أكبر عدد من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو إلى قرعات العضوية الأساسية.

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