تتاح لمشجعي كريستال بالاس الذين لم يشاهدوا بعد أيًا من الصفقات الجديدة في الصيف، مثل تاكيهيرو تومياسو، دوايت ماكنيل، أنان خلايلي وزافيير جوزو، فرصة مثالية عندما يواجه كريستال بالاس فريق إيبسويتش تاون على ملعب سيلهرست بارك في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 12 سبتمبر.

ويحتفظ بالاس بذكريات طيبة من مواجهاته الأخيرة أمام إيبسويتش، إذ فاز على الفريق القادم من سوفولك في كل واحدة من آخر ست مواجهات بينهما، وهي سلسلة تعود إلى عام 1993.

وحقق إيبسويتش بداية قوية في الموسم الحالي بانتصارين على أرضه، في الدوري أمام سندرلاند وفي كأس كاراباو أمام ليستر سيتي، لكنه يعلم أن الموسم ماراثون وليس سباق سرعة، وعليه أن يحافظ على تركيزه هذا الموسم.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون، بما في ذلك مكان شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون على ملعب سيلهرست بارك (لندن) يوم السبت 12 سبتمبر، على أن تنطلق في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 10:00 سيلهرست بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا للطلب العالمي الهائل، وتشريعات مكافحة إعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد البوابات الرقمية بالكامل بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد يكون الطرح المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا لفئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو تحت 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصومات والشرائح العمرية من نادٍ إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تكون المقاعد الواقعة في وسط الجوانب وعلى الطبقة السفلية أعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في الطبقات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن سعر تذاكر الجماهير الضيفة محدد عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ولا تصل تقريبًا أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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