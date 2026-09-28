يلتقي منتخبا كرواتيا وإنجلترا مرتين في دوري الأمم الأوروبية 2026-27، ضمن جدول صعب في دوري A، المجموعة A3، التي تضم أيضًا إسبانيا وتشيكيا. وستقام المواجهة الأولى في رييكا يوم 3 أكتوبر بالكامل خلف أبواب مغلقة، بعد عقوبة فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على كرواتيا عقب اضطرابات جماهيرية في ربع نهائي الموسم الماضي أمام فرنسا، لذلك لا تتوفر أي تذاكر للجمهور لهذه المباراة.

GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر كرواتيا ضد إنجلترا لمباراة ويمبلي الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة كرواتيا ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة كرواتيا ضد إنجلترا في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي يوم السبت 3 أكتوبر 2026، على ملعب ستاديون روجيفيتسا في رييكا. ولا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن بث هذه المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 3 أكتوبر 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

أين يمكن شراء تذاكر كرواتيا ضد إنجلترا؟

لا توجد أي تذاكر متاحة للجمهور لمباراة 3 أكتوبر في رييكا، لأنها ستقام من دون حضور جماهيري ضمن عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المفروضة على كرواتيا. ومن يرغب في مشاهدة المنتخبين خلال هذه الحملة، عليه بدلًا من ذلك التوجه إلى مباراة 12 نوفمبر على ملعب ويمبلي.

تُطرح تذاكر مباراة ويمبلي أولًا عبر بوابة التذاكر الرسمية التابعة لـ England Football، مع منح الأولوية عادة لأعضاء England Supporters Travel Club وحاملي التذاكر الموسمية المرتبطين بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قبل طرح ما يتبقى للبيع العام.

إليك بعض الأمور الجديرة بالمعرفة عند شراء تذاكر هذه المواجهة:

مباراة 3 أكتوبر (رييكا) – تُقام خلف أبواب مغلقة من دون تذاكر عامة، سواء رسمية أو في السوق الثانوية

البيع العام الرسمي (ويمبلي) – يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادة يكون ذلك أقرب إلى يوم المباراة

تحويلات مضمونة – كل عملية شراء عبر Ticombo تأتي من مجموعة من البائعين المعتمدين

السوق الثانوية – يُعد Ticombo خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

ونظرًا لقيمة هذه المباراة، يُنصح بالحجز المبكر لمباراة ويمبلي فور فتح باب البيع العام.

كم تبلغ أسعار تذاكر كرواتيا ضد إنجلترا؟

لا توجد أي أسعار رسمية أو في السوق الثانوية لمباراة 3 أكتوبر في رييكا، لأنها مغلقة بالكامل أمام الجمهور.

تُحدد الأسعار الرسمية لمباراة ويمبلي عبر بوابة التذاكر التابعة لـ England Football، مع إتاحة النطاق الكامل من المقاعد العادية إلى المميزة بالقيمة الاسمية طالما استمر التخصيص، وقد بدأت الأسعار الرسمية في مباريات سابقة لإنجلترا في دوري الأمم على ملعب ويمبلي من نحو 40 جنيهًا إسترلينيًا.

Ticombo يُعد خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، إذ تبدأ أسعار السوق الثانوية لمباراة بهذا الحجم عادة من نحو 45 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا لمقاعد المدرج العلوي بمجرد توفر العروض.

وكما هو الحال مع أي مباراة دولية عالية الطلب، قد تتغير الأسعار مع اقتراب موعد اللقاء، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا يكون عادة الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

كرواتيا ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كرواتيا وإنجلترا

فازت كرواتيا في ثلاث مباريات وخسرت اثنتين من آخر خمس مباريات لها، وسجلت سبعة أهداف واستقبلت تسعة خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مباراة لها خسارة 2-1 أمام البرتغال في دور الـ16 من كأس العالم. وقبل ذلك، فازت على غانا 2-1 وعلى بنما 1-0، لكنها تعرضت أيضًا لخسارة 4-2 أمام إنجلترا في دور المجموعات.

أسفرت آخر خمس مباريات لإنجلترا عن أربعة انتصارات وهزيمة واحدة، مع تسجيل 14 هدفًا واستقبال سبعة. وكانت آخر نتيجة لها الفوز 6-4 على فرنسا في ربع نهائي كأس العالم. وجاءت الخسارة الوحيدة خلال تلك السلسلة أمام الأرجنتين، التي أقصت إنجلترا في نصف النهائي. كما فازت إنجلترا على النرويج والمكسيك والكونغو الديمقراطية خلال تلك الفترة.

كرواتيا ضد إنجلترا: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في دور المجموعات من كأس العالم 2026، حيث فازت إنجلترا 4-2. وقبل ذلك، تغلبت إنجلترا على كرواتيا 1-0 في يورو 2020. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، تمتلك إنجلترا السجل الأقوى، وكانت هزيمتها الوحيدة في هذه البيانات في نصف نهائي كأس العالم 2018، حين فازت كرواتيا 2-1. كما تضمنت المباريات الخمس فوزًا لإنجلترا 2-1 وتعادلًا 0-0، وكلاهما في دوري الأمم الأوروبية 2018-19.