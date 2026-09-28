كيفية الحصول على تذاكر كرواتيا ضد إسبانيا: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تستضيف كرواتيا حاملة لقب كأس العالم، إسبانيا، على ملعب بوليود في سبليت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية A، المجموعة A3، التي تضم أيضًا إنجلترا وتشيكيا. وهذه هي مباراة الإياب من مواجهتين بدأتا باستضافة إسبانيا لكرواتيا في إشبيلية، وهي المباراة التي نفدت تذاكرها بشكل شبه فوري عقب تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته من أجل حجز تذاكر مباراة كرواتيا ضد إسبانيا الآن، بما في ذلك الأسعار، ومدى التوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة كرواتيا ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة كرواتيا ضد إسبانيا على ملعب ستاديون بوليود في سبليت، مع عدم توفر معلومات البث الرسمية لهذه المباراة في الوقت الحالي.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 6 أكتوبر 2026 - 14:45 Stadion Poljud

أين يمكن شراء تذاكر مباراة كرواتيا ضد إسبانيا؟

تُطرح تذاكر هذه المباراة أولًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الكرواتي لكرة القدم (HNS). وعادة ما يفتح الاتحاد الكرواتي لكرة القدم باب البيع لمبارياته على أرضه قبل نحو 20 يومًا من يوم المباراة، لذا فإن التذاكر الرسمية لم تُطرح بعد للبيع العام.

إليك بعض الأمور التي يجدر معرفتها بشأن شراء تذاكر هذه المباراة:

البيع العام الرسمي – من المتوقع أن يبدأ قبل نحو 20 يومًا من موعد المباراة عبر قنوات HNS

الطلب المرتفع على أبطال العالم – أدى فوز إسبانيا بكأس العالم 2026 إلى اهتمام استثنائي بهذه المجموعة بأكملها، مع نفاد تذاكر مواجهة إشبيلية بالفعل

السوق الثانوية – Ticombo هو خيارك إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت

وبالنظر إلى السرعة التي نفدت بها تذاكر مباراة إشبيلية، فإن الحجز المبكر موصى به بشدة لهذه المواجهة أيضًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كرواتيا ضد إسبانيا؟

لم يتم بعد تأكيد الأسعار الرسمية عبر HNS، إذ لا يُتوقع فتح البيع العام إلا مع اقتراب موعد المباراة، وعادة قبل نحو 20 يومًا وفقًا للجدول الزمني المعتاد للاتحاد.

Ticombo هو خيارك إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت أو غير متاحة، أو في الفترة التي تسبق فتح المبيعات الرسمية. وتبدأ الأسعار الحالية لهذه المباراة من نحو 199 يورو، ما يعكس الطلب القوي المتزايد بالفعل على منتخب إسبانيا الذي يخوض المباراة بصفته حامل لقب كأس العالم.

وكما هو الحال مع أي مباراة يشارك فيها بطل العالم، قد تتغير الأسعار بسرعة مع اقتراب موعد المباراة ومع فتح البيع الرسمي، لذا فإن تأمين مقعدك في وقت أقرب بدلًا من الانتظار يعد عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تعمل ضمن ميزانية محددة.

كرواتيا ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج كرواتيا ضد إسبانيا

فازت كرواتيا في ثلاث مباريات وخسرت مباراتين من آخر خمس مباريات لها، وسجلت ستة أهداف واستقبلت سبعة خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مباراة لها خسارة 2-1 أمام البرتغال في دور الـ16 من كأس العالم. وقبل ذلك في هذه السلسلة، فازت على غانا 2-1 وعلى بنما 1-0 خارج أرضها، لكنها تعرضت أيضًا لخسارة 4-2 أمام إنجلترا في دور المجموعات.

أسفرت آخر خمس مباريات لإسبانيا عن خمسة انتصارات من خمس، مع تسجيل تسعة أهداف واستقبال هدفين. وكانت آخر نتائجها الفوز 1-0 على الأرجنتين في نهائي كأس العالم. كما شهدت تلك السلسلة انتصارات على فرنسا وبلجيكا والبرتغال والنمسا، مع حفاظ إسبانيا على نظافة شباكها في مباراتين من أصل خمس.

كرواتيا ضد إسبانيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في يورو 2024، حيث فازت إسبانيا 3-0. وقبل ذلك، تعادل الطرفان 0-0 في مباراة بدوري الأمم الأوروبية في يونيو 2023 في كرواتيا. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، تملك إسبانيا السجل الأفضل، بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لكرواتيا وتعادل واحد. ويظل فوز إسبانيا 6-0 في سبتمبر 2018 النتيجة الأكثر اكتساحًا في هذه البيانات.



