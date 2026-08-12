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السوبر الأوروبي
team-logoباريس سان جيرمان
ريد بول أرينا
team-logoأستون فيلا
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كيفية الحصول على تذاكر كأس السوبر الأوروبي 2026 في اللحظات الأخيرة: تذاكر باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا، وأسعار سالزبورج والمزيد

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التذاكر
السوبر الأوروبي
باريس سان جيرمان
أستون فيلا
عثمان ديمبيلي

قد تكون في طريقك إلى النمسا لحضور واحدة من أبرز محطات أجندة كرة القدم الأوروبية

تقام كأس السوبر الأوروبي، المواجهة السنوية بين بطل دوري أبطال أوروبا وحامل لقب الدوري الأوروبي، في النمسا يوم 12 أغسطس.

قبل 12 شهرًا، عانى باريس سان جيرمان أمام توتنهام في كأس السوبر حتى النهاية. وسجل نونو مينديز ركلة الترجيح الحاسمة ليدخل الجماهير الفرنسية في حالة من الجنون. وهذه المرة أيضًا سيكون منافسه إنجليزيًا، إذ يصل أستون فيلا إلى سالزبورغ سعيًا للبناء على فوزه المذهل 3-0 على فرايبورغ في نهائي الدوري الأوروبي.

يقدم لكم GOAL دليلكم إلى تذاكر كأس السوبر الأوروبي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تقام مباراة كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

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السوبر الأوروبي - النهائي
ريد بول أرينا

كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

فُتحت رسميًا نافذة التقديم العام على تذاكر كأس السوبر الأوروبي عبر موقع اليويفا يوم 16 يونيو. واستمرت هذه المرحلة الأولى حتى 23 يونيو، مع تخصيص 9,000 تذكرة للجماهير المحايدة عبر نظام القرعة.

أما على صعيد الناديين، فقد حصل كل منهما على 7,000 تذكرة. وفُتحت النافذة الحصرية لتذاكر أستون فيلا يوم 25 يونيو، فيما قام باريس سان جيرمان بتوزيع وبيع تذاكره داخليًا خلال منتصف إلى أواخر يونيو أيضًا.

ورغم أن طلبات التذاكر الرسمية للجمهور العام ونوافذ البيع التي نسقها الناديان قد تكون أُغلقت الآن، فلا يزال بالإمكان الحصول على مقاعد عبر منصة إعادة بيع التذاكر الخاصة باليويفا أو الأسواق الثانوية المعتمدة، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

تراوحت الأسعار الرسمية الاسمية لتذاكر كأس السوبر الأوروبي بين 30 و150 يورو، وجاء توزيعها على النحو التالي:

  • Fans First (مخصصات الأندية): 30 يورو
  • الفئة 3: 50 يورو
  • الفئة 2: 90 يورو
  • الفئة 1: 150 يورو
  • تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة: 30 يورو (تشمل مقعدًا مجانيًا للمرافق)

تابعوا بوابات التذاكر الرسمية الخاصة بالناديين واليويفا مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo لمعرفة التوافر الحالي.

أين ستقام مباراة كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

ريد بول أرينا (سالزبورغ)

ريد بول أرينا، المعروف أيضًا باسم ستاديون سالزبورغ في مباريات مسابقات الأندية التابعة لليويفا، هو ملعب كرة قدم يقع في فالس-سيتسنهايم، وهي ضاحية تابعة لمدينة سالزبورغ. وافتُتح رسميًا في عام 2003، ويعد الملعب الرئيسي لفريق إف سي ريد بول سالزبورغ، المنتمي إلى الدوري النمساوي الممتاز.

ورغم أن السعة الرسمية لملعب ريد بول أرينا تبلغ 30,188 متفرجًا. فإن إعدادات الملعب تختلف بحسب نوع البطولة المقامة. ومن المقرر أن تبلغ السعة في كأس السوبر الأوروبي 2026 نحو 28,500 متفرج.

وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها الملعب نهائيًا كبيرًا للأندية تابعًا لليويفا، لكنه استضاف مباريات اليونان الثلاث في دور المجموعات خلال يورو 2008. وكانت اليونان حاملة لقب بطولة أوروبا في ذلك الوقت.

من هم أحدث الفائزين بكأس السوبر الأوروبي؟

العام

الفائز

الوصيف

النتيجة

2025

باريس سان جيرمان

توتنهام هوتسبير

4-3 (بركلات الترجيح)

2024

ريال مدريد

أتالانتا

2-0

2023

مانشستر سيتي

إشبيلية

5-4 (بركلات الترجيح)

2022

ريال مدريد

آينتراخت فرانكفورت

2-0

2021

تشيلسي

فياريال

6-5 (بركلات الترجيح)

2020

بايرن ميونخ

إشبيلية

2-1 (بعد التمديد)

2019

ليفربول

تشيلسي

5-4 (بركلات الترجيح)

2018

أتلتيكو مدريد

ريال مدريد

4-2 (بعد التمديد)

2017

ريال مدريد

مانشستر يونايتد

2-1

2016

ريال مدريد

إشبيلية

3-2 (بعد التمديد)

كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة باريس سان جيرمان وأستون فيلا

سان جيرمان

سان جيرمان - المستوى

لانس
ف0-2
باريس
خ2-1
آرسنال
ف1-1
مايوركا
خ3-0
مان يونايتد
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
أستون فيلا

أستون فيلا - المستوى

WAL
ف0-5
بورتو
خ2-1
ريال سوسييداد
خ2-4
باثوم يونايتد
ف1-3
بايرن ميونخ
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
12/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا: سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

باريس سان جيرمانتعادلأستون فيلا
1
0
1
دوري أبطال أوروبا
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
3
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
3
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
1
انتهت
5الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/2

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا: أخبار الفريقين

تشكيلات باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

4-3-3
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
التشكيل
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
4-2-3-1
ماتفي سافونوفماتفي سافونوفوليان باتشووليان باتشوماركوينيوسماركوينيوسأشرف حكيميأشرف حكيمينونو مينديزنونو مينديزفيتينيافيتينياجواو نيفيسجواو نيفيسوارن زائير إيمريوارن زائير إيمريماجني أكليوشماجني أكليوشخفيتشا كفاراتسخيلياخفيتشا كفاراتسخيلياديزيري دويديزيري دويماركو بيزوتماركو بيزوتباو توريسباو توريسماتي كاشماتي كاشإيان ماتسنإيان ماتسنفيكتور لينديلوففيكتور لينديلوفبوبكر كامارابوبكر كاماراجواو جوميزجواو جوميزإميليانو بويندياإميليانو بويندياجون ماكجينجون ماكجينteam-logoG. HemmingsB. MadjoB. Madjo
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
4-3-3
باريس سان جيرمان

التشكيلة الأساسية

أستون فيلا

البدلاء

المدرب

  • لويس إنريكي
  • أوناي إيمري

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