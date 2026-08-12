تقام كأس السوبر الأوروبي، المواجهة السنوية بين بطل دوري أبطال أوروبا وحامل لقب الدوري الأوروبي، في النمسا يوم 12 أغسطس.

قبل 12 شهرًا، عانى باريس سان جيرمان أمام توتنهام في كأس السوبر حتى النهاية. وسجل نونو مينديز ركلة الترجيح الحاسمة ليدخل الجماهير الفرنسية في حالة من الجنون. وهذه المرة أيضًا سيكون منافسه إنجليزيًا، إذ يصل أستون فيلا إلى سالزبورغ سعيًا للبناء على فوزه المذهل 3-0 على فرايبورغ في نهائي الدوري الأوروبي.

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متى تقام مباراة كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

السوبر الأوروبي - النهائي 12 أغسطس 2026 - 15:00 ريد بول أرينا

كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

فُتحت رسميًا نافذة التقديم العام على تذاكر كأس السوبر الأوروبي عبر موقع اليويفا يوم 16 يونيو. واستمرت هذه المرحلة الأولى حتى 23 يونيو، مع تخصيص 9,000 تذكرة للجماهير المحايدة عبر نظام القرعة.

أما على صعيد الناديين، فقد حصل كل منهما على 7,000 تذكرة. وفُتحت النافذة الحصرية لتذاكر أستون فيلا يوم 25 يونيو، فيما قام باريس سان جيرمان بتوزيع وبيع تذاكره داخليًا خلال منتصف إلى أواخر يونيو أيضًا.

ورغم أن طلبات التذاكر الرسمية للجمهور العام ونوافذ البيع التي نسقها الناديان قد تكون أُغلقت الآن، فلا يزال بالإمكان الحصول على مقاعد عبر منصة إعادة بيع التذاكر الخاصة باليويفا أو الأسواق الثانوية المعتمدة، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

تراوحت الأسعار الرسمية الاسمية لتذاكر كأس السوبر الأوروبي بين 30 و150 يورو، وجاء توزيعها على النحو التالي:

Fans First (مخصصات الأندية): 30 يورو

الفئة 3: 50 يورو

الفئة 2: 90 يورو

الفئة 1: 150 يورو

تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة: 30 يورو (تشمل مقعدًا مجانيًا للمرافق)

تابعوا بوابات التذاكر الرسمية الخاصة بالناديين واليويفا مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo لمعرفة التوافر الحالي.

أين ستقام مباراة كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

ريد بول أرينا (سالزبورغ)

ريد بول أرينا، المعروف أيضًا باسم ستاديون سالزبورغ في مباريات مسابقات الأندية التابعة لليويفا، هو ملعب كرة قدم يقع في فالس-سيتسنهايم، وهي ضاحية تابعة لمدينة سالزبورغ. وافتُتح رسميًا في عام 2003، ويعد الملعب الرئيسي لفريق إف سي ريد بول سالزبورغ، المنتمي إلى الدوري النمساوي الممتاز.

ورغم أن السعة الرسمية لملعب ريد بول أرينا تبلغ 30,188 متفرجًا. فإن إعدادات الملعب تختلف بحسب نوع البطولة المقامة. ومن المقرر أن تبلغ السعة في كأس السوبر الأوروبي 2026 نحو 28,500 متفرج.

وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها الملعب نهائيًا كبيرًا للأندية تابعًا لليويفا، لكنه استضاف مباريات اليونان الثلاث في دور المجموعات خلال يورو 2008. وكانت اليونان حاملة لقب بطولة أوروبا في ذلك الوقت.

من هم أحدث الفائزين بكأس السوبر الأوروبي؟

العام الفائز الوصيف النتيجة 2025 باريس سان جيرمان توتنهام هوتسبير 4-3 (بركلات الترجيح) 2024 ريال مدريد أتالانتا 2-0 2023 مانشستر سيتي إشبيلية 5-4 (بركلات الترجيح) 2022 ريال مدريد آينتراخت فرانكفورت 2-0 2021 تشيلسي فياريال 6-5 (بركلات الترجيح) 2020 بايرن ميونخ إشبيلية 2-1 (بعد التمديد) 2019 ليفربول تشيلسي 5-4 (بركلات الترجيح) 2018 أتلتيكو مدريد ريال مدريد 4-2 (بعد التمديد) 2017 ريال مدريد مانشستر يونايتد 2-1 2016 ريال مدريد إشبيلية 3-2 (بعد التمديد)

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