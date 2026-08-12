تقام كأس السوبر الأوروبي، المواجهة السنوية بين بطل دوري أبطال أوروبا وحامل لقب الدوري الأوروبي، في النمسا يوم 12 أغسطس.
قبل 12 شهرًا، عانى باريس سان جيرمان أمام توتنهام في كأس السوبر حتى النهاية. وسجل نونو مينديز ركلة الترجيح الحاسمة ليدخل الجماهير الفرنسية في حالة من الجنون. وهذه المرة أيضًا سيكون منافسه إنجليزيًا، إذ يصل أستون فيلا إلى سالزبورغ سعيًا للبناء على فوزه المذهل 3-0 على فرايبورغ في نهائي الدوري الأوروبي.
يقدم لكم GOAL دليلكم إلى تذاكر كأس السوبر الأوروبي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.
متى تقام مباراة كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟
كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا
فُتحت رسميًا نافذة التقديم العام على تذاكر كأس السوبر الأوروبي عبر موقع اليويفا يوم 16 يونيو. واستمرت هذه المرحلة الأولى حتى 23 يونيو، مع تخصيص 9,000 تذكرة للجماهير المحايدة عبر نظام القرعة.
أما على صعيد الناديين، فقد حصل كل منهما على 7,000 تذكرة. وفُتحت النافذة الحصرية لتذاكر أستون فيلا يوم 25 يونيو، فيما قام باريس سان جيرمان بتوزيع وبيع تذاكره داخليًا خلال منتصف إلى أواخر يونيو أيضًا.
ورغم أن طلبات التذاكر الرسمية للجمهور العام ونوافذ البيع التي نسقها الناديان قد تكون أُغلقت الآن، فلا يزال بالإمكان الحصول على مقاعد عبر منصة إعادة بيع التذاكر الخاصة باليويفا أو الأسواق الثانوية المعتمدة، مثل StubHub.
كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟
تراوحت الأسعار الرسمية الاسمية لتذاكر كأس السوبر الأوروبي بين 30 و150 يورو، وجاء توزيعها على النحو التالي:
- Fans First (مخصصات الأندية): 30 يورو
- الفئة 3: 50 يورو
- الفئة 2: 90 يورو
- الفئة 1: 150 يورو
- تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة: 30 يورو (تشمل مقعدًا مجانيًا للمرافق)
تابعوا بوابات التذاكر الرسمية الخاصة بالناديين واليويفا مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo لمعرفة التوافر الحالي.
أين ستقام مباراة كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟
ريد بول أرينا (سالزبورغ)
ريد بول أرينا، المعروف أيضًا باسم ستاديون سالزبورغ في مباريات مسابقات الأندية التابعة لليويفا، هو ملعب كرة قدم يقع في فالس-سيتسنهايم، وهي ضاحية تابعة لمدينة سالزبورغ. وافتُتح رسميًا في عام 2003، ويعد الملعب الرئيسي لفريق إف سي ريد بول سالزبورغ، المنتمي إلى الدوري النمساوي الممتاز.
ورغم أن السعة الرسمية لملعب ريد بول أرينا تبلغ 30,188 متفرجًا. فإن إعدادات الملعب تختلف بحسب نوع البطولة المقامة. ومن المقرر أن تبلغ السعة في كأس السوبر الأوروبي 2026 نحو 28,500 متفرج.
وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها الملعب نهائيًا كبيرًا للأندية تابعًا لليويفا، لكنه استضاف مباريات اليونان الثلاث في دور المجموعات خلال يورو 2008. وكانت اليونان حاملة لقب بطولة أوروبا في ذلك الوقت.
من هم أحدث الفائزين بكأس السوبر الأوروبي؟
العام
الفائز
الوصيف
النتيجة
2025
باريس سان جيرمان
توتنهام هوتسبير
4-3 (بركلات الترجيح)
2024
ريال مدريد
أتالانتا
2-0
2023
مانشستر سيتي
إشبيلية
5-4 (بركلات الترجيح)
2022
ريال مدريد
آينتراخت فرانكفورت
2-0
2021
تشيلسي
فياريال
6-5 (بركلات الترجيح)
2020
بايرن ميونخ
إشبيلية
2-1 (بعد التمديد)
2019
ليفربول
تشيلسي
5-4 (بركلات الترجيح)
2018
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
4-2 (بعد التمديد)
2017
ريال مدريد
مانشستر يونايتد
2-1
2016
ريال مدريد
إشبيلية
3-2 (بعد التمديد)
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التشكيلة الأساسية
البدلاء
المدرب
- لويس إنريكي
- أوناي إيمري