كيفية الحصول على تذاكر كأس السوبر الألماني 2026: دورتموند ضد بايرن ميونخ، معلومات 22 أغسطس، سيجنال إيدونا بارك والمزيد

تذاكر كأس السوبر الألماني 2026 مطروحة للبيع الآن لمباراة بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ على ملعب سيجنال إيدونا بارك، يوم السبت 22 أغسطس، وتنطلق في الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي. وتحمل البطولة رسميًا اسم كأس فرانز بيكنباور السوبر، بعدما أُعيدت تسميتها تكريمًا للأسطورة الألمانية الراحل، إذ تجمع افتتاحية الموسم بين بايرن، بطل الثنائية، ودورتموند وصيف البوندسليجا، على أول ألقاب الموسم، في مباراة تُبث إلى نحو 200 دولة حول العالم.

وتمثل هذه المواجهة اللقاء العاشر في كأس السوبر بين عملاقي دير كلاسيكر، مع أفضلية طفيفة لبايرن بنتيجة 5-4، كما أنها الأولى منذ عام 2021. ويبدأ بوروسيا دورتموند المباراة كطرف أقل ترشيحًا بعد الثنائية الرابعة عشرة لبايرن بين الدوري والكأس، لكن أفضلية الأرض أمام الجدار الأصفر تغيّر كل شيء. GOAL لديها كل ما تحتاج إليه للحصول على تذاكر كأس السوبر الألماني في اللحظات الأخيرة قبل مباراة السبت.

متى تقام مباراة كأس السوبر الألماني: بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ؟

السوبر الألماني - النهائي 22 أغسطس 2026 - 14:30 سيجنال إيدونا بارك

كيف تشتري تذاكر كأس السوبر الألماني: بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ؟

وبصفته النادي المضيف، تولى بوروسيا دورتموند بيع التذاكر الرسمية عبر متجر تذاكر BVB على ثلاث مراحل: حجز حاملو التذاكر الموسمية مقاعدهم من 9 إلى 12 يوليو، وانطلق البيع المسبق للأعضاء في 10 يوليو بحد أقصى أربع تذاكر، ثم بدأ البيع العام في 14 يوليو. أما جماهير بايرن ميونخ فتقدمت بطلبات الحصول على تذاكر الجماهير الضيفة عبر قرعة في متجر تذاكر FC Bayern، والتي فُتحت منذ مايو، مباشرة بعد الإعلان عن الملعب المستضيف.

ومع تبقي أيام فقط على المباراة، أُغلقت تلك النوافذ الرسمية منذ فترة، لذلك تبقى منصات إعادة البيع الموثقة هي الخيار الواقعي في اللحظات الأخيرة. StubHub ومنصات مماثلة محمية تعرض المقاعد المتبقية في مختلف أنحاء الملعب حتى يوم المباراة، مع ضمانات للمشتري؛ فقط تجدر الإشارة إلى أن تذاكر إعادة البيع نادرًا ما تضمن لك القسم الجماهيري الذي ستجلس فيه، لذا تحقق من تفاصيل العرض قبل الشراء. وتجنب تمامًا البائعين غير الرسميين على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن مباريات الكلاسيكر تعد بيئة جاذبة للاحتيال في التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الألماني: بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ؟

وبما أن كأس فرانز بيكنباور السوبر يُنظم مباشرة من جانب رابطة الدوري الألماني، فإن الأسعار الرسمية تُحافظ عمدًا على انخفاضها من أجل إبقاء كرة القدم في متناول الجميع. وتراوحت الأسعار الرسمية بين 16.50 يورو و38.50 يورو، وجاءت على النحو التالي:

الوقوف: 16.50 يورو، وهي تجربة المدرج الشهير في أكبر ملعب بألمانيا

الجلوس (فئة السعر 5): 31.90 يورو

الجلوس (فئة السعر 4): 38.50 يورو

ومع نفاد المخصصات الرسمية، تبدأ أسعار إعادة البيع للمقاعد المتبقية حاليًا من نحو 85 إلى 100 يورو وترتفع في أقسام الجلوس الوسطى، لكنها تظل معتدلة وفقًا لمعايير مباراة بهذا الحجم. وتميل الأسعار إلى التغير خلال آخر 48 ساعة، وأحيانًا إلى الانخفاض مع تخلّص البائعين من التذاكر الفائضة، لذلك من المفيد متابعة التوافر الحالي حتى صافرة البداية.

أين تقام كأس السوبر الألماني؟ كل ما تحتاج معرفته عن سيجنال إيدونا بارك

يُعد سيجنال إيدونا بارك، المعروف تاريخيًا باسم فيستفالن شتاديون، أكبر ملعب في ألمانيا وملعب بوروسيا دورتموند منذ افتتاحه عام 1974. وتبلغ سعته في مباريات BVB، مع مدرجات الجلوس والوقوف، 81,365 متفرجًا، قبل أن تنخفض إلى 65,829 في المباريات الدولية التي تكون جميع مقاعدها للجلوس. أما قلبه النابض فهو سودتريبونه، المدرج الجنوبي بسعة 24,454 متفرجًا، وهو أكبر مدرج وقوف في كرة القدم الأوروبية ويُلقب بـ"الجدار الأصفر" بسبب جدار الضجيج والألوان الذي يصنعه.

وقليل من الملاعب يملك هذا القدر من المكانة التاريخية: فقد استضاف سيجنال إيدونا بارك مباريات في كأس العالم 1974 و2006 التابعة لـFIFA، وكذلك يورو 2024، واحتضن نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2001، كما يستضيف بانتظام مباريات المنتخب الألماني. ومباراة كلاسيكر تحت أضوائه الكاشفة، مع وجود لقب على المحك، تمثل تقريبًا أفضل ما يمكن أن يقدمه يوم المباراة في كرة القدم الأوروبية.

من هم آخر الفائزين بكأس السوبر الألماني؟

يفرض بايرن ميونخ هيمنته على التاريخ الحديث للمسابقة، رغم أن جماهير دورتموند ستشير إلى أن آخر مرة رفع فيها الفريق الكأس جاءت أيضًا أمام بايرن:

العام الفائز الوصيف النتيجة 2025 بايرن ميونخ VfB شتوتجارت 2-1 2024 باير ليفركوزن VfB شتوتجارت 4-3 بركلات الترجيح 2023 RB لايبزيج بايرن ميونخ 3-0 2022 بايرن ميونخ RB لايبزيج 5-3 2021 بايرن ميونخ بوروسيا دورتموند 3-1 2020 بايرن ميونخ بوروسيا دورتموند 3-2 2019 بوروسيا دورتموند بايرن ميونخ 2-0 2018 بايرن ميونخ آينتراخت فرانكفورت 5-0 2017 بايرن ميونخ بوروسيا دورتموند 5-4 بركلات الترجيح 2016 بايرن ميونخ بوروسيا دورتموند 2-0

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