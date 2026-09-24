كيفية الحصول على تذاكر قطر ضد البحرين: أسعار كأس الخليج، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي منتخب قطر مع منتخب البحرين في مواجهة قوية ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي السابعة والعشرين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة يوم 24 سبتمبر 2026. وتجمع هذه المباراة الافتتاحية المهمة بين اثنين من أبرز منتخبات الخليج في صراع على صدارة المجموعة.

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متى تنطلق مباراة قطر ضد البحرين في كأس الخليج؟

لا تتوفر حالياً معلومات رسمية بشأن بث مباراة قطر ضد البحرين. يُرجى العودة لاحقاً مع اقتراب موعد انطلاق المباراة للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر المؤكدة.

كأس الخليج - الجولة 1 24 سبتمبر 2026 - 14:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة قطر ضد البحرين؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية للتذاكر، والتي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات كأس الخليج العربي السابعة والعشرين في السعودية. وتبقى المنصة الرسمية خيارك الأول للحصول على التذاكر بالسعر الأساسي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المدرجة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Grintahub هي خياركم المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة قطر ضد البحرين؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالاً سعودياً لمقاعد الدخول العام خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد وموقعه داخل ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

أما على الأسواق الثانوية مثل Grintahub، فتبدأ أسعار التذاكر حالياً من 45 ريالاً سعودياً للمقعد الواحد، مع تغيّر السعر النهائي بحسب المدرج، والموقع، وحجم الطلب في السوق لحظة الشراء.

قطر ضد البحرين في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة قطر والبحرين

لم يحقق منتخب قطر أي فوز في آخر خمس مباريات، إذ سجل تعادلاً واحداً وأربع هزائم. وكانت آخر مبارياته خسارة بنتيجة 3-1 أمام البوسنة والهرسك في كأس العالم يوم 24 يونيو، بعدما خسر قبل ذلك بأيام أمام كندا بنتيجة 6-0. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل منتخب قطر ثلاثة أهداف واستقبل 11 هدفاً. أما النتيجة الإيجابية الوحيدة فجاءت أمام السلفادور، بتعادل سلبي 0-0 في مباراة ودية خلال يونيو.

كما عانى منتخب البحرين أيضاً من غياب الثبات، إذ فاز في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات. وجاء انتصاره الوحيد أمام السودان في كأس العرب FIFA خلال ديسمبر، بنتيجة 3-1. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 2-0 أمام جورجيا في لقاء ودي يوم 5 يونيو. وعلى مدار خمس مباريات، سجل منتخب البحرين سبعة أهداف واستقبل عشرة.

قطر ضد البحرين: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين المنتخبين بالتعادل 2-2، في مباراة ودية أُقيمت يوم 3 سبتمبر 2025. وقبل ذلك، فاز منتخب البحرين على منتخب قطر بنتيجة 1-2 في كأس الخليج خلال يناير 2023. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز منتخب البحرين مرتين، وفاز منتخب قطر مرة واحدة، فيما انتهت مباراتان بالتعادل.



