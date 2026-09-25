كيفية الحصول على تذاكر فينورد ضد كومو: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه فينورد فريق كومو يوم الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026 على ملعب دي كويب في روتردام.

سيسعى فينورد إلى استعادة توازنه على أرضه بعد خسارته في مباراة الجولة الافتتاحية بنتيجة 5-1 خارج ملعبه أمام برشلونة. في المقابل، يدخل كومو 1907 الإيطالي المواجهة بثقة بعد فوزه المثير للإعجاب 4-1 على آر بي لايبزيج في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة فينورد ضد كومو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فينورد ضد كومو في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة فينورد ضد كومو على ملعب دي كويب في روتردام، يوم الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 14 أكتوبر 2026 - 12:45 دي كويب

كيف تشتري تذاكر مباراة فينورد ضد كومو في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة فينورد ضد كومو في دوري أبطال أوروبا على ملعب دي كويب في روتردام يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026، اتبع الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

المتجر الرسمي لتذاكر فينورد: الطريقة الأكثر موثوقية والأقل تكلفة لشراء التذاكر هي مباشرة عبر الموقع الرسمي لتذاكر فينورد (tickets.feyenoord.com). ستحتاج إلى إنشاء حساب مجاني باسم "My Feyenoord" من أجل التسجيل وإتمام عملية الشراء.

الأولوية وفترات البيع: عادةً ما يبدأ البيع الرسمي قبل المباراة بعدة أسابيع. وتُمنح أولوية الوصول أولاً لحاملي التذاكر الموسمية في فينورد وأعضاء النادي الرسميين، قبل طرح أي تذاكر متبقية للبيع العام.

2. منصات إعادة البيع

منصة تبادل تذاكر فينورد: إذا نفدت التذاكر الرسمية للمباراة، فتحقق من منصة Feyenoord Ticket Exchange الرسمية، حيث يعيد حاملو التذاكر الموسمية بيع مقاعدهم بشكل قانوني بالقيمة الاسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فينورد ضد كومو في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف تكلفة تذاكر مباراة فينورد ضد كومو في دوري أبطال أوروبا على ملعب دي كويب بحسب ما إذا كنت تشتريها عبر القنوات الرسمية أو منصات إعادة البيع الثانوية:

1. الأسعار الرسمية للنادي (القيمة الاسمية)

المقاعد العادية: تتراوح أسعار التذاكر الرسمية التي يبيعها فينورد مباشرةً بشكل عام بين 35 و85 يورو .

الفئة الأولى والمقاعد المميزة: تتراوح أسعار المقاعد المميزة على جانب الملعب أو في المستويات العليا بين 85 و130 يورو .

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ باقات الضيافة المميزة عادةً من نحو 250 إلى 500+ يورو ، وتشمل الطعام والمشروبات وإمكانية الدخول إلى الصالات.

2. المنصات الثانوية ومنصات إعادة البيع

إذا نفدت التذاكر الرسمية، يمكن للجماهير اللجوء إلى منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub للحصول على مقاعد للمباراة.

سعر البداية: بسبب الطلب المرتفع على مباريات دوري أبطال أوروبا ومحدودية التوفر للجمهور، تبدأ أسعار التذاكر الأساسية حالياً على أسواق إعادة البيع الموثقة من نحو 100 إلى 175 يورو .

المقاعد المتوسطة: يبلغ متوسط أسعار المقاعد المتوسطة على طول جانب الملعب في مواقع إعادة البيع نحو 180 إلى 300 يورو .

فينورد ضد كومو في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فينورد وكومو

حقق فينورد ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته فوزاً كاسحاً بنتيجة 7-0 على بي إي سي زفوله في الدوري الهولندي، لكن ذلك جاء بعد خسارة 5-1 أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا. كما فاز أيضاً 3-1 خارج أرضه على إن إي سي نايميخن و5-2 على كامبور خلال هذه الفترة.

فاز كومو في ثلاث مباريات وتعادل في اثنتين من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز 4-1 على آر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، كما حقق أيضاً انتصاراً 4-1 على جنوى في الدوري الإيطالي وفوزاً 2-1 خارج أرضه على نابولي. أما النقاط الوحيدة التي أهدرها في هذه السلسلة فجاءت عبر تعادل 1-1 مع أودينيزي وتعادل ودي 0-0 مع ليفربول.

فينورد ضد كومو: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر حالياً أي بيانات عن المواجهات المباشرة بين فينورد وكومو لهذه المباراة.