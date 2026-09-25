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كيفية الحصول على تذاكر فيكينج ضد بايرن ميونخ: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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فايكينج
بايرن ميونخ
دوري أبطال أوروبا

يواجه فيكينج بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.. إليكم كيفية حجز تذاكركم

يواجه فيكينج فريق بايرن ميونخ يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على ملعب ليسه أرينا في ستافانجر.

تأهل فيكينج إف كيه إلى مرحلة الدوري بعد الفوز على GNK دينامو زغرب بنتيجة 5-3 في مجموع مباراتي الدور الفاصل. وفي الوقت نفسه، يدخل إف سي بايرن ميونخ المباراة بعد فوز كاسح بنتيجة 5-0 على الفريق النرويجي إف كيه بودو/جليمت في مباراته الافتتاحية.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة فيكينج ضد بايرن ميونخ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فيكينج ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة فيكينج ضد بايرن ميونخ على ملعب ليسه أرينا في ستافانجر، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
Lyse Arena

كيفية شراء تذاكر مباراة فيكينج ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

لشراء تذاكر مباراة فيكينج إف كيه ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا من UEFA على ملعب ليسه أرينا (SR-Bank Arena) في ستافانجر، اتبع الخطوات التالية:

1. المبيعات الرسمية لفريق فيكينج إف كيه (جماهير الفريق المضيف)

  • بوابة التذاكر: تُباع التذاكر الرسمية بشكل أساسي عبر مزود التذاكر الرئيسي الخاص بفريق فيكينج إف كيه، TicketCo.
  • أولوية العضوية: يحصل حاملو التذاكر الموسمية لفريق فيكينج ومشتركو Viking+ على أولوية الوصول إلى تذاكر المباريات الأوروبية قبل فتح باب البيع للجمهور العام.
  • شباك التذاكر يوم المباراة: في يوم المباراة، يفتح شباك التذاكر في الملعب الواقع عند البوابة 4 قبل 1,5 ساعة من انطلاق المباراة لبيع التذاكر المتبقية والاستفسارات، مع الإشارة إلى أن الملعب لا يقبل الدفع النقدي نهائيًا.

2. المبيعات الرسمية لبايرن ميونخ (جماهير الفريق الضيف)

  • حصة الجماهير الزائرة: يجب على المشجعين الراغبين في الجلوس في مدرج الفريق الضيف التقديم مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بإف سي بايرن ميونخ أو عبر قنوات تخصيص روابط المشجعين.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فيكينج ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية لمباراة فيكينج إف كيه ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا على ملعب ليسه أرينا بحسب الفئة وقسم الجماهير:

1. الأسعار الرسمية لشباك التذاكر

  • الفئة 1 (على طول الملعب / مقاعد مميزة): 90 € إلى 140 €
  • الفئة 2 (الزوايا / الطابق العلوي): 60 € إلى 85 €
  • الفئة 3 (خلف المرمى / المدرج المنزلي القياسي): 40 € إلى 55 €
  • قطاع جماهير الفريق الضيف (بلوك مشجعي بايرن ميونخ): 45 € إلى 50 €
  • باقات كبار الشخصيات والضيافة: 250 € إلى 450 €+

فيكينج ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فيكينج وبايرن ميونخ

فاز فيكينج في ثلاث من آخر خمس مباريات له، وتعادل في واحدة وخسر واحدة. وكانت أحدث نتائجه فوزًا كبيرًا بنتيجة 8-1 على كريستيانسوند بي كيه في الدوري النرويجي الممتاز، بينما جاءت خسارته الوحيدة خلال تلك السلسلة أمام شتوتجارت بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجل فيكينج 16 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف، بما يعكس فريقًا هجوميًا قادرًا على تسجيل أعداد كبيرة من الأهداف في المنافسات المحلية.

فاز بايرن ميونخ في أربع من آخر خمس مباريات له، وتعادل في واحدة. وكانت آخر مباراة له فوزًا بنتيجة 2-1 خارج أرضه على إلفيرسبيرج في الدوري الألماني، وسبق له أن تغلب على بودو/جليمت بنتيجة 5-0 في دوري أبطال أوروبا. أما النقاط الوحيدة التي أهدرها خلال تلك الفترة فجاءت في تعادل سلبي 0-0 خارج أرضه أمام شالكه. وسجل بايرن 13 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، واستقبل هدفين فقط، وهو سجل يشير إلى فريق منظم جيدًا وحاسم أمام المرمى.

VIK

VIK - المستوى

BRO
ف1-3
SAN
ت1-1
شتوتجارت
خ3-1
KBK
ف8-1
LIL
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
16/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ - المستوى

OSN
ف1-4
شالكه
ت0-0
بودو/جليمت
ف5-0
إلفيرسبيرج
ف1-2
أونيون برلين
ف7-0
الهدف المسجل (المستقبل)
18/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

فيكينج ضد بايرن ميونخ: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات مواجهات مباشرة عن اللقاءات الأخيرة بين فيكينج وبايرن ميونخ.

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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