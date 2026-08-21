يواجه فيردر بريمن فريق لايبزيج يوم السبت 5 سبتمبر 2026 على ملعب فيزر في بريمن.

تمنح هذه المباراة المبكرة في الموسم فيردر بريمن فرصة لحصد نقاط مهمة على أرضه، بينما يسعى لايبزيج إلى بناء الزخم مبكرًا في مشوار الموسم. وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري الألماني يوم 4 أبريل 2026، حقق لايبزيج الفوز 2-1 على فيردر بريمن في ملعب فيزر.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة فيردر بريمن ضد لايبزيج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فيردر بريمن ضد لايبزيج في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة فيردر بريمن ضد لايبزيج على ملعب وونينفيست فيزرشتاديون في بريمن. تحقّق من القوائم المحلية في منطقتك لمعرفة موعد انطلاق المباراة المؤكد.

الدوري الألماني - الجولة 2 5 سبتمبر 2026 - 09:30 ويسير-ستاديون

كيف تشتري تذاكر مباراة فيردر بريمن ضد لايبزيج في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة SV Werder Bremen vs. RB Leipzig على ملعب Weserstadion يوم Saturday, September 5, 2026 من دون الرجوع إلى المنصات الثانوية أو مراجع الأسعار، اتبع الإجراءات الرسمية التالية:

1. بوابة التذاكر الرسمية للنادي

موقع النادي: أنشئ حسابًا على متجر التذاكر الرسمي لنادي فيردر بريمن.

البيع المسبق وأولوية الأعضاء: يحصل أعضاء النادي وحاملو التذاكر الموسمية على أولوية التخصيص خلال المرحلة الأولى من طرح التذاكر.

البيع للجمهور العام: تُطرح التذاكر المتبقية للجمهور العام قبل يوم المباراة.

2. السوق الثانوية

إذا نفدت المقاعد الرسمية، فإن StubHub هو المكان المناسب للعثور على التذاكر المتبقية، مع إدراجات عبر مجموعة من الفئات السعرية والأقسام.

يتم تحويل التذاكر عبر الهاتف المحمول فورًا، وهو ما يكون مفيدًا عند الشراء المتأخر قرب موعد الانطلاق.

3. تسليم التذاكر والدخول

التذاكر الرقمية: يتم تسليم المشتريات الرسمية رقميًا على شكل تذاكر للهاتف المحمول أو مستندات قابلة للطباعة في المنزل.

الدخول يوم المباراة: يمكن مسح التصاريح عبر الهاتف المحمول مباشرة عند بوابات الدخول في ملعب فيزر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فيردر بريمن ضد لايبزيج في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لمباريات فيردر بريمن على أرضه في ملعب فيزرشتاديون بحسب فئة المقعد والدرجة:

النطاقات التقديرية لأسعار التذاكر (السعر الاسمي)

تذاكر الوقوف (أوستكورفه / منطقة الجماهير):

عادي: 17 € – 20 € امتياز / مخفّض: 11 € – 15 €

تذاكر الجلوس (المدرجات الشمالية والجنوبية والغربية):

الفئة 1 (منتصف الملعب / الدرجة الرئيسية السفلية): 60 € – 75 € الفئتان 2-3 (الجانبية / زوايا الدرجة العليا): 40 € – 55 € الفئة 4 (خلف المرمى / الزاوية العلوية): 30 € – 38 €

قسم الجماهير الضيفة (بلوك لايبزيج - المدرج الغربي):

وقوف: ~17 € – 19 €



فيردر بريمن ضد لايبزيج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فيردر بريمن ولايبزيج

كانت آخر خمس مباريات لفيردر بريمن جميعها ودية تحضيرية للموسم، وحقق خلالها فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 1-0 أمام أوكسير يوم 15 أغسطس. وفي وقت سابق من الصيف تعادل مرتين مع بادربورن، وانتهت كلتا المباراتين بنتيجة 2-2، كما حقق انتصارين على إنرجي كوتبوس بعدما سجل أربعة أهداف خارج أرضه، وعلى بوخوم بنتيجة 2-0. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجل بريمن ثمانية أهداف واستقبل خمسة.

تعكس نتائج لايبزيج في فترة ما قبل الموسم صورة متباينة. فقد أسفرت مبارياته الودية الخمس عن ثلاثة انتصارات وهزيمتين، وكانت أحدثها خسارة 3-1 أمام بايرن ميونخ يوم 15 أغسطس في كأس تيليكوم. كما خسر 2-0 أمام ليدز يونايتد في وقت سابق من أغسطس. وعلى الجانب الإيجابي، فاز لايبزيج على إس سي فيرل 4-0، وهي النتيجة الأكثر إقناعًا له هذا الصيف، كما حقق انتصارين بفارق ضئيل على إنجولشتات وVSG Altglienicke. وسجل لايبزيج ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس واستقبل خمسة.

فيردر بريمن ضد لايبزيج: السجل الحديث للمواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الألماني يوم 4 أبريل 2026، عندما فاز لايبزيج 2-1 على ملعب وونينفيست فيزرشتاديون. وعلى مدار آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الألماني، يتفوق لايبزيج بسجل أقوى، إذ فاز ثلاث مرات مقابل صفر لبريمن، مع تعادلين. وسجل لايبزيج 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس مقابل أربعة أهداف لبريمن، ما يؤكد تفوقه في المواجهات المباشرة الأخيرة.

ترتيب فيردر بريمن ولايبزيج

في جدول الدوري الألماني الحالي، يحتل فيردر بريمن المركز 18، بينما يأتي لايبزيج في المركز 14.