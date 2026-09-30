يواجه فيردر بريمن فريق بادربورن يوم السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب Wohninvest WESERSTADION في بريمن.

تاريخيًا، يمتلك فيردر بريمن الأفضلية في المواجهات المباشرة الرسمية بين الناديين. والتقى الفريقان سابقًا في منافسات الكأس، حيث حقق فيردر بريمن فوزًا خارج أرضه بنتيجة 1-0 على بادربورن في الدور الثاني من كأس ألمانيا 2024/25.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة فيردر بريمن ضد بادربورن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فيردر بريمن ضد بادربورن في البوندسليجا؟

تنطلق مباراة فيردر بريمن ضد بادربورن على ملعب Wohninvest WESERSTADION في بريمن، يوم السبت 17 أكتوبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 6 17 أكتوبر 2026 - 09:30 ويسير-ستاديون

كيفية شراء تذاكر مباراة فيردر بريمن ضد بادربورن في البوندسليجا؟

لشراء تذاكر مباراة SV Werder Bremen vs. SC Paderborn 07 على ملعب فيزرشتاديون، يمكنك اتباع الخيارات التالية:

1. متجر التذاكر الرسمي لنادي SV Werder Bremen

البيع الأساسي: اشترِ مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية الإلكترونية لنادي SV Werder Bremen.

أولوية الأعضاء: يحصل أعضاء النادي الرسميون على أولوية الوصول المبكر قبل طرح التذاكر المتبقية للبيع العام.

2. سوق إعادة البيع الثانوي الرسمي (Zweitmarkt)

إذا نفدت تذاكر المباراة عبر الحصة المخصصة القياسية، فتحقق من سوق التذاكر الثانوي الرسمي لفيردر بريمن.

يعيد حاملو التذاكر الموسمية أو حاملو تذاكر المباراة الواحدة الذين لا يستطيعون الحضور طرح مقاعدهم بشكل قانوني بالقيمة الاسمية.

3. تذاكر كبار الشخصيات والضيافة

يمكن حجز خيارات المقاعد المميزة، بما في ذلك المقصورات التنفيذية وصالات ضيافة يوم المباراة، مباشرة عبر قسم خدمات الشركات في النادي أو شركاء الضيافة المعتمدين.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فيردر بريمن ضد بادربورن في البوندسليجا؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة Werder Bremen vs. SC Paderborn في البوندسليجا على ملعب فيزرشتاديون على ما إذا كنت تشتريها عبر القنوات الرسمية للنادي أو منصات إعادة البيع الثانوية:

1. أسعار التذاكر الرسمية (فيزرشتاديون)

أماكن الوقوف (الفئة 5): 17 €

تذاكر الجلوس (الفئات 1-4): 30 € إلى 75 € للشخص الواحد (بحسب الفئة والتمركز في الوسط)

مقاعد ذات رؤية محدودة: خصم يتراوح من 10 € إلى 20 € من سعر الفئة

الخصومات والشباب (أقل من 14 عامًا): حتى 50% خصمًا على فئات المقاعد القياسية (باستثناء الفئة 1)

السوق الثانوي الرسمي (Zweitmarkt): أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية، بالإضافة إلى 10% رسوم خدمة رسمية

2. أسعار السوق الثانوي وإعادة البيع

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية للنادي، فإن الأسعار على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تتغير بحسب طلب السوق:

نطاق إعادة البيع القياسي: تبدأ أسعار التذاكر عمومًا من نحو 40 € إلى 56 € لمقاعد الدخول القياسية.

باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تتراوح خيارات الصالات المميزة بين 120 € و 450 €+ بحسب باقة الضيافة المحددة المختارة.

فيردر بريمن ضد بادربورن في البوندسليجا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فيردر بريمن وبادربورن

حقق فيردر بريمن انتصارين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت أحدث مباراة له بالتعادل 1-1 أمام كولن في البوندسليجا، وذلك بعد الفوز 3-1 على RB Leipzig. وسجل بريمن سبعة أهداف واستقبل سبعة أخرى خلال تلك المباريات الخمس. وجاءت الهزيمة الوحيدة له في الدوري خلال تلك السلسلة أمام فرايبورج، حيث خسر 4-1.

حقق بادربورن فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث نتائجه هزيمة 3-0 أمام بوروسيا دورتموند في البوندسليجا، كما خسر أيضًا 0-1 أمام فرايبورج قبل ذلك. وسجل الفريق الضيف خمسة أهداف واستقبل ثمانية خلال تلك المباريات الخمس. وجاء فوزه الوحيد في كأس ألمانيا أمام 1. FC Phönix Lübeck، بعدما فاز 4-2 خارج أرضه.

فيردر بريمن ضد بادربورن: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى أحدث لقاء بين الناديين بالتعادل 2-2 في مباراة ودية استعدادًا للموسم في أغسطس 2026. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات مسجلة، جاءت النتائج على النحو التالي: تعادلان بنتيجة 2-2، وهزيمة لبادربورن على أرضه 0-1 أمام فيردر في كأس ألمانيا في أكتوبر 2024، وتعادل 2-2 في كأس ألمانيا في أكتوبر 2022، وفوز 4-3 لفيردر خارج أرضه في دوري الدرجة الثانية الألماني في يناير 2022. ويمتلك فيردر الأفضلية في المباريات الرسمية ضمن هذه العينة.