هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الألماني
team-logoفيردر بريمن
ويسير-ستاديون
team-logoأوجسبورج
Book Werder Bremen vs Augsburg Tickets
GOAL-e
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر فيردر بريمن ضد أوجسبورج: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
فيردر بريمن
أوجسبورج
الدوري الألماني

فيردر بريمن يواجه أوغسبورغ في الدوري الألماني. إليك كيف يمكنك حجز تذاكرك

يواجه فيردر بريمن فريق أوجسبورج يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب Wohninvest Weserstadion في بريمن.

سيسعى نادي فيردر بريمن إلى استغلال أفضلية اللعب على أرضه وحصد نقاط مهمة أمام جماهيره في وقت مبكر من الموسم. ويسافر أوجسبورج شمالًا بحثًا عن تقديم أداء قوي خارج ملعبه، بهدف تكرار انتصاره السابق 3-1 على بريمن في ملعب فيسيرشتاديون في مايو 2026.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة فيردر بريمن ضد أوجسبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فيردر بريمن ضد أوجسبورج في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة فيردر بريمن ضد أوجسبورج على ملعب Wohninvest Weserstadion في بريمن.

crest
الدوري الألماني - الجولة 4
ويسير-ستاديون

كيف تشتري تذاكر مباراة فيردر بريمن ضد أوجسبورج في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة فيردر بريمن ضد أوجسبورج في الدوري الألماني على ملعب فيسيرشتاديون، لديك طريقتان أساسيتان:

القنوات الرسمية لفيردر بريمن

  • متجر تذاكر النادي: قم بزيارة البوابة الرسمية لتذاكر نادي فيردر بريمن عبر الإنترنت.
  • أولوية الأعضاء: يحصل أعضاء النادي على أولوية الوصول إلى مبيعات التذاكر قبل طرحها للجمهور العام.
  • البيع العام: تُطرح التذاكر المتبقية للجمهور بعد وقت قصير من إغلاق نافذة البيع المسبق للأعضاء.
  • منصة التذاكر الرسمية لإعادة البيع (Zweitmarkt): إذا نفدت تذاكر المباراة، فراجع السوق الثانوية الرسمية لتذاكر فيردر بريمن على موقعه الإلكتروني، حيث يعيد حاملو التذاكر الموسمية بيع مقاعدهم بالقيمة الاسمية.

منصات التذاكر الثانوية

  • إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub تعرض تذاكر معاد بيعها. وتختلف الأسعار على هذه المنصات بحسب الطلب وموقع المقعد.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فيردر بريمن ضد أوجسبورج في الدوري الألماني؟

تعتمد أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية لمباريات فيردر بريمن على أرضه في ملعب فيسيرشتاديون على فئة المقاعد وشريحة تسعير المباراة:

أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية

  • تذاكر الوقوف (Ostkurve / Fan Block): 17 € إلى 20 € (أسعار الامتياز/التخفيض: 11 € إلى 15 €)
  • الفئة 4 (الزوايا العلوية / خلف المرميين): 30 € إلى 38 €
  • الفئتان 2-3 (الجوانب والمدرجات العلوية): 40 € إلى 55 €
  • الفئة 1 (المنطقة الوسطى السفلية والمدرجات الرئيسية): 60 € إلى 75 €

أسعار السوق الثانوية

  • إذا اشتريت عبر منصة فيردر بريمن الرسمية لإعادة بيع التذاكر (Zweitmarkt)، فستُعاد بيع التذاكر بالقيمة الاسمية الأصلية إضافة إلى رسوم معالجة بنسبة 10%.
  • أما على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، فعادة ما تبدأ أسعار إعادة البيع لهذه المباراة تحديدًا من نحو 40 € إلى 67 € للمقاعد الأساسية، بينما قد تصل أسعار المقاعد الأعلى فئة إلى 100 €+ بحسب حجم الطلب.

فيردر بريمن ضد أوجسبورج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فيردر بريمن وأوجسبورج

يدخل فيردر بريمن هذه المباراة بسجل يتضمن انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته الفوز 3-0 على إس كيه هانزا لوينيبورج في كأس ألمانيا يوم 22 أغسطس. وقبل ذلك، تعادل بريمن مرتين مع بادربورن، وانتهت المباراتان بنتيجة 2-2، كما تعرض لهزيمة ودية 1-0 أمام أوكسير. كذلك فاز خارج أرضه على إنرجي كوتبوس بنتيجة 4-2 في فترة الإعداد للموسم. وسجل بريمن تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس واستقبلت شباكه ستة أهداف.

أما أوجسبورج، فيدخل المباراة بثلاثة انتصارات ومن دون تعادلات وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مباراة له الفوز 2-0 على إنرجي كوتبوس في كأس ألمانيا يوم 22 أغسطس. كما فاز على ساسولو 3-2 واكتسح شفاز 15-0 في مباريات ودية خلال فترة الإعداد. وجاءت الهزيمتان أمام ليدز يونايتد، الذي فاز 4-0، وبورنموث، الذي خرج منتصرًا 5-2. وسجل أوجسبورج 20 هدفًا في تلك المباريات الخمس واستقبل سبعة أهداف.

بريمن

بريمن - المستوى

أوكسييه
خ0-1
LSK
ف0-3
فرايبورج
خ4-1
لايبزيج
ف3-1
كولن
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
أوجسبورج

أوجسبورج - المستوى

ليدز
خ4-0
COT
ف0-2
شالكه
ف3-0
فرانكفورت
ف1-4
ليفركوزن
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
11/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

فيردر بريمن ضد أوجسبورج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أُقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 2 مايو 2026، عندما تغلب أوجسبورج على فيردر بريمن 3-1 في مباراة بالدوري الألماني على ملعب Wohninvest Weserstadion. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 0-0 عندما استضاف أوجسبورج بريمن في ديسمبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الألماني، يتفوق أوجسبورج بسجل أقوى بعدما حقق ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لبريمن، إلى جانب تعادل واحد. وسجل أوجسبورج ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس، مقابل خمسة أهداف لبريمن.

وجهاً لوجه

فيردر بريمنتعادلأوجسبورج
1
2
2
الدوري الألماني
فيردر بريمن badge
فيردر بريمن
بريمن
1
أوجسبورج badge
أوجسبورج
أوجسبورج
3
انتهت
الدوري الألماني
أوجسبورج badge
أوجسبورج
أوجسبورج
0
فيردر بريمن badge
فيردر بريمن
بريمن
0
انتهت
الدوري الألماني
فيردر بريمن badge
فيردر بريمن
بريمن
0
أوجسبورج badge
أوجسبورج
أوجسبورج
2
انتهت
الدوري الألماني
أوجسبورج badge
أوجسبورج
أوجسبورج
2
فيردر بريمن badge
فيردر بريمن
بريمن
2
انتهت
الدوري الألماني
أوجسبورج badge
أوجسبورج
أوجسبورج
0
فيردر بريمن badge
فيردر بريمن
بريمن
3
انتهت
6الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب فيردر بريمن وأوجسبورج

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
440092+712
ف
ف
ف
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
4310142+1210
ف
ف
ت
ف
3
فرايبورجفرايبورجفرايبورج
4310123+910
ت
ف
ف
ف
4
أوجسبورجأوجسبورجأوجسبورج
4211116+57
خ
ت
ف
ف
5
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
4211105+57
ف
ت
ف
خ
6
ماينتسماينتسماينتس
4211106+47
ف
خ
ف
ت
7
إيلفيرسبيرجإيلفيرسبيرجإلفيرسبيرج
421187+17
ت
خ
ف
ف
8
فيردر بريمنفيردر بريمنبريمن
42118807
ف
ت
ف
خ
9
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
420295+46
خ
ف
خ
ف
10
آينتراخت فرانكفورتآينتراخت فرانكفورتفرانكفورت
4121910-15
ت
ف
خ
ت
11
شالكه 04شالكه 04شالكه
412134-15
ت
ف
ت
خ
12
باديربورنباديربورنبادربورن
411235-24
ف
خ
خ
ت
13
كولنكولنكولن
411269-34
خ
ت
خ
ف
14
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
4103710-33
خ
ف
خ
خ
15
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
410369-33
خ
خ
ف
خ
16
هامبورجهامبورجهامبورج
4103213-113
ف
خ
خ
خ
17
أونيون برلينأونيون برلينأونيون برلين
4013417-131
خ
خ
خ
ت
18
بوروسيا مونشنجلادباخبوروسيا مونشنجلادباخمونشنجلادباخ
4004616-100
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل