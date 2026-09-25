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كيفية الحصول على تذاكر فياريال ضد SSC Napoli: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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فياريال
نابولي
دوري أبطال أوروبا

فياريال يواجه SSC Napoli في دوري أبطال أوروبا.. إليك كيفية حجز تذاكرك

يواجه فياريال فريق نابولي يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على ملعب لا سيراميكا في فياريال.

في مواجهاتهما السابقة في دوري أبطال أوروبا، وتحديدًا في دور المجموعات لموسم 2011/12، فاز نابولي في المباراتين أمام فياريال بنتيجة 2-0. وسيعتمد فياريال على دعم جماهيره المتحمسة في ملعبه الذي يتسع لـ23,000 متفرج، سعيًا لتحقيق فوز أول على منافسه القادم من الدوري الإيطالي.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة فياريال ضد نابولي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فياريال ضد SSC Napoli في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة فياريال ضد نابولي على ملعب لا سيراميكا في فياريال، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
لا سيراميكا

كيفية شراء تذاكر مباراة فياريال ضد SSC Napoli Prague في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة فياريال ضد SSC Napoli في دوري أبطال أوروبا، التي ستقام على ملعب لا سيراميكا في إسبانيا، اتبع الخطوات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

  • البوابة الرسمية لتذاكر فياريال CF: الطريقة الأكثر أمانًا لشراء التذاكر الأساسية هي عبر الموقع الرسمي لنادي فياريال. وتُطرح تذاكر أصحاب الأرض في البداية لحاملي التذاكر الموسمية (abonados) قبل طرح المقاعد المتبقية للبيع العام.
  • حصة جماهير SSC Napoli: إذا كنت تشجع نابولي وترغب في الجلوس في قسم الجماهير الضيفة، فسيتم توزيع التذاكر مباشرة عبر القنوات الرسمية لنادي SSC Napoli، ويتطلب ذلك بطاقة مشجع الفريق (Fidelity Card) أو التسجيل عبر منفذ بيع التذاكر الرسمي الخاص به.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فياريال ضد SSC Napoli في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة فياريال ضد SSC Napoli في دوري أبطال أوروبا على ملعب لا سيراميكا بحسب ما إذا كنت ستشتري التذاكر الأساسية بالسعر الرسمي أو من سوق إعادة البيع.

أسعار التذاكر الأساسية / الدخول العام

عند شرائها مباشرة عبر القنوات الرسمية للنادي، وذلك حسب التوافر:

  • Fondo Norte (المدرج العلوي): نحو 25€ إلى 30€
  • Fondo Norte / Fondo Sur (المدرج السفلي): نحو 30€ إلى 40€
  • Preferencia: نحو 45€ إلى 70€
  • Tribuna / Central Stand: نحو 80€ إلى 120€
  • VIP & Hospitality Boxes: تبدأ من 150€ إلى 300€+

أسعار السوق الثانوية / إعادة البيع

نظرًا إلى ارتفاع الطلب والسعة المحدودة لملعب لا سيراميكا، التي تبلغ نحو 23,000 مقعد، فإن أسعار التذاكر على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تتغير بشكل كبير:

  • مقاعد البداية / الفئة الأدنى: تبدأ عادة من نحو 75€ إلى 115€ (بعد تحويلها من نحو 80$ إلى 125$)
  • متوسط سعر التذكرة: يتراوح بين 150€ و350€ لفئات المشاهدة القياسية
  • الأقسام المميزة وقسم الجماهير الضيفة: قد تصل إلى 500€+ بحسب الطلب والزيادات التي يفرضها البائعون

فياريال ضد SSC Napoli في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فياريال وSSC Napoli

خسر فياريال ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين من آخر خمس مباريات رسمية خاضها، من دون أي انتصار خلال تلك السلسلة. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 3-2 أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يوم 8 سبتمبر. وقبل ذلك في هذه السلسلة، خسر 2-3 أمام ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني و1-0 أمام ديبورتيفو ألافيس. وخلال المباريات الخمس، سجل فياريال ثمانية أهداف واستقبل عشرة.

فاز نابولي في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت أحدث نتائجه الفوز 1-0 على بولونيا في الدوري الإيطالي يوم 13 سبتمبر. وقبل ذلك، خسر 0-1 أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا ثم 3-2 أمام إنتر في الدوري الإيطالي. وخلال المباريات الخمس، سجل نابولي خمسة أهداف واستقبل سبعة.

فياريال

فياريال - المستوى

COR
خ2-3
دورتموند
خ3-2
بيتيس
خ1-2
مالاجا
ف1-3
ليفانتي
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
نابولي

نابولي - المستوى

كومو
خ1-2
إنتر
خ3-2
آرسنال
خ0-1
بولونيا
ف1-0
فيورنتينا
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

فياريال ضد SSC Napoli: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أحدث مواجهة بين الناديين جاءت في مباراة ودية يوم 17 ديسمبر 2022، حين فاز فياريال على نابولي 3-2. وقبل ذلك، التقى الفريقان مرتين في الدوري الأوروبي موسم 2015-16، إذ فاز فياريال 1-0 على أرضه قبل التعادل 1-1 في نابولي. وعبر آخر خمس مباريات مسجلة بين الفريقين، يمتلك نابولي ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لفياريال.

وجهاً لوجه

فياريالتعادلنابولي
2
1
2
وديات الأندية
نابولي badge
نابولي
نابولي
2
فياريال badge
فياريال
فياريال
3
انتهت
الدوري الأوروبي
نابولي badge
نابولي
نابولي
1
فياريال badge
فياريال
فياريال
1
انتهت
الدوري الأوروبي
فياريال badge
فياريال
فياريال
1
نابولي badge
نابولي
نابولي
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
فياريال badge
فياريال
فياريال
0
نابولي badge
نابولي
نابولي
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
نابولي badge
نابولي
نابولي
2
فياريال badge
فياريال
فياريال
0
انتهت
5الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5
#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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