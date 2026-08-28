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الدوري الإسباني
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لا سيراميكا
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كيفية الحصول على تذاكر فياريال ضد ليفانتي: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
فياريال
ليفانتي
الدوري الإسباني

يواجه فياريال فريق ليفانتي في الدوري الإسباني. إليك كيفية حجز تذاكرك

يواجه فياريال نظيره ليفانتي يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2026 على ملعب لا سيراميكا في فياريال.

تاريخيًا، يملك فياريال أفضلية واضحة في المواجهات التنافسية المباشرة الأخيرة، بما في ذلك فوزه الكاسح بنتيجة 5-1 على أرضه أمام ليفانتي في أحدث مواجهة بينهما في الدوري الإسباني على هذا الملعب. ومع سعي ليفانتي لتجنب ضغوط الهبوط المبكرة، ومطاردة فياريال لمراكز التأهل الأوروبي، يدخل الناديان المباراة وهما يبحثان عن نتيجة مهمة في الدوري.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة فياريال ضد ليفانتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فياريال ضد ليفانتي في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة فياريال ضد ليفانتي على ملعب لا سيراميكا في فياريال. تحقق من القوائم المحلية في منطقتك لمعرفة موعد انطلاق المباراة المؤكد.

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الدوري الإسباني - الجولة 7
لا سيراميكا

كيفية شراء تذاكر مباراة فياريال ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

لشراء تذاكر مباراة فياريال ضد ليفانتي على ملعب لا سيراميكا، يمكنك الحصول عليها عبر القنوات الرسمية الأساسية أو منصات التذاكر الثانوية:

الشراء الرسمي المباشر

  • بوابة التذاكر الرسمية لنادي فياريال: الطريقة الأكثر مباشرة هي عبر بوابة التذاكر على الموقع الرسمي لنادي فياريال (بدعم من OneBox)، حيث تُطرح التذاكر للبيع العام للجمهور بعد تلبية احتياجات حاملي التذاكر الموسمية.
  • شباك التذاكر في ملعب لا سيراميكا: يمكن شراء التذاكر مباشرة بالحضور الشخصي من شباك التذاكر في الملعب (taquillas) في ملعب لا سيراميكا في فيلا ريال، وذلك حسب التوافر.

منصات التذاكر الثانوية وإعادة البيع

  • المنصات المجمّعة وبائعو إعادة البيع: إذا نفدت الحصص الرسمية، تصبح التذاكر متاحة عبر الأسواق الثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فياريال ضد ليفانتي في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة فياريال ضد ليفانتي بحسب فئة المقاعد ومنصة الشراء:

الأسعار الرسمية المباشرة (ملعب لا سيراميكا)

  • الدخول العام (خلف المرمى/المدرجات الطرفية): 25 € إلى 40 €
  • المدرجات الجانبية (Preferente / Tribuna Lateral): 45 € إلى 70 €
  • المدرج الرئيسي (Tribuna Central / Main Stand): 75 € إلى 120 €+
  • باقات كبار الشخصيات / الضيافة: 150 € إلى 300 €+

فياريال ضد ليفانتي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فياريال وليفانتي

حصد فياريال أربع نقاط من أول مباراتين له في الدوري الإسباني، وانتهت كلتاهما بنتيجة 2-2. وكانت آخر مبارياته تعادلًا أمام أتلتيكو مدريد يوم 23 أغسطس، كما تعادل أيضًا 2-2 مع راسينغ سانتاندير في الجولة الافتتاحية. وعلى مدار آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، حقق انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة. وجاء الانتصاران في فترة الإعداد للموسم، بعد الفوز على غلطة سراي 2-1 وعلى ليفانتي 1-0، فيما كانت الخسارة الوحيدة أمام لانس بنتيجة 3-1. وسجل فياريال سبعة أهداف واستقبل سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

أسفرت آخر خمس مباريات لليفانتي عن انتصارين وهزيمتين وتعادل واحد. وكانت آخر نتائجه تعادلًا سلبيًا 0-0 خارج أرضه أمام أوساسونا في الدوري الإسباني يوم 24 أغسطس، وذلك بعد خسارته 3-0 أمام إسبانيول في الجولة الافتتاحية. وقبل انطلاق الموسم التنافسي، خسر ليفانتي 1-0 أمام فياريال في مباراة ودية، وفاز على ألباسيتي 2-1. وجاء انتصاره الآخر في فترة الإعداد أمام القادسية بنتيجة 1-0. وسجل ليفانتي ثلاثة أهداف واستقبل ثلاثة أهداف خلال المباريات الخمس.

فياريال

فياريال - المستوى

ألافيس
خ1-0
COR
خ2-3
دورتموند
خ3-2
بيتيس
خ1-2
مالاجا
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
8/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
ليفانتي

ليفانتي - المستوى

إسبانيول
خ3-0
أوساسونا
ت0-0
بيتيس
ف5-2
مالاجا
ت0-0
برشلونة
خ2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
7/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

فياريال ضد ليفانتي: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين يوم 5 أغسطس 2026، حين فاز فياريال على ليفانتي 1-0 في مباراة ودية ضمن فترة الإعداد للموسم. وقبل ذلك، التقى الفريقان في الدوري الإسباني يوم 2 مايو 2026، وفاز فياريال 5-1 على ملعب لا سيراميكا. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، فاز فياريال أربع مرات، مقابل انتصار واحد لليفانتي، وكان بنتيجة 2-0 على أرضه في الدوري الإسباني في أبريل 2022. كما التقى الناديان أيضًا في الدوري الإسباني يوم 18 فبراير 2026، حين فاز فياريال 1-0 خارج أرضه، وكذلك في مباراة ودية في أغسطس 2022، فاز فيها فياريال 3-1.

وجهاً لوجه

فياريالتعادلليفانتي
4
0
1
وديات الأندية
فياريال badge
فياريال
فياريال
1
ليفانتي badge
ليفانتي
ليفانتي
0
انتهت
الدوري الإسباني
فياريال badge
فياريال
فياريال
5
ليفانتي badge
ليفانتي
ليفانتي
1
انتهت
الدوري الإسباني
ليفانتي badge
ليفانتي
ليفانتي
0
فياريال badge
فياريال
فياريال
1
انتهت
وديات الأندية
فياريال badge
فياريال
فياريال
3
ليفانتي badge
ليفانتي
ليفانتي
1
انتهت
الدوري الإسباني
ليفانتي badge
ليفانتي
ليفانتي
2
فياريال badge
فياريال
فياريال
0
انتهت
10الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب فياريال وليفانتي

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
7700317+2421
ف
ف
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
7511167+916
ف
ف
ف
خ
ف
3
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
751197+216
ت
ف
ف
ف
خ
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
7502188+1015
خ
ف
ف
خ
ف
5
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
7412109+113
خ
ف
ف
ت
خ
6
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
7322116+511
ت
خ
خ
ف
ف
7
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
7241108+210
ت
خ
ت
ف
ف
8
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
7313913-410
ف
خ
ف
ت
ف
9
فياريالفياريالفياريال
72231312+18
ف
ف
خ
خ
خ
10
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
622276+18
ت
ت
ف
ف
خ
11
خيتافيخيتافيخيتافي
722347-38
ف
خ
ت
ت
خ
12
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
72231116-58
ت
ف
خ
ف
خ
13
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
7223613-78
ت
خ
خ
خ
ف
14
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
714286+27
ف
ت
ت
ت
خ
15
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
7214101007
خ
خ
ف
ت
خ
16
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
72141121-107
خ
خ
ف
خ
ف
17
ليفانتيليفانتيليفانتي
6123812-45
خ
خ
ت
ف
ت
18
إلتشيإلتشيإلتشي
71241117-65
ف
خ
ت
خ
خ
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
7115413-94
خ
ف
خ
خ
خ
20
مالاجامالاجامالاجا
7034312-93
خ
خ
ت
ت
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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