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يواجه فياريال فريق ريال بيتيس يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب لا سيراميكا في فياريال.

متى تنطلق مباراة فياريال ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

يواجه فياريال فريق ريال بيتيس على ملعب لا سيراميكا في فياريال.

الدوري الإسباني - الجولة 5 14 سبتمبر 2026 - 15:00 لا سيراميكا

كيف تشتري تذاكر مباراة فياريال ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة فياريال ضد ريال بيتيس على ملعب لا سيراميكا، اتبع هذه الخطوات المعتادة:

الموقع الرسمي للنادي: الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة هي عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي فياريال. وعادةً ما تُطرح تذاكر الجمهور العام للبيع قبل موعد المباراة بأسبوع إلى أسبوعين.

شباك التذاكر في الملعب: يمكنك شراء التذاكر شخصيًا من شباك تذاكر ملعب لا سيراميكا أو من المتاجر الرسمية للنادي في فيلا ريال، وذلك حسب التوافر.

باقات الضيافة وVIP: يمكن حجز خيارات يوم المباراة المميزة ومقاعد كبار الزوار مباشرة عبر بوابة التجارب الرسمية الخاصة بفياريال.

منصات السوق الثانوية: إذا نفدت تذاكر الدخول العام عبر القنوات الرسمية، فقد تصبح منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub خيارًا بديلًا.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة فياريال ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة فياريال ضد ريال بيتيس بحسب الفئة وقناة الشراء:

التذاكر الرسمية بالسعر الأساسي: تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام القياسية التي تُشترى مباشرة عبر شباك التذاكر الرسمي لفياريال بين 30 يورو و80 يورو لفئات الجلوس العامة، مثل مدرجات Fondo و Gol وصولًا إلى Tribuna .

VIP والضيافة: تبدأ خيارات يوم المباراة المميزة والدخول إلى الصالات من 150 يورو أو أكثر.

منصات إعادة البيع الثانوية: على منصات بيع التذاكر الثانوية، مثل StubHub، تبدأ الأسعار عادة من نحو 50 يورو إلى 85 يورو للدخول الأساسي، وقد تصل إلى 140 يورو أو أكثر للمقاعد المركزية المميزة، بحسب التوافر والطلب.

فياريال ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فياريال وريال بيتيس

أسفرت آخر خمس مباريات لفياريال عن انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة. وكانت أحدث نتيجة رسمية له التعادل 2-2 مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني يوم 23 أغسطس، بعد تعادل افتتاحي 2-2 مع راسينغ سانتاندير. وخلال فترة ما قبل الموسم، فاز 2-1 على غلطة سراي و1-0 على ليفانتي، لكنه خسر 3-1 أمام لانس. وعبر تلك المباريات الخمس، سجل فياريال ثمانية أهداف واستقبل سبعة.

يدخل ريال بيتيس المباراة بزخم أفضل في الآونة الأخيرة. وأسفرت آخر خمس مباريات له عن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته الفوز 1-0 على ريال سوسييداد في الدوري الإسباني يوم 21 أغسطس. كما فاز على آرسنال 3-1 وألميريا 1-0 في فترة ما قبل الموسم، وتعادل 2-2 مع بورنموث، وخسر 1-0 أمام إنتر. وسجل بيتيس خمسة أهداف واستقبل ثلاثة خلال المباريات الخمس.

فياريال ضد ريال بيتيس: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أُقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 17 يناير 2026، عندما استضاف ريال بيتيس فريق فياريال وفاز 2-0. وقبل ذلك، تعادل الناديان 2-2 على ملعب لا سيراميكا في أكتوبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، حقق فياريال ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لبيتيس، مع تعادل واحد، رغم أن بيتيس حسم المواجهة الأحدث. كما شهدت المواجهات أيضًا فوزًا لفياريال 2-1 في إشبيلية في أبريل 2025، وانتصارًا آخر لفياريال 2-1 في ديسمبر 2024.