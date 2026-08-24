كيفية الحصول على تذاكر فياريال ضد ديبورتيفو لا كورونيا: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي فياريال مع ديبورتيفو لا كورونيا يوم السبت 5 سبتمبر 2026 على ملعب لا سيراميكا في فياريال.

ويحمل الناديان معهما تنافسًا تاريخيًا يعود إلى تأسيس أتلتيكو في عام 1903 على يد طلاب من إقليم الباسك كانوا يعيشون في مدريد. وتُمثل المباراة اختبارًا مهمًا في بداية الموسم، في ظل سعي الطرفين إلى التمركز بالقرب من قمة جدول الدوري.

دعوا GOAL تقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته حول تأمين تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فياريال ضد ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة فياريال ضد ديبورتيفو لا كورونيا على ملعب لا سيراميكا في فياريال. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الرسمية لموعد انطلاق المباراة عبر القوائم المحلية في منطقتك.

الدوري الإسباني - الجولة 4 5 سبتمبر 2026 - 15:00 لا سيراميكا

كيف تشتري تذاكر مباراة فياريال ضد ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة فياريال ضد ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني على ملعب لا سيراميكا، يمكنك الشراء مباشرة عبر القنوات الرسمية للنادي أو من خلال منصات بيع التذاكر الثانوية.

البوابة الرسمية لتذاكر فياريال قم بزيارة قسم التذاكر الرسمي لفياريال عبر الإنترنت أو اشترِها حضوريًا من شباك التذاكر في ملعب لا سيراميكا (Taquillas) أو من متاجر النادي الرسمية في فيلا ريال.

تُطرح تذاكر الجمهور العام عبر الإنترنت قبل يوم المباراة بعدة أسابيع، وذلك وفقًا للسعة المتاحة في الملعب. السوق الثانوية ومنصات التذاكر إذا نفدت التذاكر الأساسية عبر القنوات الرسمية للنادي، فإن الأسواق الثانوية تعرض خيارات لإعادة البيع.

يمكنك مقارنة المقاعد المتاحة على منصات التجميع أو الشراء مباشرة عبر المنصات الثانوية مثل StubHub . دخول يوم المباراة والتذاكر الرقمية قدّم بيانات الهوية الكاملة لكل حاضر أثناء إتمام عملية الشراء، امتثالًا للوائح الفعاليات الرياضية في إسبانيا.

تُرسل التذاكر الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني قبل انطلاق المباراة، ويجب مسحها من هاتفك الذكي عند بوابات دخول الملعب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فياريال ضد ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة فياريال ضد ديبورتيفو لا كورونيا على ملعب لا سيراميكا بحسب موقع المقعد وقناة الشراء وحجم الطلب.

شباك التذاكر الرسمي للنادي: عند الشراء مباشرة عبر فياريال، تتراوح أسعار تذاكر الجمهور العام بالقيمة الاسمية عادة بين 25 و70 جنيهًا إسترلينيًا (30 إلى 80 يورو).

الأسواق الثانوية: تعرض منصات التجميع تذاكر إعادة البيع بدءًا من نحو 50 جنيهًا إسترلينيًا ، بينما توفر منصات مثل StubHub مقاعد تتراوح أسعارها بين 70 و168+ جنيهًا إسترلينيًا في مناطق الرؤية المركزية.

فياريال ضد ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فياريال وديبورتيفو لا كورونيا

أسفرت آخر خمس مباريات لفياريال عن انتصارين وتعادل واحد وهزيمة واحدة في المباريات الرسمية والودية، إلى جانب فوز ودي إضافي. وكانت أحدث نتائجه التعادل 2-2 مع راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني يوم 16 أغسطس. وقبل ذلك، فاز على جلطة سراي 2-1 في مباراة ودية وتغلب على ليفانتي 1-0. وكانت الخسارة 3-1 أمام لانس هي النقطة الأضعف في فترة الإعداد، رغم أن الفوز 3-1 على آيندهوفن منح الفريق دفعة معنوية. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجل فياريال سبعة أهداف واستقبل سبعة.

أما آخر خمس مباريات لديبورتيفو لا كورونيا فأسفرت عن فوز واحد وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته التعادل 1-1 مع إلتشي في الدوري الإسباني يوم 17 أغسطس. وفاز على جنوى 1-0 في مباراة ودية يوم 8 أغسطس، وتعادل 1-1 مع فيورنتينا قبلها بيومين. وتُكمل الخسارة 1-0 أمام ريال مدريد والتعادل 2-2 مع سانت باولي هذا التسلسل. وسجل ديبورتيفو خمسة أهداف واستقبل خمسة عبر تلك المباريات الخمس.

فياريال ضد ديبورتيفو لا كورونيا: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الإسباني يوم 12 مايو 2018، عندما استضاف ديبورتيفو فريق فياريال وخسر 4-2. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مسجلة، حقق فياريال انتصارين مقابل فوز واحد لديبورتيفو، مع تعادلين. كما تعادل الطرفان 1-1 في يناير 2018، وانتهت مواجهتان بالتعادل السلبي خلال موسم 2016-17.

ترتيب فياريال وديبورتيفو لا كورونيا

في جدول الدوري الإسباني الحالي، يحتل فياريال المركز السادس، بينما يأتي ديبورتيفو لا كورونيا في المركز السابع.