كيفية الحصول على تذاكر فياريال ضد إلتشي: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه فياريال فريق إلتشي يوم السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب لا سيراميكا.

سيسعى الفريقان لحصد النقاط الثلاث كاملة من أجل تعزيز موقعيهما مبكرًا في الموسم. وفي آخر مواجهة بالدوري بينهما على هذا الملعب في مارس 2026، حقق فياريال فوزًا بنتيجة 2-1 على إلتشي.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة فياريال ضد إلتشي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فياريال ضد إلتشي في الدوري الإسباني؟

الدوري الإسباني - الجولة 9 17 أكتوبر 2026 - 10:15 لا سيراميكا

كيف تشتري تذاكر مباراة فياريال ضد إلتشي في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة فياريال ضد إلتشي على ملعب لا سيراميكا، يمكنك اتباع هذه الخيارات الرئيسية:

1. الموقع الرسمي أو شباك التذاكر الخاص بفياريال

الخيار الأكثر مباشرة وموثوقية هو شراء التذاكر عبر منصة التذاكر الرسمية لنادي فياريال عبر الإنترنت. وبدلًا من ذلك، يمكنك شراؤها شخصيًا من شباك التذاكر في ملعب لا سيراميكا أو من المتاجر الرسمية للنادي في فياريال. وعادة ما تُطرح تذاكر الدخول العام للبيع قبل أسابيع قليلة من يوم المباراة.

2. خيارات كبار الزوار والضيافة

بالنسبة للمقاعد المتخصصة، أو دخول الصالات، أو باقات المأكولات والمشروبات، يمكن حجز تذاكر الضيافة الرسمية مباشرة عبر بوابة تذاكر كبار الزوار الخاصة بفياريال أو من خلال مزودي تذاكر مخصصين.

3. الأسواق الثانوية

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض تذاكر إعادة البيع من البائعين.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فياريال ضد إلتشي في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة فياريال ضد إلتشي على ملعب لا سيراميكا بحسب مكان شرائها وفئة المقاعد:

1. البيع الرسمي المباشر:

عند شرائها مباشرة عبر مكتب التذاكر الرسمي لنادي فياريال أو البوابة الإلكترونية، تتراوح أسعار التذاكر القياسية للبالغين عادة بين 20 € و50 € (إضافة إلى رسوم إدارية بسيطة تبلغ نحو 2,50 €).

خلف المرمى (Fondo Norte / Fondo Sur): 20 € - 25 €

الجوانب (Preferencia / Tribuna): 35 € - 50 € سوبر تريبونا والضيافة: 150 €+



2. الأسواق الثانوية وإعادة البيع

على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار تذاكر إعادة البيع عادة من حوالي 50 € إلى 60 € للمقاعد العادية، بينما قد ترتفع أسعار المقاعد المميزة أو الأقرب إلى أرضية الملعب بشكل ملحوظ بحسب الطلب.

فياريال ضد إلتشي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فياريال وإلتشي

فاز فياريال في مباراة واحدة، ولم يتعادل في أي مباراة، وخسر أربعًا من آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت أحدث نتائجه الفوز 3-1 خارج أرضه على مالاجا في الدوري الإسباني يوم 17 سبتمبر، منهياً سلسلة صعبة. وقبل ذلك، خسر 1-2 أمام ريال بيتيس و3-2 أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل فياريال ثمانية أهداف واستقبل عشرة.

لم يحقق إلتشي أي فوز في آخر خمس مباريات له في الدوري الإسباني، إذ تعادل مرة واحدة وخسر أربع مرات. وانتهت مباراته الأخيرة بهزيمة 2-3 أمام ريال مدريد، وقبل ذلك خلال هذه السلسلة خسر 5-0 أمام برشلونة. وسجل فريق أنسيلمي ستة أهداف واستقبل 15 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

فياريال ضد إلتشي: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في مارس 2026، حين فاز فياريال 2-1 على ملعب لا سيراميكا في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، فاز إلتشي 3-1 عندما التقى الفريقان في يناير 2026. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإسباني، حقق فياريال ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لإلتشي، من دون أي تعادل.