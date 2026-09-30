كيفية الحصول على تذاكر فولهام ضد هال سيتي: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه فولهام فريق هال سيتي يوم السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب كرافن كوتيدج في لندن.

يتقاسم فولهام وهال سيتي تنافسًا تاريخيًا متقاربًا للغاية، بعدما حقق كل منهما 7 انتصارات وتعادلا مرتين خلال آخر 16 مواجهة رسمية بينهما. وفي آخر لقاء جمعهما يوم 7 يناير 2023، حقق فولهام فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-0 على هال سيتي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة فولهام ضد هال سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فولهام ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة فولهام ضد هال سيتي على ملعب كرافن كوتيدج في لندن يوم السبت 17 أكتوبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7 17 أكتوبر 2026 - 10:00 كرافن كوتيج

كيفية شراء تذاكر مباراة فولهام ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة فولهام ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الموقع الرسمي للنادي (القناة الأساسية) : قم بزيارة بوابة التذاكر الرسمية لنادي فولهام. تُطرح التذاكر عادةً أولًا لأعضاء النادي قبل فتح البيع العام، وذلك بحسب التوافر. باقات الضيافة الرسمية : إذا نفدت التذاكر العادية، تتوفر باقات الضيافة الرسمية ليوم المباراة مباشرة عبر موقع فولهام، وتوفر مقاعد مميزة وخيارات لتناول الطعام. منصات التذاكر الثانوية : غالبًا ما تعرض منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub مقاعد يطرحها البائعون لإعادة البيع إذا نفدت التذاكر الرسمية، رغم أن الأسعار قد تختلف عن السعر الاسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فولهام ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة فولهام ضد هال سيتي على ملعب كرافن كوتيدج على ما إذا كنت ستشتري تذاكر رسمية للدخول العام أو تذاكر من السوق الثانوية:

الأسعار الرسمية للنادي (السعر الاسمي)

يصنف فولهام المباريات ضمن فئات سعرية:

الدخول العام للبالغين: يتراوح عادة بين 35 £ و80 £ بحسب المدرج، مثل جوني هاينز ستاند، وهامرسميث إند، أو ريفرسايد ستاند.

الفئات المخفضة (كبار السن 65+ / الشباب من 18 إلى 21 عامًا): تتراوح عمومًا بين 25 £ و60 £ .

الناشئون (أقل من 18 عامًا): تتراوح عمومًا بين 15 £ و30 £ .

خصم الأعضاء الرسميين: يحصل أعضاء النادي الرسميون عادة على خصم يتراوح بين 5 £ و10 £ من أسعار الدخول العام.

جماهير الفريق الضيف: الحد الأقصى هو 30 £ للتذكرة الواحدة للبالغين، وفقًا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز.

السوق الثانوية وإعادة البيع

نظرًا إلى أن الطلب على مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مرتفع، تُتداول التذاكر على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub بأسعار سوق ديناميكية تحكمها مستويات العرض:

أسعار إعادة البيع: تعرض منصات التذاكر الثانوية حاليًا مقاعد تبدأ أسعارها من نحو 75 £ إلى 125 £ ، فيما تصل أسعار المقاعد المميزة أو الوسطية إلى ما بين 395 £ و495 £ .

باقات الضيافة: تبدأ باقات الضيافة المميزة ليوم المباراة مباشرة عبر فولهام عادة من 250 £ إلى 450 £+ بحسب ما تتضمنه من خدمات الطعام والدخول إلى الصالات.

فولهام ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فولهام وهال سيتي

يدخل فولهام هذه المباراة بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته خسارة بنتيجة 3-2 أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 5 سبتمبر، كما خسر 1-0 أمام سندرلاند و3-2 أمام تشيلسي في الدوري. وجاء الفوز التنافسي الوحيد لفولهام خلال هذه السلسلة أمام AFC Wimbledon في كأس كاراباو. وسجل فولهام سبعة أهداف واستقبل تسعة خلال تلك المباريات الخمس.

أسفرت آخر خمس مباريات لهال سيتي في جميع المسابقات عن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. وكانت آخر نتائجه خسارة 1-0 أمام سندرلاند في كأس كاراباو يوم 8 سبتمبر، لكنه لا يزال من دون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل 0-0 مع أستون فيلا وفاز 1-0 خارج أرضه على كوفنتري سيتي. كما تغلب هال على مانشستر يونايتد 2-0 وعلى ستوك سيتي بركلات الترجيح في وقت سابق من هذه السلسلة في كأس كاراباو. وسجل النمور أربعة أهداف واستقبلوا ثلاثة خلال المباريات الخمس.

فولهام ضد هال سيتي: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 7 يناير 2023، عندما فاز فولهام 2-0 خارج أرضه على هال سيتي. وخلال آخر خمس مواجهات مسجلة، يمتلك فولهام ثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لهال سيتي، فيما انتهت مباراة واحدة من دون فائز. وجرت المباريات الخمس كلها في كأس الاتحاد الإنجليزي أو التشامبيونشيب، من دون أي مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن هذه البيانات.