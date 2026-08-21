يدخل فولهام فترة التوقف الدولي بعد مواجهة صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد 20 سبتمبر. وتعد هذه المباراة واحدة لا ينبغي تفويتها، ويمكنك حجز مقعدك في كرافن كوتيدج عبر حجز التذاكر اليوم.

ورغم أن فولهام أثبت قدرته على المنافسة في أغلب مواجهاته الأخيرة أمام مانشستر يونايتد، بما في ذلك التعادل 1-1 عندما زار يونايتد لندن في الموسم الماضي، فإن عليك العودة إلى عام 2009 لمعرفة آخر مرة حقق فيها فولهام فوزًا على أرضه أمام بطل إنجلترا 20 مرة.

فهل يستطيع فولهام كسر عقدته المستمرة منذ 17 عامًا وتحقيق فوز مهم على أرضه أمام مانشستر يونايتد؟ دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة فولهام ضد مانشستر يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة فولهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة فولهام ومانشستر يونايتد على ملعب كرافن كوتيدج (لندن) يوم الأحد 20 سبتمبر، على أن تنطلق في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت BST.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 20 سبتمبر 2026 - 11:30 كرافن كوتيج

كيفية شراء تذاكر مباراة فولهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباراة الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال الطوابير التقليدية عبر الإنترنت بنظام أسبقية الحجز بقرعات عشوائية للأعضاء المشتركين برسوم في الأندية (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات تبادل التذاكر الرسمية (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يكون معدومًا.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة فولهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصومات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متفاوتة لفئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وهي الأعلى من حيث السعر الاسمي.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على جانبي الملعب ومقاعد المدرجات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة للنادي من أجل دخول القرعات أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وتباع عادة بشكل حصري لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ولا تكاد تصل مطلقًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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