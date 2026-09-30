يواجه فنربخشة فريق سلافيا براغ يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi في إسطنبول.

التقى الناديان ثلاث مرات في المنافسات الأوروبية، وحقق سلافيا براغ الفوز في مباراتي ذهاب وإياب ضمن دوري المؤتمر الأوروبي في 2022، بينما حسم فنربخشة فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 في الدوري الأوروبي عام 2024. ومع اللعب أمام جماهيره المتحمسة في إسطنبول، سيسعى فنربخشة إلى استغلال أفضلية الأرض أمام بطل التشيك الصلب والذي يمر بفترة جيدة.

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متى تنطلق مباراة فنربخشة ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا؟

يواجه فنربخشة فريق سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا على ملعب Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi في إسطنبول، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 20 أكتوبر 2026 - 12:45 شكري سراج أوغلو

كيف تشتري تذاكر مباراة فنربخشة ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة فنربخشة ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا على ملعب شوكرو ساراجوغلو، اتبع هذه الخطوات والطرق الرئيسية:

القنوات الرسمية لفنربخشة:

بطاقة مشجع Passo ‏(Passolig): لحضور مباريات كرة القدم الرسمية في تركيا، يجب على الجماهير امتلاك بطاقة Passo ‏(Passolig) مسجلة ومرتبطة بفنربخشة.

البيع العام للتذاكر: يبدأ البيع الرسمي للتذاكر قبل المباراة ببضعة أيام. وبمجرد طرحها، سجّل الدخول إلى Passo لاختيار مقعدك، وأدخل تفاصيل بطاقة Passo الخاصة بك، وأكمل عملية الدفع.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فنربخشة ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية لمباريات فنربخشة البيتية في دوري أبطال أوروبا على ملعب شوكرو ساراجوغلو عادةً عبر فئات مختلفة على النحو التالي:

1. القناة الرسمية لفنربخشة

مقاعد عادية / في المدرج العلوي: حوالي 35 € إلى 60 €

مقاعد المدرج السفلي / وسط الملعب: حوالي 65 € إلى 120 €

باقات VIP وVIP للضيافة: حوالي 180 € إلى 350 €+

2. الأسواق الثانوية لبيع التذاكر

عند الشراء عبر منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تتقلب الأسعار بناءً على الطلب، وفئة المقاعد، ومدى التوفر:

أسعار البداية / الدخول العام: تبدأ أسعار التذاكر العادية من حوالي 160 € إلى 180 € .

مقاعد مميزة في المدرج السفلي والمقاعد المركزية: تتراوح بين 200 € إلى 380 € .

فنربخشة ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فنربخشة وسلافيا براغ

حقق فنربخشة فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته تعادلًا سلبيًا 0-0 مع غازي عنتاب FK في الدوري التركي الممتاز، وذلك بعد التعادل 1-1 مع روما في دوري أبطال أوروبا. كما فاز على سامسون سبور 2-0 وتغلب على ليون 2-1 في تصفيات دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر 2-1 أمام بشكتاش في الدوري التركي الممتاز. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل فنربخشة خمسة أهداف واستقبل أربعة.

يصل سلافيا براغ وهو في حالة قوية، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام لانس في دوري أبطال أوروبا، حين خسر 3-2. ومنذ ذلك الحين، فاز على تبليتسه 2-0 وسبارتا براغ 3-0 في الدوري الأول، واكتسح FK Varnsdorf بنتيجة 5-1 في الكأس. وسجل الفريق 15 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، بينما استقبل خمسة أهداف فقط.

فنربخشة ضد سلافيا براغ: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاء أحدث لقاء بين الفريقين في الدوري الأوروبي في نوفمبر 2024، عندما فاز فنربخشة 2-1 خارج أرضه على سلافيا براغ. وعلى امتداد المواجهات الثلاث المسجلة بينهما، فاز سلافيا براغ مرتين مقابل انتصار واحد لفنربخشة. أما مواجهتا دوري المؤتمر الأوروبي السابقتان في فبراير 2022 فذهبتا كلتاهما إلى سلافيا براغ، الذي فاز 3-2 على أرضه و3-2 خارج أرضه.