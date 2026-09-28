تستضيف فرنسا منتخب بلجيكا في مواجهة قوية ضمن دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية، على ملعب ستاد دو فرانس الشهير في سان دوني، يوم 5 أكتوبر 2026. ويجمع هذا الديربي المرتقب بين اثنين من عمالقة كرة القدم الأوروبية الساعيين إلى صدارة مجموعتهما.

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متى تنطلق مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة فرنسا وبلجيكا على ملعب ستاد دو فرانس في سان دوني، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في وقت أقرب إلى تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 5 أكتوبر 2026 - 14:45 دو فرانس

أين يمكن شراء تذاكر مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم للرجال؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر الخاصة بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF)، التي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات منتخب فرنسا على أرضه. وتُعد البوابة الرسمية وجهتك الأولى للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن منصات السوق الثانوية مثل Ticombo هي خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم للرجال؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على الموقع الرسمي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم من 25 يورو لمقاعد الفئة العامة خلف المرمى، مع ارتفاع الأسعار بحسب الموقع والفئة داخل ستاد دو فرانس.

أما على منصات السوق الثانوية مثل Ticombo، فتبدأ أسعار التذاكر حالياً من 86 يورو للمقعد الواحد، مع تغيّر الأسعار بحسب التوافر اللحظي وحجم طلب الجماهير.

فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فرنسا وبلجيكا

فازت فرنسا في ثلاث مباريات وخسرت مباراتين من آخر خمس خاضتها، مسجلة 10 أهداف ومستقبلة ثمانية خلال تلك السلسلة. وانتهت آخر مباراة لها بالخسارة 4-6 أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، بعدما سبقتها خسارة 0-2 أمام إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث. وقبل هاتين النتيجتين، أظهرت فرنسا قوتها الهجومية بفوزها على المغرب (2-0)، وباراجواي (1-0)، والسويد (3-0).

أما بلجيكا، فحققت في آخر خمس مباريات ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً وهزيمة واحدة. وكانت آخر نتائجها الخسارة 2-1 أمام إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، فازت على الولايات المتحدة 4-1 وعلى السنغال 3-2، كما حققت انتصاراً مقنعاً بنتيجة 5-1 على نيوزيلندا. وسجلت بلجيكا 11 هدفاً واستقبلت ثمانية في تلك المباريات الخمس، وكانت المباراة الوحيدة التي فشلت فيها في التسجيل هي تعادلها السلبي أمام إيران.

فرنسا ضد بلجيكا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهى أحدث لقاء بين المنتخبين بفوز فرنسا 2-1، وذلك في مباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية A أُقيمت في بروكسل في أكتوبر 2024. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فازت فرنسا أربع مرات مقابل انتصار واحد لبلجيكا، وكان ذلك الفوز البلجيكي الوحيد في نصف نهائي كأس العالم 2018. كما تغلبت فرنسا على بلجيكا أيضاً في دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024 وفي مباراتي مواجهة دوري الأمم لعام 2021.



