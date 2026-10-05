تستضيف فرنسا منتخب بلجيكا في مواجهة قوية ضمن دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية على ملعب ستاد دو فرانس الشهير في سان دوني يوم 5 أكتوبر 2026. وتجمع هذه القمة بين اثنين من كبار كرة القدم الأوروبية في صراع على صدارة مجموعتهما.

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متى تنطلق مباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة فرنسا ضد بلجيكا على ملعب ستاد دو فرانس في سان دوني، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في وقت أقرب إلى تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 5 أكتوبر 2026 - 14:45 دو فرانس

أين يمكن شراء تذاكر مباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم للرجال؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF)، التي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات فرنسا على أرضها. وتُعد البوابة الرسمية وجهتك الأولى للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Ticombo ستكون خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم للرجال؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على الموقع الرسمي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم من 25 يورو لفئة المقاعد العامة خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب الموقع والفئة داخل ستاد دو فرانس.

وفي الأسواق الثانوية مثل Ticombo، تبدأ أسعار التذاكر حالياً من 86 يورو للمقعد الواحد، مع تقلب الأسعار بحسب التوافر اللحظي وحجم طلب الجماهير.

فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فرنسا وبلجيكا

فازت فرنسا في ثلاث مباريات وخسرت اثنتين من آخر خمس مباريات لها، وسجلت عشرة أهداف واستقبلت ثمانية خلال تلك السلسلة. وانتهت آخر مباراة لها بخسارة 4-6 أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، وجاءت هذه النتيجة بعد خسارة 0-2 أمام إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث. وقبل هاتين الكبوتين، أظهرت فرنسا جودتها الهجومية بانتصارات على المغرب (2-0) وباراغواي (1-0) والسويد (3-0).

أسفرت آخر خمس مباريات لبلجيكا عن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. وكانت آخر نتيجة لها الخسارة 2-1 أمام إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، فازت على الولايات المتحدة 4-1 والسنغال 3-2، وحققت انتصاراً مقنعاً بنتيجة 5-1 على نيوزيلندا. وسجلت بلجيكا 11 هدفاً واستقبلت ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس، فيما كانت المباراة الوحيدة التي فشلت فيها في التسجيل هي التعادل السلبي أمام إيران.

فرنسا ضد بلجيكا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى آخر لقاء بين المنتخبين بفوز فرنسا 2-1، وذلك في مباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية A أُقيمت في بروكسل في أكتوبر 2024. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فازت فرنسا أربع مرات مقابل انتصار واحد لبلجيكا، وكان ذلك الفوز البلجيكي الوحيد في نصف نهائي كأس العالم 2018. كما تغلبت فرنسا على بلجيكا أيضاً في دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024 وفي مباراتي مواجهة دوري الأمم عام 2021.



