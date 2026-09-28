كيفية الحصول على تذاكر فرنسا ضد إيطاليا: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تستضيف فرنسا نظيرتها إيطاليا على ملعب بارك دي برانس في باريس يوم الجمعة 2 أكتوبر، ضمن جدول قوي في دوري الأمم الأوروبية A، المجموعة A1، التي تضم أيضًا بلجيكا وتركيا. ويلتقي الطرفان مجددًا في مباراة الإياب بإيطاليا في نوفمبر، على أن يتم تأكيد مكان إقامة تلك المواجهة لاحقًا.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر فرنسا ضد إيطاليا الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة فرنسا ضد إيطاليا على ملعب ستاد دو فرانس في سان دوني، على أن يتم تأكيد موعد انطلاق المباراة مع اقتراب التاريخ.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 2 أكتوبر 2026 - 14:45 دو فرانس

أين يمكن شراء تذاكر فرنسا ضد إيطاليا؟

تُطرح تذاكر مباراة باريس أولًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF)، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) الخيار الأول نفسه بالنسبة لمباراة الإياب في إيطاليا.

إليك بعض الأمور الجديرة بالمعرفة عند شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي – يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً يكون ذلك قبل كل يوم مباراة بفترة أقرب

العروض الموثقة – يوفر Ticombo تذاكر من مجموعة من البائعين، ما يمنح المشترين نطاقًا أوسع من التذاكر المتاحة بعد نفاد الحصص الرسمية

تذاكر الجماهير الضيفة – تُدار الحصص الخاصة بمباراة إيطاليا عبر قنوات FIGC وقد تكون محدودة

السوق الثانوية – يُعد Ticombo خيارك الأفضل إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

نظرًا لقيمة هذه المواجهة، يُنصح بالحجز المبكر، لا سيما بالنسبة لمباراة باريس.

كم تبلغ أسعار تذاكر فرنسا ضد إيطاليا؟

تُحدد الأسعار الرسمية لمباراة باريس عبر قنوات بيع التذاكر التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مع إتاحة كامل الفئات من المقاعد العادية إلى الفاخرة بالسعر الرسمي ما دامت الحصة متوفرة. وستُطبق الأسعار الرسمية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم على مباراة الإياب في إيطاليا بمجرد تأكيد الملعب وتفاصيل البيع.

أرخص المقاعد (باريس): تبدأ من نحو 50 يورو، وعادةً ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرميين في بارك دي برانس

مقاعد الفئة المتوسطة (باريس): مقاعد مركزية على امتداد خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

مباراة الإياب في إيطاليا: سيتم تأكيد الأسعار بمجرد الإعلان عن ملعب مواجهة نوفمبر

Ticombo هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. وكما هو الحال مع أي مواجهة بين اثنين من أبرز منتخبات أوروبا، قد تتغير الأسعار كلما اقترب موعد المباراة، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا يكون عادةً الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تعمل ضمن ميزانية محددة.

فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فرنسا وإيطاليا

فازت فرنسا في ثلاث مباريات وخسرت اثنتين من آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر مواجهة لها خسارة 6-4 أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، وهي نتيجة جاءت بعد خسارة 2-0 أمام إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث. وفي وقت سابق من البطولة، فازت على المغرب 2-0 وباراغواي 1-0 والسويد 3-0. وسجلت فرنسا خلال تلك المباريات الخمس 10 أهداف واستقبلت 8.

كما حققت إيطاليا أيضًا ثلاثة انتصارات مقابل هزيمتين في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر مباراة لها الفوز 1-0 على اليونان في لقاء ودي يوم 7 يونيو، بعد انتصار 1-0 على لوكسمبورغ قبلها بثلاثة أيام. وجاءت الهزيمتان في هذه السلسلة أمام البوسنة والهرسك، وخسارة 4-1 أمام النرويج في نوفمبر 2025. وسجلت إيطاليا 5 أهداف واستقبلت 6 عبر تلك المباريات الخمس.

فرنسا ضد إيطاليا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين المنتخبين بفوز فرنسا 3-1، في مباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية A أُقيمت في إيطاليا في نوفمبر 2024. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فازت فرنسا أربع مرات مقابل صفر انتصارات لإيطاليا، كما انتهت مباراتا 2016 و2012 الوديتان أيضًا لمصلحة فرنسا. وسجلت فرنسا 14 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس واستقبلت 5.



