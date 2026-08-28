كيفية الحصول على تذاكر فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه فرايبورج فريق بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت 12 سبتمبر 2026 على ملعب يوروبا بارك شتاديون في فرايبورج.

يفرض فرايبورج أفضلية واضحة على أرضه في هذه المواجهة خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك فوزه 2-1 على بوروسيا مونشنجلادباخ في آخر لقاء جمعهما على ملعبه في الدوري خلال فبراير 2026. وشهدت المواجهات التاريخية بين الفريقين مباريات غزيرة بالأهداف، ما يجعل هذه المباراة مواجهة مثيرة لعشاق كرة القدم.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني؟

تقام مباراة فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب يوروبا بارك شتاديون في فرايبورج.

الدوري الألماني - الجولة 3 12 سبتمبر 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

كيفية شراء تذاكر مباراة فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach يوم 12 سبتمبر 2026 من خلال الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

متجر تذاكر فرايبورج الإلكتروني: هذه هي المنصة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء التذاكر بالسعر الرسمي مباشرة من النادي المضيف.

البيع المسبق للأعضاء: يحصل أعضاء فرايبورج عادة على أولوية حصرية لشراء التذاكر قبل طرح المقاعد المتبقية للبيع العام.

منصة التبادل الرسمية للتذاكر (Zweitmarkt): إذا نفدت تذاكر المباراة من متجر التذاكر الرئيسي، فراجع السوق الثانوية الرسمية لفرايبورج المدمجة في موقع بيع التذاكر الخاص به، حيث يعيد حاملو التذاكر الموسمية بيع مقاعدهم بالسعر الرسمي.

2. حصة جماهير الفريق الضيف (بوروسيا مونشنجلادباخ)

بوابة تذاكر BMG: إذا كنت ترغب في الجلوس في مدرجات الفريق الضيف، فتُباع التذاكر مباشرة عبر نظام التذاكر الرسمي لبوروسيا مونشنجلادباخ للأعضاء المسجلين أو حسابات روابط المشجعين.

3. منصات سوق التذاكر الثانوية (استخدمها بحذر)

منصات إعادة البيع: تعرض منصات مثل StubHub تذاكر معاد بيعها من أطراف ثالثة، رغم أن الأسعار قد تكون أعلى بكثير من السعر الرسمي، مع تطبيق رسوم خدمة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني؟

من المتوقع أن تقع أسعار تذاكر مباراة SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach ضمن النطاقات التالية:

التذاكر الرسمية العامة (السعر الرسمي): تتراوح عادة أسعار تذاكر الوقوف والمقاعد العادية بين 15 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا (18 إلى 70 يورو)، بحسب الفئة العمرية وموقع المقعد في الملعب (مدرجات الوقوف مقابل المقاعد الجانبية).

الأسواق الثانوية ومنصات إعادة البيع: تبدأ أسعار المقاعد العامة الأساسية على مواقع إعادة البيع مثل StubHub من نحو 35 إلى 50 جنيهًا إسترلينيًا ، بينما تتراوح أسعار المقاعد المعاد بيعها في المتوسط بين 50 و120 جنيهًا إسترلينيًا بحسب زاوية الرؤية وحجم الطلب.

باقات الضيافة: تبدأ أسعار المقاعد المميزة أو مقاعد كبار الزوار مع الطعام وإمكانية دخول الصالات من نحو 170 إلى 300+ جنيه إسترليني للتذكرة الواحدة.

فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فرايبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ

فاز فرايبورج في مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا كبيرًا 5-1 على فورتونا دوسلدورف في كأس ألمانيا، وقبلها تغلب خارج أرضه على ماذرويل 3-1 في تصفيات دوري المؤتمر. وتشمل هذه السلسلة أيضًا فوزًا وديًا 3-0 على كريستال بالاس، إضافة إلى انتصارين متتاليين بنتيجة 2-0 أمام ستراسبورج. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل فرايبورج 11 هدفًا واستقبل هدفًا واحدًا، وهي سلسلة تشير إلى فريق منظم وفعّال أمام المرمى.

كما فاز جلادباخ أيضًا في مبارياته الخمس الأخيرة من دون أي هزيمة. وكانت أحدث نتائجه فوزًا 5-0 على TSV Schott Mainz في كأس ألمانيا، بعد انتصار ودي قبل انطلاق الموسم بنتيجة 2-1 على أستون فيلا. وفي وقت سابق من الصيف، فاز على Velbert بنتيجة 8-0 وعلى هانزا روستوك 3-1. وسجل فريق بولانسكي 19 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس واستقبل ثلاثة أهداف فقط، ما يجعله أحد أكثر الفرق تهديفًا من حيث نتائج ما قبل الموسم قبل دخول الدوري الألماني.

فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين الناديين جاءت في فبراير 2026، عندما فاز فرايبورج 2-1 على أرضه في الدوري الألماني. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في البوندسليجا، يملك فرايبورج الأفضلية بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لجلادباخ، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل السلبي. وكان فرايبورج قويًا بشكل خاص على أرضه خلال هذه السلسلة، إذ فاز في المباراتين اللتين أقيمتا على ملعب يوروبا بارك شتاديون، بما في ذلك انتصار 3-1 في نوفمبر 2024.