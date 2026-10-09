كيفية الحصول على تذاكر فرايبورج ضد بايرن ميونخ: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف فرايبورج فريق بايرن ميونخ يوم الأحد 25 أكتوبر 2026 على ملعب يوروبا-بارك في فرايبورج.

يتفوق بايرن ميونخ تاريخيًا في هذه المواجهة، إذ يملك 38 انتصارًا مقابل 5 انتصارات فقط لفرايبورج. وانتهت أحدث مواجهة بينهما في الدوري على ملعب فرايبورج بفوز مثير 3-2 لصالح بايرن ميونخ.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة فرايبورج ضد بايرن ميونخ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فرايبورج ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني؟

الدوري الألماني - الجولة 7 25 أكتوبر 2026 - 12:30 Europa-Park Stadion

كيفية شراء تذاكر مباراة فرايبورج ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة SC Freiburg vs. FC Bayern Munich على ملعب يوروبا-بارك، لديك بعض الخيارات الأساسية بحسب التوافر وحالتك كمشجع:

1. المتجر الرسمي لتذاكر فرايبورج

موقع النادي وبوابة التذاكر: الطريقة الأكثر مباشرة تكون عبر منصة التذاكر الرسمية الخاصة بنادي فرايبورج.

أولوية الأعضاء: يحصل أعضاء نادي فرايبورج على أولوية الوصول إلى المباريات البيتية. وبسبب أن المباريات الكبيرة ضد بايرن ميونخ تنفد تذاكرها عادة على الفور، فإن التذاكر نادرًا ما تصل إلى البيع العام.

2. مخصصات جماهير بايرن ميونخ خارج أرضه

قرعة الأعضاء: تُوزَّع تذاكر المباريات خارج الأرض بشكل صارم على أعضاء نادي بايرن ميونخ الرسميين وروابط المشجعين المسجلة عبر نظام استفسار وقرعة إلكتروني على الموقع الرسمي لبايرن ميونخ.

3. منصات بيع التذاكر الثانوية

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت تمامًا خيارات الأندية الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub . وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع التذاكر الخاصة بمباريات الدوري الألماني المقبلة عندما تنفد المخصصات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فرايبورج ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة SC Freiburg vs. FC Bayern Munich على ملعب يوروبا-بارك بشكل كبير بحسب ما إذا كنت ستشتريها عبر القنوات الرسمية بالسعر الاسمي أو عبر منصات بيع التذاكر الثانوية.

1. الأسعار الرسمية الاسمية

تُصنَّف تذاكر يوم المباراة الرسمية المباعة عبر فرايبورج أو بايرن ميونخ ضمن فئات عامة موحدة:

أماكن الوقوف (Stehplatz): 15 إلى 20 يورو

الفئة 3 (المدرجات العلوية / خلف المرمى): 35 إلى 50 يورو

الفئتان 1 و2 (المدرج الرئيسي / المدرج المقابل): 60 إلى 80 يورو

باقات VIP / الضيافة:100 إلى 150 يورو+

2. منصات بيع التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الأندية الأساسية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHubتعرض التذاكر وفقًا لطلب السوق:

السعر الابتدائي / الأدنى: نحو 200 إلى 300 يورو للمقاعد الأساسية

متوسط السعر: نحو 350 إلى 700 يورو عبر معظم مناطق الجلوس

المقاعد المميزة / الفئة 1:800 إلى 1,200 يورو+

فرايبورج ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

فورمة فرايبورج وبايرن ميونخ

يخوض فرايبورج هذه المباراة بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، وهو سجل يعكس زخمًا حقيقيًا. وكانت آخر نتائجه تعادلًا 2-2 على أرضه أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، بينما كان أفضل أداء له في تلك السلسلة الفوز الكاسح 5-0 على بوروسيا مونشنجلادباخ. كما حقق أيضًا انتصارًا 4-1 على فيردر بريمن، وتأهل في الدور التأهيلي من دوري المؤتمر بفوزه 4-1 على ماذرويل. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل فرايبورج 16 هدفًا واستقبل أربعة.

فاز بايرن ميونخ في أربع من آخر خمس مباريات خاضها، مقابل تعادل واحد، كان تعادلًا سلبيًا أمام شالكه 04 في الدوري الألماني. وكانت آخر مبارياته الفوز 7-0 على يونيون برلين، الذي جاء بعد انتصار 5-0 على بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا. وسجل بايرن 15 هدفًا في آخر خمس مباريات له، بينما استقبل هدفين فقط، وخرج بشباك نظيفة في مباراتين خلال تلك الفترة.

فرايبورج ضد بايرن ميونخ: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى أحدث لقاء بين الفريقين بفوز بايرن ميونخ 3-2 على ملعب يوروبا-بارك في أبريل 2026، بعدما قلب بايرن تأخره إلى فوز حصد به النقاط الثلاث. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الألماني، فاز بايرن في ثلاث مباريات، مقابل تعادل واحد ونتيجة واحدة كان فيها فرايبورج الأقرب إلى الفوز. وكان بايرن مهيمنًا بشكل خاص في النسخ الأخيرة من هذه المواجهة، بما في ذلك فوزه 6-2 على أرضه في نوفمبر 2025.